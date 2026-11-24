Die Infineon Aktie (Ticker IFX, ISIN DE0006231004) notiert am Dienstag, dem 24. November 2026, um 17:35 Uhr im Xetra-Handel bei 43,74 Euro und damit 9,68 Prozent im Minus. Die Infineon Aktienprognose der Analysten fällt dagegen deutlich höher aus: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 80 Euro, die Spanne reicht von 55 bis 100 Euro. Diese Infineon Aktie Prognose zeigt, was Analysten, Konsens und Unternehmensausblick hergeben – als Einschätzungen Dritter, nicht als Kursprognose von aktiencheck.de.
Infineon Aktie Prognose: Kursziele von 55 bis 100 Euro nach dem 10-Prozent-Absturz – wie viel Luft sehen die Analysten?
Die Infineon Aktie (IFX, DE0006231004) fällt am Dienstag auf rund 43,74 Euro, doch die Infineon Aktienprognose der Analysten bleibt im Schnitt bei rund 80 Euro. Jefferies, Deutsche Bank Research und Bernstein haben ihre Kursziele zuletzt gesenkt und bleiben positiv – was hinter der Infineon Aktie Prognose steckt.
Der Auslöser
Warum fällt die Infineon Aktie, obwohl die Analysten optimistisch bleiben?
Die Kluft könnte kaum größer sein: Am Markt verliert die Infineon Aktie in einer Woche zweimal rund 9 bis 10 Prozent, in den Analysestuben bleiben die Kaufempfehlungen stehen.
Der Kurs der Infineon Aktie folgt derzeit weniger dem Geschäft als der Stimmung im KI-Sektor. Nach dem Kurssprung vom Montag, als die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang die Chipwerte beflügelte, setzte am Dienstag der Ausverkauf ein. Zusätzlich belastete eine Verkaufsempfehlung der UBS für den Chipausrüster Aixtron, die Zweifel am Tempo des KI-Ausbaus ab 2028 schürt. Infineon liefert Leistungshalbleiter für Rechenzentren und gilt deshalb als indirekter Profiteur dieser Investitionen.
Das operative Bild ist besser als der Kurs. Im vierten Geschäftsquartal 2026 setzte Infineon laut Unternehmensmitteilung 4,71 Milliarden Euro um, das Segmentergebnis lag bei 1,12 Milliarden Euro. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellt das Management rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz und eine Segmentergebnismarge von etwa 23 Prozent in Aussicht. Hinzu kommt ein laufender Aktienrückkauf für Mitarbeiterprogramme über bis zu sieben Millionen Aktien und höchstens 450 Millionen Euro, der am 11. November begann und spätestens am 27. November endet.
Das Unternehmen
Was macht Infineon – und warum hängt die Infineon Aktie am KI-Boom?
Infineon aus Neubiberg bei München ist einer der großen Anbieter von Leistungshalbleitern, Mikrocontrollern und Sensoren, mit starken Positionen in Automobil, Industrie und erneuerbaren Energien. Seit dem Boom der KI-Rechenzentren wächst ein weiteres Feld: Stromversorgungslösungen für Serverfarmen, in denen Siliziumkarbid und Galliumnitrid an Bedeutung gewinnen. Dieses Segment ist die Wachstumserzählung, auf die sich die positiven Kursziele stützen – und zugleich der Grund, warum die Aktie bei Nvidia-Schlagzeilen mitschwankt.
|Kennzahl
|Wert
|Zeitraum
|Umsatz
|4,71 Mrd. €
|4. Geschäftsquartal 2026
|Segmentergebnis
|1,12 Mrd. €
|4. Geschäftsquartal 2026
|Umsatzausblick
|rund 4,6 Mrd. €
|1. Geschäftsquartal 2027
|Segmentergebnismarge (Ausblick)
|rund 23 %
|1. Geschäftsquartal 2027
|Aktienrückkauf
|bis 7 Mio. Aktien, max. 450 Mio. €
|11.11. bis spätestens 27.11.2026
Segmentergebnismarge = Segmentergebnis im Verhältnis zum Umsatz. Ausblick laut Management, keine Prognose von aktiencheck.de. Konsensschätzungen für Umsatz und Gewinn je Aktie liegen der Redaktion aus belastbarer Quelle nicht vor.
Quelle: Infineon-Unternehmensmitteilung vom 10.11.2026
Die Analysten
Wie lautet die Infineon Aktienprognose der Analysten?
Zählt man die Stimmen, bleibt das Bild eindeutig. Nach Datenanbietern, Stand 17. bis 19. November, empfehlen die meisten der beobachteten Häuser die Infineon Aktie zum Kauf, Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Eine Auswertung von sieben Häusern zeigt sechs Kauf- und eine Halteempfehlung bei einem Konsens-Kursziel von 80 Euro und einer Spanne von 55 bis 100 Euro; eine breitere Zählung mit 24 Analysten kommt auf 19 Kauf- und 5 Halteempfehlungen und ein Durchschnittsziel von rund 81 bis 86 Euro. Die Zahlen unterscheiden sich je nach Erhebung, die Richtung nicht. Gemessen am Kurs von 43,74 Euro entspricht ein Ziel von 80 Euro einem rechnerischen Abstand von rund 83 Prozent.
