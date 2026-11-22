Für 2027 stellt das Management rund 20 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht, ein Wachstum von mehr als 20 Prozent. Für das erste Quartal peilt Infineon rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz bei etwa 23 Prozent Marge an. Die Segmentmarge soll im Jahresverlauf in den mittleren 20-Prozent-Bereich steigen. Zwei Preiserhöhungen bei Leistungshalbleitern setzte das Unternehmen 2026 durch, weitere Verhandlungen mit Autoherstellern laufen.