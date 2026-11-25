Kein Halten bei Deutschlands größtem Chipkonzern. Die Infineon Aktie verliert am Mittwoch 6,86 Prozent auf 40,735 Euro (Stand 17:47 Uhr, comdirect). Sie ist damit erneut größter Verlierer im DAX und einer der größten TecDAX Verlierer. Der Leitindex selbst rutscht unter die Marke von 25.000 Punkten.
Infineon Aktie: TecDAX Verlierer – 16 Prozent in zwei Tagen verloren, der DAX fällt unter 25.000 Punkte
Die Infineon Aktie bricht am Mittwoch um 6,86 Prozent auf 40,74 Euro ein und ist TecDAX Verlierer und DAX-Schlusslicht. Der Chipkonzern notiert so tief wie seit April nicht mehr. Die Hintergründe.
Warum fällt die Infineon Aktie heute erneut so stark?
Der Tag verlief wie ein Zeitlupen-Absturz. Am Vormittag lag das Minus bei 2 Prozent, am Mittag bei 3, am Nachmittag bei 6. Eine Unternehmensmeldung steht nicht dahinter. Die Infineon Aktie wird von einem weltweiten Ausverkauf mitgerissen, der in Asien begann: SK Hynix verlor in Seoul rund 11 Prozent, die technologielastigen Börsen in Südkorea und Taiwan gaben deutlich nach.
Drei Themen treiben die Verkäufer. Erstens Nvidia: Die Rally nach der Rückkehr von Jensen Huang war nach Einschätzung von Marktbeobachtern vor allem das Werk von Leerverkäufern, die ihre Positionen schließen mussten. Neue Käufer blieben aus. Zweitens die Grundsatzfrage, die die Commerzbank so zusammenfasst: hohe Bewertungen, immer mehr Schulden zur Finanzierung der KI-Investitionen und Zweifel, ob künftige Gewinne das rechtfertigen. Drittens der Handel: Die US-Regierung will Ergebnisse einer Untersuchung zu Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern vorlegen, darunter China und die EU.
Zwei Tage, 16 Prozent
Die Bilanz seit Montagabend ist drastisch. Bei 48,42 Euro stand die Infineon Aktie nach dem Huang-Sprung. Am Dienstag fiel sie um 9,68 Prozent, am Mittwoch um weitere 6,86 Prozent. Zusammen sind das rund 16 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 88,83 Euro ist der Kurs inzwischen rund 54 Prozent entfernt.
Mit dem Geschäft hat das wenig zu tun. Infineon hat im Geschäftsjahr 2026 rund 16,35 Milliarden Euro umgesetzt und stellt für 2027 mehr als 20 Prozent Wachstum in Aussicht. Quintet-Stratege Marc Decker spricht mit Blick auf die KI-Werte von einer möglicherweise überfälligen Korrektur überzogener Erwartungen. Die Nachfrage nach Rechenleistung sei weiter hoch.
Was jetzt für die Infineon Aktie zählt
Die 40-Euro-Marke
Der Kurs steht unmittelbar davor. Hält sie, wäre das ein erstes Zeichen von Kaufinteresse.
US-Handel
Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird verkürzt gehandelt. Impulse aus den USA fallen damit weitgehend aus.
Zölle
Konkrete Beschlüsse aus Washington können die Lage verschärfen oder entspannen.
Stammdaten
Infineon Technologies AG: ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, US-Handelssymbol IFNNY (OTC)
Kurs: 40,735 Euro, minus 6,86 Prozent (Stand 17:47 Uhr, comdirect)
Weitere genannte Unternehmen:
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
SK Hynix: ISIN KR7000660001, Handelsplatz Seoul (000660)
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