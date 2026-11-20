An einem Tag, an dem neunzig von hundert Werten im Nasdaq 100 fielen, gehörte ein alter Bekannter zu den wenigen Gewinnern. Die Intel Aktie (ISIN: US4581401001, FSE: INL, NASDAQ: INTC) schloss am Donnerstag 1,92 Prozent höher bei 55,72 Dollar. Im Tagesverlauf war sie sogar um bis zu 8,65 Prozent auf 59,40 Dollar gesprungen. Der Grund ist eine Nachricht, auf die Anleger lange gewartet haben: Intel hat nach Angaben von Konzernchef Lip-Bu Tan erstmals einen externen Kunden für seine fortschrittlichste Fertigungstechnik gewonnen. Am Freitag geriet die Aktie im Sog des Marktes allerdings wieder unter Druck.
Intel Aktie: Erster fremder Kunde für die neue Chipfertigung - Gelingt jetzt die Wende, auf die die Wall Street seit Jahren wartet?
Intel-Chef Lip-Bu Tan meldet den ersten externen Kunden für die modernste Fertigungstechnik des Konzerns, dazu kommt ein Liefervertrag mit Microsoft. Die Intel Aktie sprang um bis zu 8,7 Prozent – und gab den größten Teil wieder ab. Warum der Durchbruch echt, aber noch kein Befreiungsschlag ist.
Die Nachricht
Intel Aktie: Zwei Meldungen, die das Bild verändern
Die erste Meldung betrifft das Herzstück der Sanierungsstrategie. Intel will nicht nur eigene Prozessoren bauen, sondern als Auftragsfertiger auch Chips für andere Unternehmen herstellen – ein Geschäft, das bisher der taiwanische Konzern TSMC dominiert. Dafür braucht es Kunden, und genau daran hat es bislang gefehlt. Nun erklärte Lip-Bu Tan auf einer Branchenkonferenz, es gebe den ersten externen Abnehmer für den sogenannten 18A-Prozess. Um wen es sich handelt und welchen Umfang der Auftrag hat, blieb offen.
Die zweite Meldung kommt aus Redmond. Microsoft will Intels Verfahren zur Verbindung mehrerer Chips in einem Gehäuse für eigene Prozessoren in seinen Azure-Rechenzentren nutzen. Zusätzlich wurde eine mehrjährige Lieferung von Xeon-Serverprozessoren vereinbart. Auch hier wurden weder Umfang noch Wert genannt.
Die Einordnung
Warum der Durchbruch zählt – und warum er noch nicht reicht
Für Intel ist der erste Fremdkunde mehr als ein Auftrag. Er ist der Beleg, dass die milliardenschwere Wette auf die eigene Fertigung nicht ins Leere läuft. Solange nur Intel selbst in den neuen Fabriken produzierte, blieb die Frage offen, ob die Technik für andere überhaupt attraktiv ist. Diese Frage ist nun zum ersten Mal mit Ja beantwortet.
Die Kehrseite zeigt ein Blick in die Bilanz. Die Fertigungssparte hat zuletzt einen operativen Verlust von 1,85 Milliarden Dollar in einem Quartal ausgewiesen. Ein einzelner Kunde, dessen Name und Volumen niemand kennt, gleicht das nicht aus. Auch die Analysten bleiben vorsichtig und störten sich zuletzt am Ausblick des Konzerns. Der Chart zeigt zudem weiterhin eine Korrektur, die seit Oktober deutliche Spuren hinterlassen hat.
Bezeichnend ist der Kursverlauf vom Donnerstag: Vom Tageshoch bei 59,40 Dollar gab die Aktie bis zum Handelsschluss mehr als sechs Prozent ab. Die Nachricht war gut, aber sie traf auf einen Markt, der im Moment jede Erholung zum Verkauf nutzt.
Die Analysten
Halten statt Kaufen
Die Wall Street reagiert bislang zurückhaltend. Der Konsens der Analysten lautet Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 91 Dollar. Die Spanne der Schätzungen reicht von 63 bis 160 Dollar und zeigt, wie unterschiedlich die Erfolgsaussichten des Umbaus eingeschätzt werden. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Dass das durchschnittliche Kursziel mehr als 60 Prozent über dem Kurs liegt, die Mehrheit aber trotzdem nicht zum Kauf rät, ist ungewöhnlich. Es spiegelt die Lage gut wider: großes Potenzial, wenn der Umbau gelingt, und große Zweifel, ob er gelingt.
FAQ
Häufige Fragen zur Intel Aktie
Warum ist die Intel Aktie gestiegen?
Weil Intel den ersten externen Kunden für seine 18A-Fertigung gemeldet und eine erweiterte Zusammenarbeit mit Microsoft bekannt gegeben hat.
Wer ist der neue Kunde?
Das hat Intel nicht mitgeteilt.
Was liefert Intel an Microsoft?
Eine Technik zur Verbindung von Chips für Azure-Prozessoren sowie Xeon-Serverprozessoren über mehrere Jahre.
Wie hat die Aktie geschlossen?
Am 19. November bei 55,72 Dollar, ein Plus von 1,92 Prozent.
Was sagen die Analysten?
Im Schnitt Halten, mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 91 Dollar.
Fazit
Intel Aktie: Der erste Beweis ist erbracht, der zweite steht aus
Mit dem ersten Fremdkunden hat Intel gezeigt, dass seine neue Fertigung gefragt ist. Das ist ein wichtiger Schritt und erklärt, warum die Intel Aktie an einem tiefroten Börsentag zulegen konnte. Für eine dauerhafte Neubewertung braucht es aber mehr: Namen, Volumina und sinkende Verluste in der Fertigungssparte. Bis dahin bleibt die Aktie, was sie seit Langem ist – eine der spannendsten Sanierungsgeschichten der Chipbranche, mit entsprechend großen Ausschlägen in beide Richtungen.
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