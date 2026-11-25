Warum ist die Intel-Aktie heute S&P 500 Verlierer?

Der Ausverkauf der Chipwerte geht weiter, dazu kommen Zinsangst und neue Zollpläne. Intel ist seit der schwachen Prognose vom Oktober besonders anfällig.

Wie stark fällt die Intel Aktie?

Laut Indikation verliert die Aktie am 25. November 2026 rund 8,4 Prozent auf etwa 50,18 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Intel-Aktie?

Die ISIN lautet US4581401001, die WKN 855681. An der Nasdaq wird die Aktie unter INTC gehandelt.