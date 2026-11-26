Vom Schlusslicht zum Spitzenreiter: Die Infineon Aktie legt am Donnerstagmorgen 4,38 Prozent auf 42,685 Euro zu (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Nach zwei Tagen am Ende der DAX-Tabelle ist der Münchner Chipkonzern heute zweitgrößter TecDAX Gewinner und auch im Leitindex weit vorn.
Infineon Aktie: TecDAX Gewinner – die 40 Euro haben gehalten, jetzt kaufen Anleger den Absturz
Die Infineon Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 4,38 Prozent auf 42,69 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Nach rund 16 Prozent Verlust in zwei Tagen kehren Käufer zurück. Experten sprechen von einer technischen Gegenbewegung.
Warum steigt die Infineon Aktie heute?
Die Wende kam am Mittwochabend in New York. Der Nasdaq 100 hatte zeitweise knapp 5 Prozent verloren und war fast bis auf sein Tief vom Freitag gefallen. Dieses Tief hielt. Danach setzte eine breite Erholung ein, der Index schloss nur 0,64 Prozent schwächer. Der Halbleiterindex SOX, im Verlauf mehr als 8 Prozent im Minus, dämmte seine Verluste noch deutlicher ein.
Asiens Chipwerte nahmen die Vorlage am Donnerstag auf. Der DAX eröffnete rund 2 Prozent höher über 25.000 Punkten, und die zuletzt schwächsten Titel sind am stärksten gefragt. Reuters nennt Infineon, Aixtron und Suss Microtec mit Aufschlägen von rund 4 bis 5 Prozent. Vorbörslich hatte die Infineon Aktie zeitweise sogar bis zu 8 Prozent höher notiert.
16 Prozent in zwei Tagen, und dann die runde Marke
Die Vorgeschichte erklärt die Wucht der Gegenbewegung. Am Montagabend stand die Infineon Aktie nach dem Kurssprung zur Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang bei 48,42 Euro. Am Dienstag verlor sie 9,68 Prozent, am Mittwoch weitere 6,49 Prozent auf 40,90 Euro, den tiefsten Stand seit April. Die runde Marke von 40 Euro wurde nicht unterschritten.
Ein Chefanalyst fasst die Stimmung bei Reuters so zusammen: Am Montag hätten Anleger wegen Huang gekauft, jetzt kauften sie wegen des Preises. Operativ hat sich seit Wochenbeginn nichts geändert. Infineon hat im Geschäftsjahr 2026 rund 16,35 Milliarden Euro umgesetzt und für 2027 ein Wachstum von mehr als 20 Prozent in Aussicht gestellt.
Was jetzt für die Infineon Aktie zählt
Die Zone um 40 Euro
Sie hat am Mittwoch gehalten und ist nun die wichtigste Unterstützung. Ein Rückfall darunter würde die heutige Erholung entwerten.
Der Montag als Messlatte
Bei 48,42 Euro endete die Huang-Rally. Bis dorthin fehlen noch rund 13 Prozent.
Montag ohne Feiertagseffekt
Erst wenn die US-Börsen wieder voll handeln, zeigt sich, ob die Käufer geblieben sind.
Stammdaten
Infineon Technologies AG: ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, US-Handelssymbol IFNNY (OTC)
Nvidia Corp.: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
AIXTRON SE: ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIIXY (OTC)
SUSS MicroTec SE: ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023, Handelssymbol SMHN, US-Handelssymbol SESMF (OTC)
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