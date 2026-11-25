Größter Preistreiber war das Wohnen mit einem Plus von 6,4 Prozent nach 5,2 Prozent. Dahinter steckt vor allem der Strom: Die Preise stiegen um 25,2 Prozent zum Vorjahr, nach 12,8 Prozent im September. Der Grund ist ein Basiseffekt – staatliche Rabatte, die die Stromrechnungen der Haushalte im vergangenen Jahr gedrückt hatten, sind ausgelaufen. Neue Wohngebäude verteuerten sich um 5,1 Prozent, weil Bauunternehmen höhere Material- und Lohnkosten weitergaben.

Zweitgrößter Treiber war der Verkehr mit plus 10,6 Prozent. Kraftstoffe verteuerten sich allein im Oktober um 6,3 Prozent zum Vormonat, das Statistikamt verweist auf die höheren Ölpreise am Weltmarkt. Hier zeigt sich, wie die Energiekrise rund um die Straße von Hormus bis an die Zapfsäulen am anderen Ende der Welt durchschlägt.