Am Dienstag minus 9,7 Prozent, am Mittwoch minus 6,5 Prozent, am Donnerstag die Gegenbewegung. Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Handelssymbol: IFX, US-Handelssymbol: IFNNY) steigt um 10:25 Uhr um 4,25 Prozent auf 42,635 Euro und gehört damit zu den größten Eurostoxx50 Gewinnern des Morgens. Am Mittwoch hatte das Papier bei 40,90 Euro geschlossen, dem tiefsten Stand seit April. Die runde Marke von 40 Euro wurde nicht unterschritten.
Infineon-Aktie Eurostoxx50 Gewinner: Plus 4,3 Prozent nach 16 Prozent Absturz – die 40-Euro-Marke hat gehalten
Die Infineon-Aktie zählt am Donnerstagmorgen zu den größten Eurostoxx50 Gewinnern: Um 10:25 Uhr steigt der Chipkonzern um 4,25 Prozent auf 42,635 Euro. Nach zwei Tagen mit zusammen rund 16 Prozent Verlust kehren die Käufer zurück. Die Gründe für den Kursgewinn und die Risiken der Erholung.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Infineon-Aktie heute zu den Eurostoxx50 Gewinnern gehört
Operativ hat sich in dieser Woche bei Infineon nichts geändert. Geändert hat sich die Stimmung für Chipwerte, und zwar gleich zweimal.
Der Impuls kam aus New York und Asien. Am Mittwoch fiel der Halbleiterindex SOX zeitweise um mehr als 8 Prozent, dann drehte der Markt. Der Nasdaq 100 verteidigte sein Tief vom vergangenen Freitag und schloss nur 0,6 Prozent im Minus. In Asien legten Chipwerte am Donnerstag nach. In Frankfurt gehörten laut Reuters zur Eröffnung genau die zuletzt angeschlagenen Technologieaktien zu den Favoriten: Infineon, Aixtron und Suss Microtec gewannen rund 4 bis 5 Prozent. Infineon war zudem der Wert mit dem höchsten Handelsvolumen im Euro Stoxx 50.
Wie tief der Fall war, zeigt der Blick auf den Wochenbeginn. Am Montag war die Infineon-Aktie nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang noch auf 48,42 Euro gesprungen. Zwei Tage später stand sie rund 16 Prozent tiefer. Experten bezeichnen die Stabilisierung am Donnerstag laut Reuters als überwiegend charttechnisch bedingt. Bis zum Montagskurs fehlen noch gut 13 Prozent.
Wende bei den US-Chipwerten
Der Halbleiterindex SOX holte am Mittwoch einen Großteil seines Tagesverlusts auf.
Marke verteidigt
Die 40 Euro hielten. Das lockt kurzfristig orientierte Käufer an.
Starker Ausblick
Infineon stellt für 2027 ein Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent in Aussicht.
Hohes Handelsvolumen
Kein Wert im Euro Stoxx 50 wurde zum Handelsstart häufiger gehandelt.
Das Unternehmen
Kein reiner KI-Wert – aber als solcher gehandelt
Infineon aus Neubiberg bei München ist einer der weltweit führenden Hersteller von Leistungshalbleitern. Die Chips steuern Strom in Autos, Industrieanlagen und in den Netzteilen von KI-Rechenzentren. Im Geschäftsjahr 2026 setzte der Konzern rund 16,35 Milliarden Euro um. Für 2027 peilt er ein Plus von mehr als 20 Prozent an, was einem Umsatz von rund 20 Milliarden Euro entspräche. Genau dieser Bezug zu den Rechenzentren macht die Aktie anfällig: Zweifel am KI-Investitionsboom treffen auch die Zulieferer mit gefüllten Auftragsbüchern.
Häufige Fragen zur Infineon-Aktie
Warum ist die Infineon-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Chipwerte erholen sich nach der Kehrtwende an der Wall Street. Die Infineon-Aktie hatte zuvor in zwei Tagen rund 16 Prozent verloren.
Wie stark steigt die Infineon-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 10:25 Uhr lag sie auf Xetra bei 42,635 Euro, ein Plus von 4,25 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Infineon-Aktie?
Die ISIN lautet DE0006231004, die WKN 623100. Das Xetra-Kürzel ist IFX, in den USA wird ein ADR unter IFNNY gehandelt.
Welche Prognose hat Infineon für 2027?
Der Konzern stellt ein Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent in Aussicht.
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