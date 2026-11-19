Zwei Termine prägen die Debatte. Am 10. November hatte Infineon die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 und den Ausblick für 2027 vorgelegt. Danach schwankte die Aktie kräftig: Im Anschluss an die Veröffentlichung zogen die Kurse zunächst an, in den Folgetagen setzten Gewinnmitnahmen und die Unsicherheit vor den Nvidia-Zahlen die Chipwerte unter Druck. Am 17. November schloss die Infineon Aktie bei 48,69 Euro, einen Tag später bei 49,21 Euro. Am 17. November nach US-Börsenschluss meldete Nvidia einen Quartalsumsatz von 115,8 Milliarden Dollar und stellte für das laufende Quartal 130 Milliarden Dollar in Aussicht. Weil Infineon Stromversorgungs-Chips für KI-Rechenzentren liefert, gilt der Konzern am Markt als indirekter Profiteur dieser Investitionswelle.

Wichtig für die Einordnung: Die Kurse der Handelsplätze weichen am Abend des 18. November leicht voneinander ab (Börse Stuttgart 49,32 Euro, Lang & Schwarz 49,26 Euro, gettex 49,17 Euro). Ein aktueller Vorbörsenkurs für den heutigen Morgen lag zum Redaktionsschluss nicht belegt vor; maßgeblich ist daher der Xetra-Schlusskurs.