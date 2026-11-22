Rekordumsatz, Rekordquartal, ein Ziel von 20 Milliarden Euro für das kommende Jahr: Die Infineon Aktienanalyse beginnt mit Zahlen, die jeden Börsianer begeistern müssten. Doch die Infineon-Aktie verlor am Freitag 7,9 Prozent und schloss bei 45,44 Euro.
Infineon Aktienanalyse: Rekordquartal, 20-Milliarden-Ziel – und die Aktie ist fast 50 Prozent unter dem Hoch. Kippt jetzt der KI-Traum?
Die Infineon Aktienanalyse zeigt: Rekordumsatz im Geschäftsjahr 2026, 20 Milliarden Euro Umsatzziel für 2027 und dennoch minus 7,9 Prozent am Freitag. Was die Infineon-Aktie belastet und was für sie spricht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- ISIN
- DE0006231004
- WKN
- 623100
- Handelssymbol
- IFX (Xetra)
- US-Handelssymbol
- IFNNY (OTC-ADR)
- Börsenwert
- rund 59 Mrd. €
- Index
- DAX
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Wer die Infineon Aktie vor einem Jahr kaufte, liegt mit gut 38 Prozent im Plus. Wer im Juni einstieg, sitzt auf einem Verlust. Am 22. Juni erreichte die Aktie 88,83 Euro, seitdem hat sie knapp die Hälfte verloren. Diese Aktienanalyse klärt, was der Markt einpreist und warum gute Zahlen im Chip-Ausverkauf untergehen.
Die Zahlen
Rekordquartal, Rekordjahr
Infineon steigerte den Umsatz im Geschäftsjahr 2026 auf 16,4 Milliarden Euro, das Segmentergebnis lag bei 3,22 Milliarden Euro. Das Schlussquartal brachte 4,71 Milliarden Euro Umsatz und ein Segmentergebnis von 1,12 Milliarden Euro, die Marge erreichte 23,8 Prozent. Beides sind Bestmarken.
Infineon-Aktie: Umsatz in Milliarden Euro
Mrd. €
- Ziel des Managements
Das Umsatzziel für 2027 ist eine Unternehmensaussage, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Infineon, Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2026
Daten als Tabelle
|Geschäftsjahr
|Umsatz
|2026
|16,4
|2027 (Ziel)
|ca. 20
Für 2027 stellt das Management rund 20 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht, ein Wachstum von mehr als 20 Prozent. Für das erste Quartal peilt Infineon rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz bei etwa 23 Prozent Marge an. Die Segmentmarge soll im Jahresverlauf in den mittleren 20-Prozent-Bereich steigen. Zwei Preiserhöhungen bei Leistungshalbleitern setzte das Unternehmen 2026 durch, weitere Verhandlungen mit Autoherstellern laufen.
Der Wachstumsmotor
Strom für die KI-Rechenzentren
Rechenzentren: knapp 4 Milliarden Euro
Mit Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren will Infineon 2027 knapp vier Milliarden Euro Umsatz erzielen. Der Umsatz in diesem Bereich soll sich 2026 verdoppelt haben.
Neue Chip-Familien
Mit OptiMOS 7 für KI-Server und der Plattform AURIX RC1 für Fahrzeuge erweitert Infineon sein Angebot. Mit Qualcomm vereinbarte der Konzern eine Zusammenarbeit.
Siliziumkarbid auf 300 Millimeter
In Villach verarbeitete Infineon nach eigenen Angaben als Erster 300-Millimeter-Siliziumkarbid-Wafer zu funktionsfähigen Leistungsbauelementen.
Der Ansatz ist klar: Je mehr KI-Rechenzentren entstehen, desto mehr Strom muss effizient umgewandelt werden, und genau dort sitzt Infineon. Die Infineon-Aktie ist damit zum Teil ein indirekter Profiteur des KI-Booms, aber eben auch ein indirektes Opfer, wenn dieser Boom ins Wanken gerät.
Der Ausverkauf
Warum gute Zahlen nicht helfen
Am 20. November erfasste ein globaler Ausverkauf Chip- und KI-Werte. Der Halbleiterindex SOX verlor in den USA 8,7 Prozent, der Nasdaq Composite 3,6 Prozent. Die Infineon-Aktie wurde mitgerissen, obwohl der Konzern keine eigene Nachricht lieferte. Schon am 13. November hatte sie im DAX mit minus 4,3 Prozent das Ende angeführt.
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