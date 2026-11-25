Die Infineon-Aktie (Handelssymbol IFX, ISIN DE0006231004) ist am Mittwoch zum größten Verlierer im DAX geworden: Rund 6,5 Prozent büßt der Chipkonzern ein, der Kurs rutscht auf etwa 41 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit April.
Infineon-Aktie fällt auf 41 Euro – Chip-Crash trifft auch den Rekordquartals-Konzern
Die Infineon-Aktie verliert rund 6,5 Prozent und fällt auf den tiefsten Stand seit April – obwohl das Rekordquartal erst Wochen zurückliegt. Was steckt hinter dem Ausverkauf?
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- ISIN
- DE0006231004
- Handelssymbol
- IFX (Xetra)
- Kurs
- rund 41 € (Abendhandel)
- Jahreshoch 2026
- 88,83 € (Juni)
- Dividende
- 0,38 € je Aktie vorgeschlagen
Stand: 25.11.2026, Kurs im Abendhandel, kein offizieller Xetra-Schlusskurs
Dabei gab es von Infineon selbst keine einzige Hiobsbotschaft. Das Unternehmen hat vor wenigen Wochen das beste Quartal seiner Geschichte vorgelegt und für das kommende Jahr ein Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent in Aussicht gestellt. Doch an der Börse zählt an diesem Tag nicht das Geschäft, sondern die Stimmung: Aus dem gesamten KI-Komplex ziehen Anleger Geld ab, und die Infineon-Aktie ist als Zulieferer für Rechenzentren mittendrin.
Warum fällt die Infineon-Aktie heute so stark?
Auslöser ist ein breiter Ausverkauf bei KI-nahen Werten. Nach Angaben von dpa-AFX blieb die Montags-Rally nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze ohne Anschlusskäufe; Marktteilnehmer sprechen von Short-Covering. Nvidia gab am Dienstag deutlich nach, in Südkorea brach SK Hynix zweistellig ein. Die Commerzbank verwies auf Sorgen über Bewertungen, wachsende Fremdfinanzierung und die Frage, ob die Erträge die enormen KI-Investitionen rechtfertigen. Marc Decker von Quintet nannte die Bewegung eine „überfällige Korrektur überzogener Erwartungen“.
Hinzu kommen Berichte über höhere US-Zölle auf Waren aus mehreren Ländern, darunter China und die EU. Der Euro Stoxx 50 verlor am Mittwoch 1,8 Prozent, der DAX fiel um 1,26 Prozent auf 24.702 Punkte. Die Infineon-Aktie hatte schon am Dienstag fast zehn Prozent verloren; binnen weniger Tage ist ein großer Teil der Erholung der Vorwochen verpufft.
Wie hoch stand die Infineon-Aktie – und wie tief ist der Fall?
Im Juni erreichte die Infineon-Aktie nach Angaben aus unserer Berichterstattung ein Jahreshoch von 88,83 Euro. Beim Kurs von rund 41 Euro liegt sie damit mehr als die Hälfte darunter. Das ist die Dimension des KI-Rückschlags: Innerhalb weniger Monate wurde ein Großteil der Bewertungsprämie wieder abgebaut, die der Markt Chipwerten für den Strombedarf der Rechenzentren zugestanden hatte.
Was sagen die letzten Infineon-Zahlen zum Geschäft?
Der Kontrast zwischen Kursbild und Bilanz ist auffällig. Im vierten Geschäftsquartal bis Ende September steigerte Infineon den Umsatz auf 4,706 Milliarden Euro, das Segmentergebnis sprang auf 1,119 Milliarden Euro, die Marge auf 23,8 Prozent. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 stehen 16,353 Milliarden Euro Umsatz und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,73 Euro zu Buche.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Q4 Geschäftsjahr 2026
|4.706 Mio. €
|Segmentergebnis Q4
|1.119 Mio. € (Marge 23,8 %)
|Umsatz Geschäftsjahr 2026
|16.353 Mio. € (+12 %)
|Bereinigtes Ergebnis je Aktie 2026
|1,73 €
|Prognose Umsatz Geschäftsjahr 2027
|rund 20 Mrd. €
|Prognose Q1 Geschäftsjahr 2027
|rund 4,6 Mrd. € Umsatz, Marge rund 23 %
|Vorgeschlagene Dividende
|0,38 € je Aktie
Quelle: Infineon, Pressemitteilung zum Geschäftsjahr 2026 (EQS-News)
Besonders im Fokus steht der Bereich Stromversorgung für KI-Rechenzentren. Hier peilt Infineon im Geschäftsjahr 2027 nahezu vier Milliarden Euro Umsatz an. Das Umsatzziel von rund 20 Milliarden Euro bezieht sich dagegen auf den gesamten Konzern. Die Dividende von 0,38 Euro je Aktie soll auf der Hauptversammlung im Februar 2027 beschlossen werden.
Was sagen Analysten zur Infineon-Aktie und zum Kursziel?
Die Bandbreite der Analystenmeinungen ist groß. Jefferies bestätigte am Mittwoch seine Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 74 Euro. Die DZ Bank nennt einen fairen Wert von 77 Euro. Zuletzt reichte die Spanne der Kursziele laut einer Zusammenstellung vom 20. November von 64 Euro bei UBS (Einstufung neutral) bis 100 Euro bei Berenberg. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Auffällig: Selbst die niedrigsten Ziele liegen weit über dem aktuellen Kurs, der Markt zweifelt also weniger an den Zahlen als an der Dauer des KI-Booms.
Wann gibt es die nächsten Infineon-Zahlen?
Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 werden nach bisherigen Angaben Anfang Februar erwartet, die Hauptversammlung folgt Ende Februar. Bis dahin dürfte die Infineon-Aktie vor allem den Signalen aus der KI-Branche folgen: Nvidia-Termine wie die Anhörungen von Jensen Huang Anfang Dezember, Zinsentscheidungen der Notenbanken und die US-Zollpolitik.
Häufige Fragen zur Infineon-Aktie
Warum ist die Infineon-Aktie heute gefallen? Wegen eines breiten Ausverkaufs bei KI-nahen Werten, nicht wegen Unternehmensnachrichten. Die Aktie verlor rund 6,5 Prozent.
Wie hoch ist die Infineon-Dividende? Vorgeschlagen sind 0,38 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2026; die Hauptversammlung entscheidet im Februar 2027.
Welche Prognose hat Infineon für 2027? Das Unternehmen erwartet rund 20 Milliarden Euro Umsatz, ein Plus von mehr als 20 Prozent, und eine Segmentergebnis-Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich.
Welches Kursziel haben Analysten für die Infineon-Aktie? Die Ziele reichen laut Zusammenstellung vom 20. November von 64 Euro (UBS) bis 100 Euro (Berenberg); Jefferies nennt 74 Euro.
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