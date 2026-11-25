Der erste große Börsentermin des Tages kam aus Sydney – und er hatte es in sich. Die australischen Verbraucherpreise lagen im Oktober 4,9 Prozent über dem Vorjahr. Im September waren es noch 4,3 Prozent gewesen. Es ist der höchste Stand seit drei Jahren und mehr, als Volkswirte mit rund 4,8 Prozent erwartet hatten. Für Anleger weltweit ist die Zahl ein Vorgeschmack: Wenige Stunden später steht in den USA mit dem PCE-Preisindex die wichtigste Inflationszahl der Woche an.
Inflationsschock in Australien: 4,9 Prozent, Strompreise plus 25 Prozent – ein Warnsignal für die Notenbanken der Welt?
Australiens Inflation ist im Oktober auf 4,9 Prozent gesprungen, den höchsten Stand seit drei Jahren. Auch die Kernrate fiel mit 3,8 Prozent höher aus als erwartet. Die Notenbank hat die Zinsen in diesem Jahr bereits fünfmal angehoben. Was hinter dem Preisschub steckt, wie Aktien und Währung reagieren und warum die Zahl wenige Stunden vor der US-Inflation auch deutsche Anleger interessieren sollte.
Die Ursachen
Strom, Sprit, Wohnen: wo die Preise davonlaufen
Größter Preistreiber war das Wohnen mit einem Plus von 6,4 Prozent nach 5,2 Prozent. Dahinter steckt vor allem der Strom: Die Preise stiegen um 25,2 Prozent zum Vorjahr, nach 12,8 Prozent im September. Der Grund ist ein Basiseffekt – staatliche Rabatte, die die Stromrechnungen der Haushalte im vergangenen Jahr gedrückt hatten, sind ausgelaufen. Neue Wohngebäude verteuerten sich um 5,1 Prozent, weil Bauunternehmen höhere Material- und Lohnkosten weitergaben.
Zweitgrößter Treiber war der Verkehr mit plus 10,6 Prozent. Kraftstoffe verteuerten sich allein im Oktober um 6,3 Prozent zum Vormonat, das Statistikamt verweist auf die höheren Ölpreise am Weltmarkt. Hier zeigt sich, wie die Energiekrise rund um die Straße von Hormus bis an die Zapfsäulen am anderen Ende der Welt durchschlägt.
Der Kern des Problems
Die Zahl, die der Notenbank Sorgen macht
Strom und Sprit lassen sich als Sondereffekte abtun. Die Kernrate nicht.
Der getrimmte Mittelwert, das bevorzugte Maß der Notenbank für den zugrunde liegenden Preisdruck, stieg von 3,6 auf 3,8 Prozent. Erwartet worden war ein unveränderter Wert. Auf Monatssicht beschleunigte sich die Kernrate von 0,3 auf 0,5 Prozent. Damit entfernt sich die Inflation weiter vom Zielband der Reserve Bank of Australia von 2 bis 3 Prozent – obwohl die Notenbank den Leitzins in diesem Jahr bereits um 1,25 Prozentpunkte auf 4,85 Prozent angehoben hat. Die jüngste Erhöhung im November fiel mit sechs zu drei Stimmen.
Die Marktreaktion
Warum der Australische Dollar trotzdem fällt
Die Reaktion fiel auf den ersten Blick paradox aus. Der Australische Dollar stieg nur kurz in Richtung 0,6670 US-Dollar und rutschte dann unter 0,66 Dollar auf ein neues Jahrestief. Der Aktienmarkt in Sydney eröffnete schwächer, belastet von Minen- und Goldwerten. Der Grund: Die Märkte preisen für die nächste Sitzung am 8. Dezember zu fast 97 Prozent eine Zinspause ein. Die Arbeitslosigkeit steigt, und die Notenbank will ihren fünf Zinsschritten Zeit geben zu wirken. Gleichzeitig zieht die erwartete Zinserhöhung der US-Notenbank Kapital in den Dollar.
Verändert hat sich die Erwartung für das kommende Jahr. Hoffnungen auf Zinssenkungen 2027 wurden zurückgenommen, die Sitzung im Februar gilt nun als offener. Australien steckt damit in einer unangenehmen Lage: steigende Preise bei schwächerem Arbeitsmarkt.
Häufige Fragen zur Inflation in Australien
Wie hoch ist die Inflation in Australien?
Im Oktober 2026 lag sie bei 4,9 Prozent nach 4,3 Prozent im September. Die Kernrate stieg auf 3,8 Prozent.
Warum steigt die Inflation in Australien so stark?
Vor allem wegen höherer Strompreise nach dem Auslaufen staatlicher Rabatte, teurerer Kraftstoffe und steigender Wohnkosten.
Erhöht die australische Notenbank die Zinsen erneut?
Für die Sitzung am 8. Dezember rechnen die Märkte zu fast 97 Prozent mit einer Zinspause. Weitere Erhöhungen im Jahr 2027 gelten nach den neuen Daten aber als möglich.
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