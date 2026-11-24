Rothschild & Co Redburn hat Infineon laut wallstreet-online.de, goldesel.de und BörsenNEWS mit „Buy“ und einem Kursziel von 65 Euro aufgenommen. Bezogen auf den Xetra-Schluss von 48,42 Euro liegt das Ziel rund 34 Prozent höher; Medien sprechen von fast 40 Prozent, je nachdem, welcher Kurs zugrunde liegt. Eine ausführliche Begründung der Bank nennen die ausgewerteten Quellen nicht – erwähnt werden die Erholung nach dem Kursrückgang, das laufende Aktienrückkaufprogramm und das Umfeld im KI- und Chipsektor.

Börse Express ordnet die Empfehlung nüchtern ein: Sie sei ein unternehmensbezogener Impuls, belege die Trendwende aber nicht allein. Der eigentliche Treibstoff am Montag kam vom Gesamtmarkt: Die Huang-Rückkehr bei Nvidia hat KI-Werte quer durch Europa nach oben gezogen – mit Siltronic, Aixtron und Suss Microtec im MDAX bei Gewinnen von mehr als sieben Prozent.