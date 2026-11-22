Rekordzahlen, Rekordausblick – und trotzdem ein Absturz: Die Infineon Aktie hat in der Kalenderwoche 47 laut finanzen.net rund 10,2 Prozent verloren und gehört damit zu den schwächsten Werten im DAX. Der Kurs liegt inzwischen unter der Marke von 50 Euro. Am 22. Juni hatte die Aktie noch bei 88,83 Euro ihr Hoch markiert. Der Grund für den Verkaufsdruck liegt weniger bei Infineon selbst als bei der gesamten Chipbranche, die unter der Debatte um die KI-Investitionen leidet.
Infineon Aktie: Rekordquartal, 10 Prozent Wochenminus – warum der Chipriese trotzdem unter 50 Euro fällt
Die Infineon Aktie verliert in der KW 47 rund 10 Prozent, obwohl der Konzern ein Rekordquartal und ein Umsatzziel von 20 Milliarden Euro für 2027 vorgelegt hat. Was hinter dem Kursrutsch steckt, was Analysten erwarten und welche Zahlen Anleger jetzt im Blick haben sollten.
Die Zahlen
Das Rekordquartal, das die Börse nicht beeindruckt
Am 10. November hatte Infineon die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 vorgelegt. Der Umsatz lag bei 16,35 Milliarden Euro, das Segmentergebnis bei 3,22 Milliarden Euro. Besonders stark fiel das Schlussquartal aus: 4,71 Milliarden Euro Umsatz und eine Segmentergebnis-Marge von 23,8 Prozent, jeweils Bestwerte. Für 2027 stellt das Management einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro in Aussicht, ein Plus von mehr als 20 Prozent. Besonders dynamisch soll das Geschäft mit Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren wachsen, hier peilt der Konzern Erlöse von knapp vier Milliarden Euro an. Trotzdem hält die Infineon Aktie der Branchenschwäche nicht stand.
Infineon: Umsatz in Milliarden Euro
Mrd. €
Geschäftsjahr 2026 und Ziel für 2027 (rund 20 Milliarden Euro)
Quelle: Infineon laut Sharedeals und Trading-Treff
Daten als Tabelle
|Geschäftsjahr 2026
|16,35
|Ziel Geschäftsjahr 2027
|20
Die Gründe
Warum die Infineon Aktie trotz Rekordzahlen fällt
Die Aktie stand schon vor den Zahlen rund 45 Prozent unter ihrem Juni-Hoch, wie Börse Express berichtet. Danach folgten neue Rückschläge im Sog der US-Chipwerte: Am 13. November war die Infineon Aktie mit minus 4,3 Prozent Schlusslicht im DAX, auch Aixtron, Suss Microtec und Siltronic verloren drei bis 4,7 Prozent. Der Cashflow dämpft zusätzlich die Euphorie. Konzernchef Jochen Hanebeck will laut Finanztrends bei den Investitionen zunächst Zusagen von Kunden sehen. Damit zeigt sich das Muster dieser Börsenwoche: Selbst starke Zahlen reichen nicht, solange die Anleger an den KI-Investitionen zweifeln.
Die Stützen
Aktienrückkauf und Analysten halten dagegen
Infineon kauft seit dem 11. November eigene Aktien zurück, bis spätestens 27. November. In den ersten drei Handelstagen waren es laut Sharedeals knapp 2,4 Millionen Aktien. Das Programm dient laut Unternehmen bestehenden Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen. Die Analysten bleiben überwiegend positiv: Deutsche Bank Research senkte am 12. November das Kursziel von 85 auf 75 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung, die LBBW hob ihr Ziel von 70 auf 72 Euro an. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Infineon Aktie liefert Rekorde – und der Markt fragt nur noch nach der nächsten Bestellung.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Warum fällt die Infineon Aktie trotz Rekordzahlen?
Anleger verkaufen Chipwerte breit, weil sie die Rendite der KI-Investitionen anzweifeln. Dazu kommt ein Cashflow, der die Euphorie bremst.
Wie hoch ist das Umsatzziel für 2027?
Infineon peilt rund 20 Milliarden Euro Umsatz an, mehr als 20 Prozent Wachstum.
Welches Kursziel nennen Analysten für die Infineon Aktie?
Die Deutsche Bank Research nennt 75 Euro, die LBBW 72 Euro, jeweils mit Kaufempfehlung. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Kauft Infineon eigene Aktien?
Ja, zwischen dem 11. und spätestens dem 27. November 2026.
Wertpapierdaten: Die Infineon Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Handelssymbol Xetra: IFX) und die Nvidia Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Handelssymbol Xetra: NVD, US-Handelssymbol: NVDA, Nasdaq).
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