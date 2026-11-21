Mitte November hat Infineon das Geschäftsjahr mit einem Rekordquartal abgeschlossen. Für das neue Jahr peilt der Konzern rund 20 Milliarden Euro Umsatz an und will das Geschäft mit Stromversorgung für KI-Rechenzentren deutlich ausbauen. Die Dividende soll 0,38 Euro je Aktie betragen. Dem steht ein Markt gegenüber, der an genau diesem KI-Geschäft zweifelt: Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners sprach am Freitag von einer breiten Marktkrise, in der sämtliche Bewertungen hinterfragt würden.