Der Tag verlief wie ein Zeitlupen-Absturz. Am Vormittag lag das Minus bei 2 Prozent, am Mittag bei 3, am Nachmittag bei 6. Eine Unternehmensmeldung steht nicht dahinter. Die Infineon Aktie wird von einem weltweiten Ausverkauf mitgerissen, der in Asien begann: SK Hynix verlor in Seoul rund 11 Prozent, die technologielastigen Börsen in Südkorea und Taiwan gaben deutlich nach.

Drei Themen treiben die Verkäufer. Erstens Nvidia: Die Rally nach der Rückkehr von Jensen Huang war nach Einschätzung von Marktbeobachtern vor allem das Werk von Leerverkäufern, die ihre Positionen schließen mussten. Neue Käufer blieben aus. Zweitens die Grundsatzfrage, die die Commerzbank so zusammenfasst: hohe Bewertungen, immer mehr Schulden zur Finanzierung der KI-Investitionen und Zweifel, ob künftige Gewinne das rechtfertigen. Drittens der Handel: Die US-Regierung will Ergebnisse einer Untersuchung zu Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern vorlegen, darunter China und die EU.