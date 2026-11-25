Warum ist die Intel Aktie am Dienstag gefallen?

Nach dem Sprung um mehr als 16 Prozent am Montag nahmen Anleger Gewinne mit. Zudem rückten die hohen Verluste der Foundry-Sparte und der fehlende freie Cashflow wieder in den Fokus.

Wer ist der neue Kunde für Intels 18A-Fertigung?

Intel hat den Namen nicht genannt. Bestätigt ist nur, dass es sich um einen externen Kunden für die Variante 18A-P handelt.

Welche Rolle spielt Microsoft?

Microsoft ist der erste namentlich bekannte Kunde für Intels Packaging-Technik EMIB, mit der mehrere Chips zu einem Paket verbunden werden.