Warum fällt die Infineon Aktie trotz Rekordzahlen?

Anleger verkaufen Chipwerte breit, weil sie die Rendite der KI-Investitionen anzweifeln. Dazu kommt ein Cashflow, der die Euphorie bremst.

Wie hoch ist das Umsatzziel für 2027?

Infineon peilt rund 20 Milliarden Euro Umsatz an, mehr als 20 Prozent Wachstum.

Welches Kursziel nennen Analysten für die Infineon Aktie?

Die Deutsche Bank Research nennt 75 Euro, die LBBW 72 Euro, jeweils mit Kaufempfehlung. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Kauft Infineon eigene Aktien?

Ja, zwischen dem 11. und spätestens dem 27. November 2026.