Auffällig ist die Richtung der jüngsten Änderungen: Fast alle Häuser haben ihre Ziele gesenkt, die Kaufempfehlungen aber bestätigt.
|Haus
|Rating
|Kursziel (alt → neu)
|Datum
|Abstand zum Kurs
|Jefferies (Janardan Menon)
|Buy
|96 € → 74 €
|10.11.2026
|rund +69 %
|Deutsche Bank Research (Johannes Schaller)
|Kaufen
|85 € → 75 €
|Mitte November 2026
|rund +71 %
|Bernstein Research (David Dai)
|Outperform
|102 € → 82 €
|11.11.2026
|rund +87 %
Einschätzungen Dritter, keine Kursprognose und kein Kursziel von aktiencheck.de. Abstand zum Kurs von 43,74 € (Xetra, 24.11.2026, 17:35 Uhr) eigene Rechnung.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser; Weitergabe durch aktiencheck.de
Jefferies nennt den Unternehmensausblick „konservativ“ und hält trotz der Senkung am Kauf-Votum fest. Bernstein Research hatte sein bisheriges Ziel von 102 Euro im September gesetzt und senkt nun um 20 Euro auf 82 Euro. Zwei weitere Häuser mit positiver Einstufung haben ihre Ziele nach Unternehmensangaben am 11. November auf Werte zwischen 74 und 80 Euro gesenkt.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Beitrag wiedergegebenen Ratings und Kursziele stammen von Jefferies, Deutsche Bank Research und Bernstein Research und geben deren Einschätzung zum jeweils genannten Datum wieder. Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG; der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt. Offenlegungen der Quellen: Deutsche Bank Research, Bernstein Research, Jefferies.
Die Bewertung
Welches Kursziel trauen Analysten der Infineon Aktie zu?
Die Spanne ist ungewöhnlich breit: Das niedrigste Ziel liegt in der Konsensauswertung bei 55 Euro, das höchste bei 100 Euro, und damit fast doppelt so hoch. Einzelne Häuser liegen laut Datenanbietern am oberen Rand bei 96 bis 100 Euro, andere am unteren bei 64 Euro; wegen unklarer Daten und Einstufungen nennen wir diese Häuser hier nicht namentlich. Die Schere zeigt, wie unterschiedlich die Häuser das Wachstum im Rechenzentrumsgeschäft und die Marge einschätzen.
Eine belastbare Bewertungskennzahl lässt sich aus den Quellen nicht ableiten: Die angegebenen Kurs-Gewinn-Verhältnisse für 2026 und das kommende Geschäftsjahr schwanken je nach Datenanbieter zwischen rund 21 und 46. Wir verzichten daher auf eine Zahl und markieren die Lücke ausdrücklich. Fest steht: Die Aktie notiert rund 51 Prozent unter dem Junihoch von 88,83 Euro und damit deutlich unter den meisten Analystenzielen.
|Szenario
|Argument der Analysten
|Genanntes Ziel
|Bull-Case
|Wachstum bei Rechenzentren und konservativer Ausblick
|82 bis 100 €
|Base-Case
|Konsens aus Kaufempfehlungen bei gesenkten Zielen
|rund 80 €
|Bear-Case
|Zweifel am KI-Ausbau, schwache Nachfrage in der Breite
|55 bis 64 €
Zusammenstellung der Ansichten Dritter. aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine Kursprognose ab.
Quelle: Studien der genannten Häuser
Der Chart
Wie sieht die Charttechnik der Infineon Aktie aus?
Charttechnisch hat sich das Bild eingetrübt. Der Kurs von 43,74 Euro liegt unter dem Schluss vom vergangenen Freitag bei 44,42 Euro, der Erholungsversuch vom Montag ist gescheitert. Als Widerstand gilt die runde Marke von 45 Euro, nach unten rückt die Zone um 40 Euro in den Blick. Werte für die 50- und 200-Tage-Linie und den RSI liegen der Redaktion aus belastbarer Quelle nicht vor.
Die Termine
Was beobachten Anleger bei der Infineon Aktie jetzt?
Reaktion der Chipwerte
Wie sich Nvidia und die US-Halbleiter am Mittwoch entwickeln, bestimmt die Richtung der Infineon Aktie mit.
Ende des Rückkaufs
Das Programm endet spätestens am 27. November 2026.
Weitere Analystenupdates
Nach dem Kursrutsch könnten Häuser Ziele und Ratings erneut anpassen.
Zahlen zum ersten Quartal
Die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2027 stehen nach dem üblichen Rhythmus im Februar an; der Termin ist im Finanzkalender von Infineon nachzulesen.
FAQ
Häufige Fragen zur Infineon Aktienprognose
Wie lautet die Infineon Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt bei rund 80 Euro Kursziel, die meisten Häuser empfehlen die Aktie zum Kauf. Das sind Einschätzungen Dritter.
Welches Kursziel hat die Infineon Aktie? Jefferies nennt 74 Euro, Deutsche Bank Research 75 Euro und Bernstein Research 82 Euro. Die Spanne im Konsens reicht von 55 bis 100 Euro.
Warum fällt die Infineon Aktie am 24. November 2026? Die Erholung nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Huang ist verpufft, zudem schürte eine Verkaufsempfehlung für Aixtron Zweifel am KI-Ausbau.
Wie hoch sind Umsatz und Ausblick bei Infineon? Im vierten Quartal 2026 waren es 4,71 Milliarden Euro, für das erste Quartal 2027 erwartet das Management rund 4,6 Milliarden Euro.
Wann kommen die nächsten Zahlen der Infineon Aktie? Zum ersten Geschäftsquartal 2027 üblicherweise im Februar; der genaue Termin steht im Finanzkalender des Unternehmens.
Fazit
Infineon Aktie Prognose: Hohe Ziele, tiefer Kurs
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- Empfehlung
Infineon Technologies AG (IFX): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Jefferies, Deutsche Bank Research, Bernstein Research (Analystenstudien November 2026) vom 10.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jefferies, Deutsche Bank Research, Bernstein Research (Analystenstudien November 2026).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.