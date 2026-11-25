Die Aktie liegt klar unter ihren gleitenden Durchschnitten und hat das 6-Monats-Tief von 44,02 Euro unterschritten. Widerstände liegen beim Freitagsschluss von 45,44 Euro, im Bereich 48,42 bis 49,35 Euro und bei der runden 50-Euro-Marke. Eine belegte nächste Unterstützung gibt es nicht; Beobachter achten auf die psychologische 40-Euro-Marke. Das Jahreshoch vom Juni liegt bei rund 88,83 Euro (nach anderen Quellen 89,64 Euro), die Aktie notiert damit rund 50% darunter.