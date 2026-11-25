Die Infineon Aktie (ISIN: DE0006231004, FSE: IFX) liefert den heftigsten Absturz im DAX: Am Dienstag verliert das Papier 9,68% und schließt bei 43,74 Euro. Die Erholung vom Montag, als die Aktie nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang um 6,56% auf 48,42 Euro gesprungen war, ist damit vollständig verpufft.
Infineon Aktie Prognose: -9,68% nach dem Ende der Nvidia-Rally - Kaufchance bei 43 Euro oder droht die 40er-Marke?
Die Infineon Aktie fällt am Dienstag um 9,68% auf 43,74 Euro und ist DAX-Schlusslicht. Die Infineon Aktienanalyse zeigt, warum Rekordquartal und 20-Milliarden-Ausblick den Kurs nicht stützen, was Analysten sagen und welche Marken jetzt zählen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- ISIN
- DE0006231004
- WKN
- 623100
- Ticker
- IFX (Xetra, DAX)
- Sitz
- Neubiberg bei München
- Branche
- Leistungshalbleiter
- Dividendenvorschlag
- 0,38 € je Aktie
- Nächste Zahlen
- 3. Februar 2027
Stand: 24.11.2026, Xetra-Schluss am 24.11.2026
Das Muster ist bekannt: Wenn Nvidia nachgibt, werden KI-Zulieferer mitverkauft. Die Infineon Aktie Prognose hängt kurzfristig daran, ob sich die Chipwerte an der Wall Street stabilisieren. Mittel- bis langfristig stehen die Zahlen dagegen auf einem soliden Fundament. Die Infineon Aktienanalyse trennt deshalb Sentiment und Substanz.
Was passiert ist
Warum die Infineon Aktie so stark einbricht
Auslöser war nach Marktberichten das schnelle Ende der Nvidia-Erholung. Nvidia verlor am Dienstag 5,86%, der Philadelphia-Halbleiterindex gab laut Datenanbieter BigGo Finance rund 7,9% nach. Reuters nennt Gewinnmitnahmen, Fragen zu Governance-Risiken und Sorgen vor neuen US-Zöllen. Hinzu kam eine Verkaufsempfehlung der UBS für Aixtron, die Zweifel am KI-Ausbau schürte. Die Infineon Aktie war am Ende der schwächste DAX-Wert, der Index verlor rund 1,2%.
Quartalszahlen
Rekordquartal und 20-Milliarden-Ziel: was dahintersteckt
Am 10. November hat Infineon das Geschäftsjahr 2026 abgeschlossen. Das vierte Quartal brachte einen Umsatz von 4,706 Mrd. Euro (+19% zum Vorjahr) und ein Segmentergebnis von 1,119 Mrd. Euro bei einer Marge von 23,8%. Beides lag über den Erwartungen. Schwach war der Nettogewinn mit 532 Mio. Euro gegenüber erwarteten 678 Mio. Euro.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2026
|Ausblick GJ 2027
|Umsatz
|16,353 Mrd. € (+12%)
|rund 20 Mrd. € (über +20%)
|Segmentergebnis-Marge
|19,7%
|mittlerer 20-%-Bereich
|Bereinigtes EPS
|1,73 €
|-
|Free Cashflow
|993 Mio. €
|rund 1,8 Mrd. €
|Bereinigter Free Cashflow
|1,925 Mrd. €
|rund 2,2 Mrd. €
|Investitionen
|-
|3,0 bis 3,5 Mrd. €
Ausblick bei EUR/USD 1,15. Ziele des Managements, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Infineon, Mitteilung vom 10.11.2026
Für das neue Geschäftsjahr peilt Infineon einen Umsatz von rund 20 Mrd. Euro an, davon fast 4 Mrd. Euro mit der Stromversorgung von KI-Rechenzentren. Das erste Quartal soll bei rund 4,6 Mrd. Euro Umsatz und etwa 23% Marge liegen. Der Haken: Der erwartete Free Cashflow liegt wegen hoher Investitionen unter dem Konsens von 2,26 Mrd. Euro. Genau das hatte nach den Zahlen die Kursziele gedrückt.
Analysten
Was Analysten zur Infineon Aktie Prognose sagen
Das Lager bleibt trotz Kürzungen positiv. Nach den Zahlen wurden die Kursziele flächendeckend gesenkt, die Einstufungen blieben überwiegend auf Kaufen. Die Aussagen stammen von Dritten und werden unverändert weitergegeben.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Berenberg
|Buy
|100 €
|Bernstein
|Outperform
|82 €
|JPMorgan
|Overweight
|80 € (zuvor 96 €)
|Bank of America
|Buy
|80 € (zuvor 88 €)
|Deutsche Bank
|Buy
|75 € (zuvor 85 €)
|Jefferies
|Buy
|74 € (zuvor 96 €)
|Rothschild & Co Redburn
|Buy
|65 €
Einschätzungen Dritter laut dpa-AFX/finanzen.net, 10. bis 23.11.2026. aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen.
Quelle: dpa-AFX, finanzen.net
Chartbild
Infineon Aktie technisch: Abwärtstrend intakt
Die Aktie liegt klar unter ihren gleitenden Durchschnitten und hat das 6-Monats-Tief von 44,02 Euro unterschritten. Widerstände liegen beim Freitagsschluss von 45,44 Euro, im Bereich 48,42 bis 49,35 Euro und bei der runden 50-Euro-Marke. Eine belegte nächste Unterstützung gibt es nicht; Beobachter achten auf die psychologische 40-Euro-Marke. Das Jahreshoch vom Juni liegt bei rund 88,83 Euro (nach anderen Quellen 89,64 Euro), die Aktie notiert damit rund 50% darunter.
Bei der Bewertung nennt aktiencheck.de ein KGV von rund 21 auf Basis 2027e und rund 15 auf Basis 2028e. Die Marktkapitalisierung beträgt nach Redaktionsrechnung rund 57 Mrd. Euro.
Ausblick
Infineon Aktie Prognose: drei Szenarien
Kurzfristig: Sentiment schlägt Fundamentaldaten
Solange Nvidia und die US-Chipwerte schwanken, dürfte die Infineon Aktie mitschwanken. Eine Stabilisierung an der Wall Street ist die Voraussetzung für eine Erholung Richtung 48 bis 50 Euro. Der Rückkauf läuft spätestens bis 27.11.
Mittelfristig: Ausblick muss geliefert werden
Entscheidend sind die Q1-Zahlen am 3. Februar 2027 und die Frage, ob KI-Strom wie geplant wächst. Das Automotive-Update am 7. Dezember ist ein erster Test.
Langfristig: Strukturwandel bleibt Treiber
Elektrifizierung und Energiebedarf der Rechenzentren sprechen für wachsende Märkte. Die Redaktion gibt keine Kursziele ab; das sind Einschätzungen der Redaktion, keine Anlageempfehlung.
Häufige Fragen
FAQ zur Infineon Aktie
Warum fällt die Infineon Aktie? Die Nvidia-Erholung vom Montag brach ein, die Halbleiterwerte wurden breit verkauft. Ein Infineon-spezifischer Auslöser ist nicht belegt.
Wann gibt es neue Zahlen? Das Automotive-Update folgt am 7. Dezember, die Q1-Zahlen am 3. Februar 2027.
Wie hoch ist die Dividende? Vorgeschlagen sind 0,38 Euro je Aktie nach 0,35 Euro im Vorjahr.
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