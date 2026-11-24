Die Intel-Aktie gehört derzeit zu den spannendsten Turnaround-Kandidaten der internationalen Halbleiterbranche. Der beeindruckende Kursgewinn von 16,3% auf 59,66 USD zeigt, wie schnell sich die Stimmung gegenüber dem amerikanischen Chipkonzern verändern kann. Mit seiner Intel-Aktienanalyse vom 23. November 2026 bleibt Mark Newman von Bernstein Research jedoch bei einer ausgewogenen Einschätzung. Das unveränderte Rating "market perform" und das Kursziel 75 USD signalisieren zwar ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 25,71%, aber keine Erwartung einer überdurchschnittlichen relativen Kursentwicklung. Langfristig bieten Intel Foundry, neue Fertigungstechnologien, das Servergeschäft und die steigende Nachfrage nach KI-Infrastruktur erhebliche Chancen. Gleichzeitig bleiben die enormen Investitionsanforderungen, der intensive Wettbewerb und die unsichere Entwicklung der Profitabilität gewichtige Risikofaktoren. Die entscheidende Frage für Anleger lautet deshalb nicht, ob Intel von der weltweiten KI-Revolution profitieren kann, sondern ob der Konzern seine technologischen Ambitionen dauerhaft in steigende Gewinne und nachhaltige freie Cashflows verwandeln kann. Der jüngste Kurssprung könnte der Auftakt zu einem großen Comeback sein. Den entscheidenden Beweis dafür muss Intel allerdings noch liefern.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 24. November 2026

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