Erst der Absturz, dann der Befreiungsschlag: Nachdem die Infineon-Aktie (Symbol IFX, ISIN DE0006231004) am Freitag um rund 8,5 Prozent eingebrochen war, sprang sie am Montag im Xetra-Handel um 6,56 Prozent auf 48,42 Euro – angetrieben von der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang und einer Kaufempfehlung der Investmentbank Rothschild & Co Redburn.
Infineon-Aktie: Redburn nennt 65 Euro, der Kurs springt auf 48 – Trendwende oder Strohfeuer?
Die Infineon-Aktie steigt nach Redburns Kaufempfehlung mit 65 Euro Kursziel um 6,6 Prozent auf 48,42 Euro – nach minus 8,5 Prozent am Freitag. Was dahintersteckt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG, Neubiberg bei München
- Wertpapier
- IFX (Xetra), ISIN DE0006231004, WKN 623100
- Index
- DAX
- Kurs Xetra-Schluss
- 48,42 Euro
- Aktienrückkauf
- bis Ende November, max. 450 Mio. Euro
Stand: 23.11.2026, Xetra-Schluss laut MarketScreener/dpa-AFX
Der Münchner Chipkonzern gehörte damit zu den stärksten Werten im DAX, der insgesamt um 2,26 Prozent auf 25.363,70 Punkte stieg. Infineon steht stellvertretend für die Frage, die den gesamten Halbleitersektor beschäftigt: War der Ausverkauf der vergangenen Wochen übertrieben – oder war der Montag nur eine Atempause im Abwärtstrend? Die Infineon-Aktie hat seit ihrem Juni-Hoch nahezu die Hälfte ihres Werts verloren.
Der Auslöser
Warum steigt die Infineon-Aktie nach der Redburn-Empfehlung?
Rothschild & Co Redburn hat Infineon laut wallstreet-online.de, goldesel.de und BörsenNEWS mit „Buy“ und einem Kursziel von 65 Euro aufgenommen. Bezogen auf den Xetra-Schluss von 48,42 Euro liegt das Ziel rund 34 Prozent höher; Medien sprechen von fast 40 Prozent, je nachdem, welcher Kurs zugrunde liegt. Eine ausführliche Begründung der Bank nennen die ausgewerteten Quellen nicht – erwähnt werden die Erholung nach dem Kursrückgang, das laufende Aktienrückkaufprogramm und das Umfeld im KI- und Chipsektor.
Börse Express ordnet die Empfehlung nüchtern ein: Sie sei ein unternehmensbezogener Impuls, belege die Trendwende aber nicht allein. Der eigentliche Treibstoff am Montag kam vom Gesamtmarkt: Die Huang-Rückkehr bei Nvidia hat KI-Werte quer durch Europa nach oben gezogen – mit Siltronic, Aixtron und Suss Microtec im MDAX bei Gewinnen von mehr als sieben Prozent.
Das Geschäft
Wie stark ist das Geschäft hinter der Infineon-Aktie?
Die Fundamentaldaten stützen die Erholungsthese durchaus. Im vierten Geschäftsquartal (bis 30. September) meldete Infineon am 10. November laut Börse Express einen Umsatz von 4,71 Milliarden Euro, ein Plus von 19,35 Prozent zum Vorjahresquartal, und einen Gewinn je Aktie von 0,41 Euro nach 0,18 Euro. Für das Geschäftsjahr 2027 stellt der Konzern nach derselben Quelle ein Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent und einen Anstieg der Profitabilität um fünf Prozentpunkte in Aussicht.
Besonders im Fokus steht das Rechenzentrumsgeschäft: Dort erwartet Infineon laut Börse Express knapp vier Milliarden Euro Umsatz, rund ein Fünftel eines Ziels von 20 Milliarden Euro. Zeitraum und genauer Zuschnitt dieses Ziels gehen aus der Quelle nicht hervor. Infineon liefert Leistungshalbleiter, die Strom in KI-Servern effizient verteilen – ein Geschäft, das vom Ausbau der Rechenzentren profitiert, aber auch von jeder Verunsicherung über dessen Tempo getroffen wird.
|Merkmal
|Angabe
|Umsatz Q4 GJ 2026
|4,71 Mrd. Euro (+19,35 %)
|Gewinn je Aktie Q4
|0,41 Euro (Vorjahr 0,18 Euro)
|Ausblick GJ 2027
|Umsatzplus über 20 %
|Aktienrückkauf
|bis Ende November, max. 450 Mio. Euro, bis zu 7 Mio. Aktien
|Nächste Zahlen
|3. Februar 2027
Quartalsangaben nur aus Börse Express; Segmentergebnis und Marge lagen in den ausgewerteten Quellen nicht vor.
Quelle: Börse Express, BörsenNEWS, wallstreet-online.de
Der Rückkauf
Was bringt das Aktienrückkaufprogramm der Infineon-Aktie?
Nach Angaben von BörsenNEWS läuft das Programm bis Ende November, umfasst höchstens 450 Millionen Euro und bis zu sieben Millionen Aktien. Es dient allerdings der Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungen und ist kein klassischer Rückkauf zur Kapitalherabsetzung. Der Kursstützungseffekt ist damit begrenzt, zumal das Programm in wenigen Tagen ausläuft.
Der Blick nach vorn
Was kommt als Nächstes für die Infineon-Aktie?
Kurzfristig entscheidet der Sektor: Nvidia steht nach der Personalie weiter unter Beobachtung, am 1. Dezember soll Jensen Huang vor Ausschüssen des US-Repräsentantenhauses aussagen. Für Infineon selbst ist der nächste feste Termin die Vorlage der Q1-Zahlen am 3. Februar 2027. Bis dahin bleiben Analystenstudien, der Rückkaufabschluss Ende November und die Entwicklung der KI-Investitionen die wichtigsten Kurstreiber. Die Konsens-Kursziele der Analysten liegen laut Börse Express deutlich höher als der aktuelle Kurs; die dort genannte Zahl stammt allerdings aus einer älteren Auswertung und wird hier nicht übernommen.
FAQ
Häufige Fragen zur Infineon-Aktie
Warum ist die Infineon-Aktie am 23. November gestiegen? Die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang hob KI-Werte, dazu kam die Kaufempfehlung von Rothschild & Co Redburn. Die Aktie schloss 6,56 Prozent höher bei 48,42 Euro.
Welches Kursziel nennt Redburn für die Infineon-Aktie? 65 Euro bei „Buy“. Es ist die Einschätzung der Bank, nicht von aktiencheck.de.
Wann legt Infineon die nächsten Zahlen vor? Am 3. Februar 2027 zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027.
Wie lief das letzte Quartal? Laut Börse Express 4,71 Milliarden Euro Umsatz (+19,35 Prozent) und 0,41 Euro Gewinn je Aktie.
Zahlt Infineon eine Dividende? Dazu enthielten die ausgewerteten Quellen keine Angaben; maßgeblich sind die Veröffentlichungen des Unternehmens.
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