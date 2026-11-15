Infineon Aktie: Rekordquartal und 20-Milliarden-Ziel, Kurs plus 9 Prozent – Aktienanalyse: Hält die KI-Rally dem Nvidia-Test stand?

Was für eine Achterbahnfahrt. In der Vorwoche hatte die Infineon Aktie im globalen Ausverkauf der Chipwerte mehr als 9 Prozent verloren. Jetzt steht sie mit einem Plus von 9,00 Prozent auf Platz zwei der Euro-Stoxx-50-Gewinner der Woche – direkt hinter Siemens Energy. Rekordzahlen und ein Ausblick mit mehr als 20 Prozent Wachstum brachten die Käufer zurück. Doch am Freitag rutschte die Aktie nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang um 4,29 Prozent auf 49,88 Euro. Diese Infineon Aktienanalyse zeigt, wie viel Substanz hinter der Erholung steckt und wovon die Infineon Aktienprognose jetzt abhängt.