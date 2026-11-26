Der Impuls kam aus New York und Asien. Am Mittwoch fiel der Halbleiterindex SOX zeitweise um mehr als 8 Prozent, dann drehte der Markt. Der Nasdaq 100 verteidigte sein Tief vom vergangenen Freitag und schloss nur 0,6 Prozent im Minus. In Asien legten Chipwerte am Donnerstag nach. In Frankfurt gehörten laut Reuters zur Eröffnung genau die zuletzt angeschlagenen Technologieaktien zu den Favoriten: Infineon, Aixtron und Suss Microtec gewannen rund 4 bis 5 Prozent. Infineon war zudem der Wert mit dem höchsten Handelsvolumen im Euro Stoxx 50.