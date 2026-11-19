Der Durchschnitt der Analysten-Kursziele liegt mit rund 81 Euro deutlich über dem Kurs von 49,21 Euro. Das rechnerische Potenzial beträgt gut 60 Prozent – allerdings reichen die Ziele von 50 bis 124 Euro.
Infineon Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt rund 81 Euro, doch die Aktie steht bei 49 – wer behält bei der Infineon Aktie recht?
Die Infineon Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei rund 81 Euro Kursziel, der Kurs bei etwa 49 Euro. Warum die Spanne so groß ist, was der 20-Milliarden-Ausblick für 2027 bedeutet und welche Marken der Chart zeigt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG, Neubiberg
- Ticker / ISIN
- IFX / DE0006231004
- Index
- DAX
- Börsenwert
- rund 63 bis 65 Mrd. €
- Dividendenvorschlag
- 0,38 € je Aktie (Vorjahr 0,35 €)
Stand: 18.11.2026, Xetra-Schlusskurs 18.11.2026; Börsenwert je Quelle
Große Kluft zwischen Kurs und Kurszielen
Unternehmensprognose: rund 20 Milliarden Euro Umsatz
Infineon stellt für 2027 mehr als 20 Prozent Umsatzwachstum und eine Segmentergebnis-Marge in den mittleren 20er-Prozent in Aussicht.
Kursziele zuletzt gesenkt
Jefferies, Bank of America, JPMorgan und Deutsche Bank kappten Ende vergangener Woche ihre Ziele, behielten aber ihre Kaufempfehlungen bei.
Nvidia als Taktgeber
Nvidias Ausblick von 130 Milliarden Dollar für das vierte Quartal stützt die Fantasie rund um KI-Rechenzentren – ein Wachstumsfeld, aus dem Infineon annähernd 4 Milliarden Euro Umsatz erwartet.
Die Infineon Aktie (ISIN DE0006231004, Ticker IFX) beschäftigt Anleger nach dem Nvidia-Zahlenwerk erneut: Am 18. November schloss der DAX-Wert im Xetra-Handel bei 49,21 Euro, ein Plus von 1,07 Prozent. Die Infineon Aktienprognose der Analysten klingt dagegen deutlich ambitionierter: Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Quelle bei 77,56 bis 81,10 Euro. Warum die Meinungen so weit auseinanderliegen, ordnet dieser Beitrag ein – ohne eigene Kursprognose, nur mit belegten Zahlen, Schätzungen und Zielen Dritter.
Was ist passiert?
Warum steht die Infineon Aktie jetzt im Fokus?
Zwei Termine prägen die Debatte. Am 10. November hatte Infineon die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 und den Ausblick für 2027 vorgelegt. Danach schwankte die Aktie kräftig: Im Anschluss an die Veröffentlichung zogen die Kurse zunächst an, in den Folgetagen setzten Gewinnmitnahmen und die Unsicherheit vor den Nvidia-Zahlen die Chipwerte unter Druck. Am 17. November schloss die Infineon Aktie bei 48,69 Euro, einen Tag später bei 49,21 Euro. Am 17. November nach US-Börsenschluss meldete Nvidia einen Quartalsumsatz von 115,8 Milliarden Dollar und stellte für das laufende Quartal 130 Milliarden Dollar in Aussicht. Weil Infineon Stromversorgungs-Chips für KI-Rechenzentren liefert, gilt der Konzern am Markt als indirekter Profiteur dieser Investitionswelle.
Wichtig für die Einordnung: Die Kurse der Handelsplätze weichen am Abend des 18. November leicht voneinander ab (Börse Stuttgart 49,32 Euro, Lang & Schwarz 49,26 Euro, gettex 49,17 Euro). Ein aktueller Vorbörsenkurs für den heutigen Morgen lag zum Redaktionsschluss nicht belegt vor; maßgeblich ist daher der Xetra-Schlusskurs.
Geschäftsmodell
Was macht Infineon – und woher kommt das Wachstum?
Infineon Technologies mit Sitz in Neubiberg bei München ist einer der großen europäischen Halbleiterhersteller. Der Konzern liefert Leistungshalbleiter, Mikrocontroller und Sensoren vor allem für Autos, Industrie, Energieanlagen und zunehmend für Rechenzentren. Gerade die Stromversorgung von KI-Servern gilt als Wachstumstreiber: Je mehr Rechenleistung in Rechenzentren steckt, desto wichtiger wird eine effiziente Stromverteilung. Infineon beziffert den Umsatz mit KI-Rechenzentrums-Stromversorgung im Geschäftsjahr 2027 auf annähernd 4 Milliarden Euro. Das übrige Geschäft hängt weiter an Konjunktur und Autozyklus, was die Aktie anfällig für Stimmungswechsel macht.
Zahlen und Guidance
Wie sehen die Infineon Zahlen und die Unternehmensprognose aus?
Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Infineon einen Umsatz von 16.353 Millionen Euro (+12 Prozent) und ein Segmentergebnis von 3.223 Millionen Euro, was einer Marge von 19,7 Prozent entspricht. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,73 Euro. Im vierten Quartal setzte der Konzern 4.706 Millionen Euro um, das Segmentergebnis betrug 1.119 Millionen Euro (Marge 23,8 Prozent), das Ergebnis je Aktie 0,41 Euro, bereinigt 0,60 Euro. Der bereinigte Free Cashflow des Geschäftsjahres lag bei 1.925 Millionen Euro. Die Dividende soll auf 0,38 Euro steigen.
Für 2027 peilt das Management einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro an, mehr als 20 Prozent über dem Vorjahr, bei einer Segmentergebnis-Marge in den mittleren 20er-Prozent. Die Investitionen sollen 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro betragen, der Free Cashflow rund 1,8 Milliarden Euro (bereinigt rund 2,2 Milliarden Euro).
Infineon Umsatz: Ist, Unternehmensziel und Konsens
Mrd. €
- Ziel bzw. Konsens
Geschäftsjahr bis September. 2027: Unternehmensziel rund 20 Mrd. €; 2028: Analystenkonsens (MarketScreener, 13.11.2026).
Quelle: Infineon Technologies AG (10.11.2026), MarketScreener
Daten als Tabelle
|Geschäftsjahr
|Umsatz
|2026
|16,4
|2027
|20,0
|2028
|23,6
Analysten
Wie lautet die Infineon Aktienprognose der Analysten?
Die Konsensschätzungen stützen den Konzernausblick. Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten einen Umsatz von rund 19,8 bis 20,1 Milliarden Euro, für 2028 etwa 23,6 Milliarden Euro (MarketScreener, 13. November). Beim Ergebnis je Aktie gehen die Quellen auseinander: MarketScreener nennt 2,41 Euro für 2027, finanzen.net und wallstreet-online liegen bei 2,84 bis 2,85 Euro; für 2028 stehen 3,31 beziehungsweise 3,82 Euro im Raum. Daraus ergibt sich ein erwartetes KGV von 17 bis 21 für 2027 und 13 bis 15 für 2028 – je nach Datenanbieter.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2027e
|Geschäftsjahr 2028e
|Umsatz
|19,8–20,1 Mrd. €
|23,6 Mrd. €
|Ergebnis je Aktie
|2,41–2,85 €
|3,31–3,82 €
|KGV (erwartet)
|17–21
|13–15
|Dividende (Vorschlag GJ 2026)
|0,38 €
|–
Schätzungen je nach Anbieter unterschiedlich. KGV-Spannen aus den Anbieterangaben, nicht von aktiencheck.de berechnet. Nicht von Infineon bestätigt.
Quelle: MarketScreener (13.11.2026), finanzen.net, wallstreet-online
Beim Kursziel Infineon sind sich die Häuser trotz der jüngsten Kürzungen einig im Grundton: InvestingPro zählt am 16. November 22 Kaufempfehlungen, 2 Halteempfehlungen und keine Verkaufsempfehlung bei einem Durchschnittsziel von 80,79 Euro (Hoch 124, Tief 50 Euro). finanzen.net nennt 81,10 Euro, wallstreet-online 77,56 Euro bei 66 Analysten und einer Spanne von 44 bis 102 Euro. Rechnerisch liegt der Konsens damit gut 60 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs – ein Wert, der vor allem zeigt, wie stark die Aktie seit dem Jahreshoch im Juni (rund 88 bis 90 Euro) zurückgekommen ist.
Kursziele
Welches Kursziel trauen Analysten der Infineon Aktie zu?
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Jefferies
|Buy
|74 € (zuvor 96 €)
|10./11.11.2026
|finanzen.net
|Bank of America
|Buy
|80 € (zuvor 88 €)
|11.11.2026
|Investing.com
|JPMorgan
|Overweight
|80 € (zuvor 96 €)
|11.11.2026
|Investing.com
|Deutsche Bank
|Buy
|75 € (zuvor 85 €)
|12.11.2026
|Investing.com
|Bernstein
|Outperform
|82 €
|16.11.2026
|finanzen.net
|Berenberg
|Buy
|100 €
|10./11.11.2026
|finanzen.net
|DZ Bank
|Kaufen
|77 € (fairer Wert)
|10.11.2026
|finanzen.net
|UBS
|Neutral
|64 €
|10./11.11.2026
|finanzen.net
Ratings und Kursziele Dritter, Weitergabe ohne Gewähr. Keine Empfehlung von aktiencheck.de. DZ Bank nennt einen fairen Wert.
