Die Wende kam am Mittwochabend in New York. Der Nasdaq 100 hatte zeitweise knapp 5 Prozent verloren und war fast bis auf sein Tief vom Freitag gefallen. Dieses Tief hielt. Danach setzte eine breite Erholung ein, der Index schloss nur 0,64 Prozent schwächer. Der Halbleiterindex SOX, im Verlauf mehr als 8 Prozent im Minus, dämmte seine Verluste noch deutlicher ein.

Asiens Chipwerte nahmen die Vorlage am Donnerstag auf. Der DAX eröffnete rund 2 Prozent höher über 25.000 Punkten, und die zuletzt schwächsten Titel sind am stärksten gefragt. Reuters nennt Infineon, Aixtron und Suss Microtec mit Aufschlägen von rund 4 bis 5 Prozent. Vorbörslich hatte die Infineon Aktie zeitweise sogar bis zu 8 Prozent höher notiert.