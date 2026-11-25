Die Intel Aktie hat Anlegern in nur zwei Handelstagen alles abverlangt. Am Montag schoss das Papier um mehr als 16 Prozent auf 59,66 Dollar nach oben. Am Dienstag folgte die Ernüchterung: minus 8,15 Prozent, Schlusskurs 54,80 Dollar. Wer verstehen will, warum der Chipkonzern derzeit so heftig schwankt, muss auf zwei Dinge schauen – die Hoffnung auf das Auftragsfertigungsgeschäft und die Rechnung, die dafür noch zu bezahlen ist.
Intel Aktie: Erst plus 16 Prozent, dann minus 8 – was hinter der Achterbahnfahrt steckt
Die Intel Aktie liefert die wildeste Fahrt der Woche. Am Montag ein Sprung um 16 Prozent, am Dienstag ein Absturz um 8 Prozent. Dazwischen: ein erster externer Kunde für die modernste Fertigung, Microsoft als Partner beim Chip-Packaging und eine Foundry, die weiter Milliarden verbrennt. Die große Analyse zur meistgesuchten Chip-Aktie.
Der Hoffnungsträger
Der erste externe Kunde für die 18A-Fertigung
Der Auslöser der Rally liegt eine Woche zurück. Am 18. November verkündete Intel-Chef Lip-Bu Tan auf einer Konferenz in Austin, dass ein erster externer Kunde für die neueste Fertigungstechnologie gewonnen sei. Technikchef Pushkar Ranade präzisierte: Es geht um die Variante 18A-P, die sich seit Juni 2026 in der sogenannten Risikoproduktion befindet. Den Namen des Kunden nannte Intel nicht. Für die Intel Aktie ist das dennoch ein Meilenstein, denn ohne fremde Kunden rechnet sich die milliardenschwere Foundry-Strategie nicht.
Dazu kommt ein zweiter Baustein: Beim Chip-Packaging mit der Technik EMIB, mit der mehrere Chips zu einem Paket verbunden werden, ist Microsoft der erste namentlich bekannte Kunde. Packaging gilt als Engpass im KI-Boom, weil moderne Beschleuniger aus vielen Einzelchips bestehen. Gerade hier könnte Intel schneller Umsatz erzielen als mit der eigentlichen Waferfertigung.
Die Kehrseite
Warum die Rally so schnell verpuffte
Die Euphorie hielt nur einen Tag. Am Dienstag rückten die Kosten wieder in den Vordergrund. Die Foundry-Sparte schrieb im letzten Quartal einen operativen Verlust von 1,85 Milliarden Dollar. Finanzchef-Aussagen deuten zudem darauf hin, dass Intel auch im kommenden Jahr keinen positiven freien Cashflow erwirtschaften wird. Ein einzelner, ungenannter Kunde ändert an dieser Rechnung kurzfristig wenig. Viele Anleger nahmen nach dem Kurssprung deshalb Gewinne mit – die Intel Aktie gab einen Großteil des Montagsplus wieder ab.
Intel verkauft derzeit vor allem eine Hoffnung – und die Börse prüft jeden Tag neu, wie viel sie wert ist.
Das große Bild
Plus 52 Prozent im Jahr, minus 61 Prozent vom Hoch
Die Zahlen zeigen, wie zerrissen das Bild ist. Seit Jahresbeginn liegt die Intel Aktie rund 52 Prozent im Plus. Gleichzeitig notiert sie gut 61 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 142,35 Dollar. Der gesamte Chipsektor steht seit Wochen unter Druck, die Nervosität rund um KI-Bewertungen ist hoch. In diesem Umfeld reagiert ein Turnaround-Wert wie Intel besonders heftig auf jede Nachricht.
Häufige Fragen zur Intel Aktie
Warum ist die Intel Aktie am Dienstag gefallen?
Nach dem Sprung um mehr als 16 Prozent am Montag nahmen Anleger Gewinne mit. Zudem rückten die hohen Verluste der Foundry-Sparte und der fehlende freie Cashflow wieder in den Fokus.
Wer ist der neue Kunde für Intels 18A-Fertigung?
Intel hat den Namen nicht genannt. Bestätigt ist nur, dass es sich um einen externen Kunden für die Variante 18A-P handelt.
Welche Rolle spielt Microsoft?
Microsoft ist der erste namentlich bekannte Kunde für Intels Packaging-Technik EMIB, mit der mehrere Chips zu einem Paket verbunden werden.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung der genannten Wertpapiere.
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