Infineon Aktienanalyse: 20 Milliarden Umsatz-Ziel, KI-Strom für Rechenzentren – Schnäppchen nach dem Nvidia-Beben?

Wie waren die letzten Zahlen?

Im vierten Geschäftsquartal stieg der Umsatz auf den Rekord von 4,706 Milliarden Euro, die Segmentergebnis-Marge auf 23,8 Prozent. Der Nettogewinn blieb mit 532 Millionen Euro unter den Erwartungen.

Was erwartet Infineon für 2027?

Einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro und eine Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich.

Wie viel verdient Infineon mit KI?

Mit Rechenzentren setzte Infineon im Geschäftsjahr 2026 rund 2,2 Milliarden Euro um, 2027 sollen es knapp 4 Milliarden werden.

Welche Kursziele nennen Analysten?

Von 64 Euro bei der UBS bis 102 Euro bei Bernstein, im Schnitt rund 86 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.