Am 2. Juni kostete sie 87,79 Euro, am Freitagabend 45,44 Euro. Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Handelssymbol Xetra: IFX, US-Handelssymbol: IFNNY, außerbörslicher Handel) hat sich seit ihrem Rekord fast halbiert – in einem Jahr, in dem der Konzern ein Rekordquartal gemeldet und für das neue Geschäftsjahr rund 20 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht gestellt hat. Die vergangene Woche hat den Widerspruch auf die Spitze getrieben.
Infineon-Aktie: Rekordquartal, 20-Milliarden-Ausblick – und der Kurs ist fast halbiert
Die Infineon-Aktie schließt die Woche bei 45,44 Euro, 7,9 Prozent tiefer als am Vortag und 48 Prozent unter dem Rekord vom Juni. Operativ läuft es so gut wie nie. Die Wochenbilanz.
Der Freitag
Vier ruhige Tage, dann der Absturz
Von Montag bis Donnerstag bewegte sich die Infineon-Aktie in einer engen Spanne knapp unter 50 Euro. Am Donnerstag schloss sie nach dem Anthropic-Börsengang sogar bei 50,96 Euro. Am Freitag kippte die Stimmung: Chipwerte brachen erst in Asien, dann in Europa ein. Die Infineon-Aktie fiel im Tief auf 44,02 Euro und war mit minus 7,9 Prozent der zweitschwächste DAX-Wert des Tages. Aixtron verlor 9,5, Suss MicroTec 9,9 und Elmos 7 Prozent.
Auf Wochensicht steht nach dem DAX-Ranking von finanzen.net ein Minus von rund 8,9 Prozent.
Der Widerspruch
Die Zahlen stimmen, der Kurs nicht
Mitte November hat Infineon das Geschäftsjahr mit einem Rekordquartal abgeschlossen. Für das neue Jahr peilt der Konzern rund 20 Milliarden Euro Umsatz an und will das Geschäft mit Stromversorgung für KI-Rechenzentren deutlich ausbauen. Die Dividende soll 0,38 Euro je Aktie betragen. Dem steht ein Markt gegenüber, der an genau diesem KI-Geschäft zweifelt: Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners sprach am Freitag von einer breiten Marktkrise, in der sämtliche Bewertungen hinterfragt würden.
Einordnung der Redaktion
Was die Infineon-Aktie von Nvidia unterscheidet
Infineon verdient sein Geld überwiegend mit Chips für Autos, Industrie und Stromversorgung, nicht mit KI-Beschleunigern. Der Markt behandelt die Infineon-Aktie derzeit trotzdem wie einen KI-Wert, weil der Konzern sein Wachstum selbst mit Rechenzentren begründet hat. Solange der Sektor fällt, hilft die breitere Aufstellung wenig. Die nächsten Geschäftszahlen kommen am 3. Februar 2027 – bis dahin bestimmen Nachrichten aus den USA den Kurs.
FAQ
Häufige Fragen zur Infineon-Aktie
Warum fällt die Infineon-Aktie trotz Rekordzahlen?
Chipwerte werden weltweit verkauft, weil Anleger an der Dauer des KI-Booms zweifeln. Einen unternehmenseigenen Auslöser gab es in der Woche nicht.
Wo hat die Infineon-Aktie geschlossen?
Bei 45,44 Euro im Xetra-Handel am 20.11., ein Minus von 7,91 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Infineon-Aktie?
ISIN DE0006231004, WKN 623100, Xetra-Kürzel IFX. In den USA wird der Hinterlegungsschein außerbörslich unter IFNNY gehandelt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.