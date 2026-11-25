Die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Handelssymbol: INTC an der Nasdaq) fällt am Mittwoch um rund 8,4 Prozent auf etwa 50,18 US-Dollar. Damit gehört die Intel Aktie zu den elf größten S&P 500 Verlierern zum Handelsstart. Die runde Marke von 50 Dollar rückt in Reichweite. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht, Intel fällt mit der gesamten Chipbranche.
Intel-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 8 Prozent – der Chipkonzern rutscht Richtung 50 Dollar
Die Intel-Aktie verliert am 25. November 2026 kurz nach Handelsstart 8,4 Prozent auf 50,18 US-Dollar und zählt zu den größten S&P 500 Verlierern. Der KI-Ausverkauf, Zinsangst und neue Zollpläne treffen einen Konzern, der seit der schwachen Prognose vom Oktober ohnehin angeschlagen ist.
Die Gründe für den Kursverlust
Schwacher Sektor, schwache Ausgangslage
KI-Ausverkauf am zweiten Tag
Chipwerte verloren am Dienstag im Schnitt rund 8 Prozent, heute geht der Ausverkauf weiter. Anleger zweifeln an der Rendite der KI-Investitionen.
Die Prognose vom Oktober wirkt nach
Intel hatte Ende Oktober für das laufende Quartal einen Umsatzrückgang von rund 6 Prozent zum Vorquartal und einen deutlich niedrigeren bereinigten Gewinn in Aussicht gestellt. Seitdem fehlt der Aktie ein eigener positiver Impuls.
Neue Zollpläne
Die US-Regierung schlägt Zölle von bis zu 20 Prozent auf Waren aus China, der EU und zwölf weiteren Ländern vor. Für einen Konzern mit weltweiten Lieferketten ist das ein Risiko.
Inflation und Zinsen
Die Kerninflation lag im Oktober mit 3,3 Prozent über den Erwartungen. Das spricht für höhere Zinsen und belastet Unternehmen mit hohem Investitionsbedarf.
Einordnung
Der Umbau braucht Geduld
Intel steckt in einem teuren Umbau: Der Konzern will seine Fertigung für fremde Kunden öffnen und technologisch aufholen. Das kostet Milliarden und drückt den Gewinn. Zuletzt hatte auch die Nachricht für Unruhe gesorgt, dass Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) einen Teil seiner Intel-Beteiligung verkauft hat, auch wenn der Partner den Großteil behielt. In einem Markt, der Risiken meidet, haben es solche Sanierungsgeschichten schwer.
Häufige Fragen zur Intel-Aktie
Warum ist die Intel-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Der Ausverkauf der Chipwerte geht weiter, dazu kommen Zinsangst und neue Zollpläne. Intel ist seit der schwachen Prognose vom Oktober besonders anfällig.
Wie stark fällt die Intel Aktie?
Laut Indikation verliert die Aktie am 25. November 2026 rund 8,4 Prozent auf etwa 50,18 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Intel-Aktie?
Die ISIN lautet US4581401001, die WKN 855681. An der Nasdaq wird die Aktie unter INTC gehandelt.
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