Für Intel ist der erste Fremdkunde mehr als ein Auftrag. Er ist der Beleg, dass die milliardenschwere Wette auf die eigene Fertigung nicht ins Leere läuft. Solange nur Intel selbst in den neuen Fabriken produzierte, blieb die Frage offen, ob die Technik für andere überhaupt attraktiv ist. Diese Frage ist nun zum ersten Mal mit Ja beantwortet.

Die Kehrseite zeigt ein Blick in die Bilanz. Die Fertigungssparte hat zuletzt einen operativen Verlust von 1,85 Milliarden Dollar in einem Quartal ausgewiesen. Ein einzelner Kunde, dessen Name und Volumen niemand kennt, gleicht das nicht aus. Auch die Analysten bleiben vorsichtig und störten sich zuletzt am Ausblick des Konzerns. Der Chart zeigt zudem weiterhin eine Korrektur, die seit Oktober deutliche Spuren hinterlassen hat.

Bezeichnend ist der Kursverlauf vom Donnerstag: Vom Tageshoch bei 59,40 Dollar gab die Aktie bis zum Handelsschluss mehr als sechs Prozent ab. Die Nachricht war gut, aber sie traf auf einen Markt, der im Moment jede Erholung zum Verkauf nutzt.