Was für eine Woche: Rekordzahlen, ein Ausblick über den Erwartungen, ein Plus von mehr als 10 Prozent – und dann der Rückschlag. Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang erfasste am Freitag eine Verkaufswelle die Chipwerte, die Infineon-Aktie verlor gut 4 Prozent und schloss bei 49,88 Euro. Vom Rekordhoch bei 88 Euro im Juni ist sie mehr als 40 Prozent entfernt. Dabei wandelt sich Infineon gerade vom zyklischen Autozulieferer zum Stromversorger der KI-Infrastruktur. Diese Infineon Aktienanalyse zeigt, was das wert ist – und was die Infineon Aktienprognose jetzt bestimmt.
Infineon Aktienanalyse: 20 Milliarden Umsatz-Ziel, KI-Strom für Rechenzentren – Schnäppchen nach dem Nvidia-Beben?
Infineon wird zum Stromversorger der KI-Rechenzentren: Rekordumsatz, ein Ausblick über den Erwartungen und fast eine Verdopplung im Rechenzentrumsgeschäft. Doch nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang rutschte die Aktie wieder unter 50 Euro – mehr als 40 Prozent unter dem Rekordhoch. Unsere Infineon Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen hergeben und was die Infineon Aktienprognose jetzt bestimmt.
IFXIFX
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- Sitz
- Neubiberg bei München
- Ticker
- IFX (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 49,88 Euro
- Rekordhoch
- 88 Euro (Juni 2026)
- Börsenwert
- rund 65 Milliarden Euro
- KGV 2027 (Analystenschätzung)
- rund 18
- Vorstandschef
- Jochen Hanebeck
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV 2027 auf Basis der Konsensschätzung, Börsenwert laut onvista
Die Ausgangslage
Vom Autochip-Lieferanten zum Stromversorger der KI
Die Infineon Aktie hängt immer stärker an einem Geschäft, das vor drei Jahren kaum eine Rolle spielte.
Infineon ist Weltmarktführer bei Leistungshalbleitern – Chips, die Strom effizient umwandeln und steuern. Lange war die Autoindustrie der wichtigste Kunde. Heute wächst ein anderes Geschäft am schnellsten: die Stromversorgung von KI-Rechenzentren. Im Geschäftsjahr 2026 setzte Infineon damit rund 2,2 Milliarden Euro um, davon 1,7 Milliarden mit KI-Rechenzentren. Für 2027 peilt der Konzern knapp 4 Milliarden Euro an. Im Segment Power & Sensor Systems, in dem das Geschäft gebündelt ist, stieg die Marge im vierten Quartal auf 30,8 Prozent. Mehrjährige Lieferverträge summieren sich auf mehr als 10 Milliarden Euro.
Die Quartalszahlen
Rekordumsatz – mit einer Gewinnlücke
Für jede Infineon Aktienanalyse gilt: Das Segmentergebnis ist nicht der Gewinn, der bei den Aktionären ankommt.
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres stieg der Umsatz um 19 Prozent auf den Rekordwert von 4,706 Milliarden Euro, das Segmentergebnis auf 1,119 Milliarden Euro bei einer Marge von 23,8 Prozent. Im Gesamtjahr wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 16,35 Milliarden Euro. Der Schönheitsfehler: Unter dem Strich verdiente Infineon im Quartal 532 Millionen Euro – deutlich weniger als die erwarteten 678 Millionen. Höhere Herstellungskosten, ein schwächeres Finanzergebnis und höhere Steuern rissen die Lücke. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 0,60 Euro knapp unter den Erwartungen.
Infineon: Umsatz mit Rechenzentren
Mrd. Euro
- Ziel des Managements
Geschäftsjahr 2027: Ziel von knapp 4 Milliarden Euro, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Infineon, Mitteilung und Telefonkonferenz vom 10. November 2026
Daten als Tabelle
|Geschäftsjahr
|Umsatz
|2026
|2,2
|2027
|4
Der Ausblick
20 Milliarden Euro: ambitioniert und rückenlastig
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Infineon einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro – mehr als 20 Prozent Wachstum – und eine Segmentergebnis-Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich. Der Pfad ist allerdings rückenlastig: Nach rund 4,6 Milliarden Euro im ersten Quartal müsste Infineon in den drei Folgequartalen im Schnitt gut 5 Milliarden Euro umsetzen – jeweils neue Rekorde. Zudem fließen 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro in neue Fabriken, der freie Cashflow soll bei rund 1,8 Milliarden Euro liegen. Für die Infineon Aktienprognose ist entscheidend, ob aus dem Rechenzentrumsboom auch freier Cashflow wird.
Die Bewertung
KGV 36 auf 2026, 18 auf 2027: eine Frage der Perspektive
Auf Basis der laufenden Gewinne wirkt die Infineon Aktie mit einem KGV um 36 teuer. Der Blick nach vorn ändert das Bild: Für das Geschäftsjahr 2027 erwarteten Analysten schon vor dem neuen Ausblick einen Gewinn von 2,84 Euro je Aktie. Daraus ergibt sich ein KGV von rund 18. Gelingt der Wachstumspfad, ist die Aktie nach dem Rückgang von mehr als 40 Prozent vom Rekordhoch günstiger bewertet, als es der Name „KI-Aktie“ vermuten lässt.
Die Analysten
Von 64 bis 102 Euro: Potenzial auf breiter Front
Fast alle Analysten sehen deutliches Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 86 Euro. Bernstein nennt 102 Euro, JPMorgan 96 Euro. Jefferies senkte am Freitag nach dem Huang-Beben sein Ziel von 96 auf 74 Euro, bleibt aber bei „Buy“. Am vorsichtigsten ist die UBS mit 64 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Infineon-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Schlusskurs am 13. November 2026: 49,88 Euro (Xetra). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: dpa-AFX, ad-hoc-news, Investing.com; Stand November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Euro
|Bernstein
|102
|JPMorgan
|96
|Durchschnitt
|86
|Jefferies
|74
|UBS
|64
|Schlusskurs 13. November
|49,88
Die Szenarien
Infineon Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: KI-Boom geht weiter
Nvidia überzeugt am 17. November, die Rechenzentren investieren weiter, Infineon liefert im Februar ein starkes erstes Quartal. Dann könnte die Aktie Richtung 65 bis 75 Euro steigen.
Szenario 2: Schwankungen ohne Richtung
Die Zahlen bleiben gut, die Chip-Stimmung bleibt nervös. Die Aktie pendelt zwischen 44 und 58 Euro.
Szenario 3: KI-Investitionen stocken
Hyperscaler kürzen ihre Budgets, das 20-Milliarden-Ziel wackelt. Dann droht ein Rückfall unter 44 Euro.
Häufige Fragen zur Infineon Aktienanalyse
Wie waren die letzten Zahlen?
Im vierten Geschäftsquartal stieg der Umsatz auf den Rekord von 4,706 Milliarden Euro, die Segmentergebnis-Marge auf 23,8 Prozent. Der Nettogewinn blieb mit 532 Millionen Euro unter den Erwartungen.
Was erwartet Infineon für 2027?
Einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro und eine Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich.
Wie viel verdient Infineon mit KI?
Mit Rechenzentren setzte Infineon im Geschäftsjahr 2026 rund 2,2 Milliarden Euro um, 2027 sollen es knapp 4 Milliarden werden.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Von 64 Euro bei der UBS bis 102 Euro bei Bernstein, im Schnitt rund 86 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
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