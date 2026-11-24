Der Kurs der Infineon Aktie folgt derzeit weniger dem Geschäft als der Stimmung im KI-Sektor. Nach dem Kurssprung vom Montag, als die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang die Chipwerte beflügelte, setzte am Dienstag der Ausverkauf ein. Zusätzlich belastete eine Verkaufsempfehlung der UBS für den Chipausrüster Aixtron, die Zweifel am Tempo des KI-Ausbaus ab 2028 schürt. Infineon liefert Leistungshalbleiter für Rechenzentren und gilt deshalb als indirekter Profiteur dieser Investitionen.

Das operative Bild ist besser als der Kurs. Im vierten Geschäftsquartal 2026 setzte Infineon laut Unternehmensmitteilung 4,71 Milliarden Euro um, das Segmentergebnis lag bei 1,12 Milliarden Euro. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellt das Management rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz und eine Segmentergebnismarge von etwa 23 Prozent in Aussicht. Hinzu kommt ein laufender Aktienrückkauf für Mitarbeiterprogramme über bis zu sieben Millionen Aktien und höchstens 450 Millionen Euro, der am 11. November begann und spätestens am 27. November endet.