Was für eine Achterbahnfahrt. In der Vorwoche hatte die Infineon Aktie im globalen Ausverkauf der Chipwerte mehr als 9 Prozent verloren. Jetzt steht sie mit einem Plus von 9,00 Prozent auf Platz zwei der Euro-Stoxx-50-Gewinner der Woche – direkt hinter Siemens Energy. Rekordzahlen und ein Ausblick mit mehr als 20 Prozent Wachstum brachten die Käufer zurück. Doch am Freitag rutschte die Aktie nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang um 4,29 Prozent auf 49,88 Euro. Diese Infineon Aktienanalyse zeigt, wie viel Substanz hinter der Erholung steckt und wovon die Infineon Aktienprognose jetzt abhängt.
Infineon Aktie: Rekordquartal und 20-Milliarden-Ziel, Kurs plus 9 Prozent – Aktienanalyse: Hält die KI-Rally dem Nvidia-Test stand?
Die Infineon Aktie belegt mit plus 9,00 Prozent Platz zwei der Euro-Stoxx-50-Gewinner der Woche. Ein Rekordquartal, rund 20 Milliarden Euro Umsatzziel für 2027 und fast eine Verdopplung des Geschäfts mit KI-Rechenzentren brachten die Käufer zurück – doch der Freitag zeigte, wie nervös der Markt bleibt. Unsere Infineon Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analystenziele und die Infineon Aktienprognose ein.
Die Woche
Zwei Sprünge, ein Absturz: die Woche der Infineon Aktie
Am Montag war Infineon mit 5,5 Prozent Plus der stärkste DAX-Wert: Die Deutsche Bank hielt den Ausverkauf bei europäischen Chipaktien für übertrieben, und im Werk Villach wurden erstmals 300-Millimeter-Wafer aus Siliziumkarbid zu Leistungsbauelementen verarbeitet. Am Dienstag folgte das Rekordquartal – die heißen US-Inflationsdaten drehten die Aktie aber ins Minus. Am Mittwoch trieben starke Zahlen des US-Cloudanbieters CoreWeave das Papier um 6,6 Prozent nach oben. Dann erschütterte der Rücktritt von Jensen Huang den Sektor, Jefferies senkte das Kursziel von 96 auf 74 Euro. Das Wochenplus blieb trotzdem fast zweistellig.
Das Geschäft
Rekordquartal und 20-Milliarden-Ziel: was die Infineon Aktie antreibt
Im vierten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 4,706 Milliarden Euro. Das Segmentergebnis legte um 56 Prozent auf 1,119 Milliarden Euro zu, die Marge sprang auf 23,8 Prozent. Im Gesamtjahr wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 16,353 Milliarden Euro, der Gewinn nach Steuern stieg von 1,015 auf 1,512 Milliarden Euro. Die Dividende soll von 0,35 auf 0,38 Euro steigen.
Ein Ausblick wie seit Jahren nicht
Für 2027 erwartet Infineon rund 20 Milliarden Euro Umsatz – mehr als 20 Prozent Wachstum – und eine Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich.
Stromlieferant der KI-Rechenzentren
Mit Stromversorgungen für Rechenzentren setzte Infineon rund 2,2 Milliarden Euro um. Für 2027 peilt der Konzern knapp 4 Milliarden Euro an.
Technologieführer bei 300 Millimeter
Infineon beherrscht nun Silizium, Siliziumkarbid und Galliumnitrid im großen Waferformat – das senkt langfristig die Kosten je Chip.
Auto und Energie ziehen an
Elektroautos, softwaredefinierte Fahrzeuge und der Netzausbau stützen das zweite Standbein.
Wir erwarten im Geschäftsjahr 2027 einen deutlichen Anstieg von Umsatz und Profitabilität.
Die Bewertung
43 Prozent unter dem Rekord: Chance oder Warnsignal?
Anfang Juni markierte die Infineon Aktie bei 87,79 Euro ihren Rekord, am 5. November fiel sie bis auf 45,37 Euro. Mit 49,88 Euro liegt sie noch rund 43 Prozent unter dem Hoch, auf Monatssicht fast 11 Prozent im Minus – auf Jahressicht aber knapp 39 Prozent im Plus. Auf Basis der Schätzungen für 2027 liegt das KGV bei rund 18. Die Analysten loben die Zahlen und senken dennoch ihre Ziele, weil die Branchenbewertungen gefallen sind: Jefferies 74 Euro, JPMorgan 80 Euro, Deutsche Bank 75 Euro, UBS 55 Euro. Am optimistischsten bleibt Berenberg mit 100 Euro. Alle Werte sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Infineon Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Xetra-Schluss am 13. November 2026: 49,88 Euro. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: dpa-AFX, Medienberichte; Stand 13. November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|Berenberg
|100
|JPMorgan
|80
|Deutsche Bank
|75
|Jefferies
|74
|UBS
|55
Die Szenarien
Infineon Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der KI-Rückenwind hält
Nvidia überzeugt am 17. November, die Chipwerte erholen sich. Dann könnte die Infineon Aktie die Marke von 55 Euro und die Lücke zum Monatsanfang schließen.
Szenario 2: Nervöse Seitwärtsphase
Die Zahlen stützen, die Sektorstimmung bremst. Die Aktie pendelt um die 50-Euro-Marke bis zu den Quartalszahlen am 3. Februar 2027.
Szenario 3: Zweite Verkaufswelle
Enttäuscht Nvidia, droht ein erneuter Test des Novembertiefs bei rund 45 Euro.
Häufige Fragen zur Infineon Aktienanalyse
Warum gehört die Infineon Aktie zu den Euro-Stoxx-50-Gewinnern der Woche?
Rekordquartal, ein Umsatzziel von rund 20 Milliarden Euro für 2027 und die Rückkehr der Käufer nach dem Chip-Ausverkauf. Die Aktie stieg um 9,00 Prozent.
Warum fiel die Aktie am Freitag?
Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang gerieten Chipwerte weltweit unter Druck; Jefferies senkte zudem sein Kursziel.
Wie viel Umsatz macht Infineon mit KI-Rechenzentren?
Rund 2,2 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2026, für 2027 sind knapp 4 Milliarden Euro geplant.
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