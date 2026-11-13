Intel Aktie: BofA-Analyst warnt vor KI-Rückstand - droht die nächste Enttäuschung?

Die aktuelle Intel-Aktienanalyse der Bank of America vom 12. November 2026 liefert eine ernüchternde Botschaft. Analyst Vivek Arya senkt das Kursziel von 100 auf 80 USD und bestätigt das Rating "neutral" unverändert. Beim NASDAQ-Schlusskurs von 61,20 USD ergibt sich zwar ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 30,7 Prozent. Dennoch bleibt BofA skeptisch. Besonders bemerkenswert ist, dass Vivek Arya seine Prognose für den gesamten Server-CPU-Markt bis 2030 auf 240 Milliarden USD erhöht und gleichzeitig Intel vorsichtiger bewertet. Der Analyst setzt stärker auf AMD, während er bei Intel die notwendige Klarheit über Lieferfähigkeit und zukünftige Geschäftsentwicklung vermisst. Hinzu kommen die Schwäche des PC-Marktes und die weiterhin offenen Fragen im Foundry-Geschäft. Für die Intel-Aktie bedeutet dies: Die langfristigen Chancen sind vorhanden, doch der Konzern muss sie erst in konkrete operative Fortschritte umsetzen. Das Kursziel 80 USD zeigt, dass BofA weiterhin Bewertungsspielraum erkennt. Das Rating "neutral" verdeutlicht jedoch, dass Vivek Arya die Risiken derzeit für zu bedeutend hält, um eine ausdrückliche Kaufempfehlung auszusprechen. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Kann Intel seine technologische und operative Aufholjagd beschleunigen, bevor die Konkurrenz einen noch größeren Vorsprung erreicht? Bis dahin bleibt die Aktie eine anspruchsvolle Turnaround-Spekulation mit erheblichem Chancen- und Risikopotenzial.

Zum Schluss: Ein kleiner Prozessor-Test für Ihren Freundeskreis

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 13. November 2026

Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.