Quelle: finanzen.net, Investing.com, aktiencheck.de-Recherche (Stand 19.11.2026)
Auffällig ist das Muster: Fast alle Häuser senkten ihre Ziele, blieben aber bei Kauf. Warum die Ziele gesenkt wurden, begründen die Häuser unterschiedlich; belegt ist hier nur die Richtung der Änderungen. UBS stuft die Aktie mit 64 Euro und Neutral am vorsichtigsten ein, Berenberg mit 100 Euro am optimistischsten unter den hier genannten Häusern.
Bewertung
Ist die Infineon Aktie im Branchenvergleich teuer?
Auf Basis der Anbieterdaten liegt das erwartete KGV 2027 bei 17 bis 21 und damit leicht über den Vergleichswerten, die zuletzt für STMicroelectronics (rund 16,5) und NXP (rund 14,5) genannt wurden. Die Basis dieser Vergleichswerte ist allerdings nicht einheitlich, und für onsemi und Renesas liegen keine aktuellen Zahlen vor. Wer die Infineon Aktie bewertet, sollte daher beachten, dass Infineon im Vergleich zu europäischen Wettbewerbern einen höheren Anteil an KI-Rechenzentrumsumsatz erwartet – ein Argument, das Befürworter für einen Bewertungsaufschlag anführen.
Chart
Was zeigt die Charttechnik der Infineon Aktie?
Der Chart bleibt angeschlagen. Das jüngste Korrekturtief lag bei 45,37 Euro. Nach oben sehen Chartanalysten gleich mehrere Hürden: die 20-Tage-Linie bei etwa 51 Euro, die 50-Tage-Linie bei rund 54,5 bis 55,2 Euro und die 200-Tage-Linie bei etwa 57,4 bis 57,7 Euro. Solange die Aktie darunter notiert, bleibt der kurzfristige Trend aus technischer Sicht belastet. Das Jahreshoch vom Juni liegt bei rund 88 bis 90 Euro, das 52-Wochen-Tief bei rund 31 bis 32 Euro.
Szenarien
Bull-Case und Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Infineon Aktie 2026/2027?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand zu 49,21 €
|Einordnung
|Bull
|bis 124 € (Höchstziel InvestingPro)
|rechnerisch deutlich höher
|Einzelschätzung am oberen Rand
|Base
|rund 81 € (Durchschnitt)
|rund +60 %
|Konsens, setzt Erreichen der Guidance voraus
|Bear
|50 € (Tiefstziel)
|rund +2 %
|selbst das niedrigste Ziel liegt über dem Kurs
Spannen aus Kurszielen Dritter; Szenario-Zuordnung rein illustrativ nach Höchst-, Durchschnitts- und Tiefstziel.
Quelle: InvestingPro (16.11.2026), finanzen.net
Ausblick
Welche Termine sind für die Infineon Aktie wichtig?
Als Nächstes steht laut wallstreet-online die Quartalsmitteilung zum ersten Geschäftsquartal am 3. Februar 2027 an (nicht auf der Infineon-Seite gegengeprüft), die Hauptversammlung am 25. Februar 2027. Bis dahin dürften Nvidia-Folgemeldungen, Analystenupdates zu den Kurszielen, die Exportregeln im Chipsektor und Konjunkturdaten für Auto und Industrie die Richtung vorgeben.
FAQ
Häufige Fragen zur Infineon Aktienprognose
Wie lautet die Infineon Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt laut InvestingPro bei 22 Kaufempfehlungen, 2 Halteempfehlungen und keiner Verkaufsempfehlung; das durchschnittliche Kursziel beträgt 80,79 Euro (Stand 16. November 2026).
Welches Kursziel hat die Infineon Aktie? Die Kursziele reichen von 50 bis 124 Euro (InvestingPro); einzelne Häuser nennen etwa 64 Euro (UBS), 74 Euro (Jefferies), 80 Euro (Bank of America, JPMorgan) oder 100 Euro (Berenberg). Das sind Einschätzungen Dritter, keine Zusage und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Was sagt die Unternehmensprognose von Infineon für 2027? Infineon plant rund 20 Milliarden Euro Umsatz, mehr als 20 Prozent Wachstum und eine Segmentergebnis-Marge in den mittleren 20er-Prozent.
Wie hoch ist die Dividende der Infineon Aktie? Vorgeschlagen sind 0,38 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2026 (Vorjahr 0,35 Euro); die Hauptversammlung entscheidet am 25. Februar 2027.
Was bedeutet Nvidia für die Infineon Aktie 2026/2027? Nvidias hoher Ausblick stützt die Investitionen in KI-Rechenzentren, in denen Infineon Stromversorgung liefert; Analysten sehen darin einen Nachfragetreiber, ein Ergebnisgarant ist es nicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen von Jefferies, Bank of America, JPMorgan, Deutsche Bank, Bernstein, Berenberg, DZ Bank und UBS wieder (Stand 10. bis 16. November 2026; Quellen siehe Tabelle). Offenlegungen der Häuser: Jefferies, Bank of America, Deutsche Bank, DZ Bank, UBS, Berenberg, J.P. Morgan, Bernstein.
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