Infineon Aktie explodiert um 7,3%: DAX-Top mit rund 90% Potenzial!

Die Chance liegt aus der vorliegenden Infineon-Aktienanalyse vor allem in einer Fortsetzung des positiven Umsatz- und Margentrends bei vorsichtig angesetzten Unternehmenszielen. Sollte sich diese Einschätzung bestätigen, könnte das die Grundlage für weiteres Vertrauen in die Aktie schaffen. Berenberg bleibt mit dem Rating "buy" entsprechend klar auf der optimistischen Seite.