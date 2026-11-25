Auslöser ist ein breiter Ausverkauf bei KI-nahen Werten. Nach Angaben von dpa-AFX blieb die Montags-Rally nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze ohne Anschlusskäufe; Marktteilnehmer sprechen von Short-Covering. Nvidia gab am Dienstag deutlich nach, in Südkorea brach SK Hynix zweistellig ein. Die Commerzbank verwies auf Sorgen über Bewertungen, wachsende Fremdfinanzierung und die Frage, ob die Erträge die enormen KI-Investitionen rechtfertigen. Marc Decker von Quintet nannte die Bewegung eine „überfällige Korrektur überzogener Erwartungen“.

Hinzu kommen Berichte über höhere US-Zölle auf Waren aus mehreren Ländern, darunter China und die EU. Der Euro Stoxx 50 verlor am Mittwoch 1,8 Prozent, der DAX fiel um 1,26 Prozent auf 24.702 Punkte. Die Infineon-Aktie hatte schon am Dienstag fast zehn Prozent verloren; binnen weniger Tage ist ein großer Teil der Erholung der Vorwochen verpufft.