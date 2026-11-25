Die Infineon-Aktie gerät am Mittwochmittag weiter unter Druck: Das Papier verliert 3,02% auf 42,415 Euro und fällt auf den tiefsten Stand seit April. Damit zählt Infineon zu den DAX-Verlierern. Ein eigener Auslöser fehlt, die Aktie wird vom weltweiten Ausverkauf bei KI- und Chipwerten mitgerissen.
Infineon Aktie: DAX-Verlierer am Mittag mit -3,02% - Chip-Ausverkauf drückt Kurs auf Tief seit April
Die Infineon-Aktie fällt am Mittag auf 42,415 Euro und erreicht den tiefsten Stand seit April. Hinter dem Minus steckt der globale KI- und Chip-Ausverkauf nach der verpufften Nvidia-Rally, eine eigene Meldung gibt es nicht.
DAX Verlierer am Mittag
Warum die Infineon Aktie heute fällt
Die Rally nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze war ein Strohfeuer.
Zu Wochenbeginn stieg die Infineon-Aktie noch um 6,56%, am Dienstag folgte ein Minus von 9,68% auf 43,74 Euro, damit war Infineon größter DAX-Verlierer. Am Mittwoch geht es weiter bergab. Nvidia verlor am Dienstag 5,9%, die Nasdaq-Futures lagen am Mittwochvormittag rund 2,5% im Minus. In Asien fiel der Kospi um 6,2%, SK Hynix brach um 11% ein.
Laut Commerzbank zweifeln Anleger an den Bewertungen, der zunehmenden Fremdfinanzierung und der Rentabilität der KI-Investitionen. Die Kreditausfallversicherungen von Oracle stiegen auf ein Rekordniveau von 356 Basispunkten. Infineon wird als KI-Wert mitverkauft, obwohl der Großteil des Geschäfts in Auto- und Industriechips liegt, auch wenn Stromversorgung für Rechenzentren eine wachsende Rolle spielt.
Infineon Aktie: Analysten sehen weit höhere Kurse
Nach Daten von Investing.com liegt der Analystenkonsens bei 23 Kaufempfehlungen, 2 Halten und keiner Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 80,16 Euro, ein Zeichen für die große Lücke zwischen Kurs und Analystenbewertung.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|BofA
|Kaufen
|80 €
|JPMorgan
|Kaufen
|80 €
|DZ Bank
|Kaufen
|77 € (fairer Wert)
|Deutsche Bank
|Kaufen
|75 €
|Jefferies
|Buy
|74 €
|Morgan Stanley
|Hold
|65 €
Kursziele sind Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung der Redaktion.
Quelle: Investing.com, finanzen.net, Stand 25.11.2026
Die Zielmarken liegen weit über dem aktuellen Kurs, was zeigt, dass die Korrektur eher von der Stimmung als von den Fundamentaldaten getrieben ist.
Charttechnik: November-Tief gebrochen
Das November-Tief vom 5.11. ist gebrochen, das Tageschart bleibt angeschlagen. Finanztrends urteilt, charttechnisch dränge sich kein Kauf auf.
Ausblick: Stabilisierung im Sektor abwarten
Positiv wäre ein schwächerer Euro, der den Umsatz in Euro erhöhen könnte. Für die Infineon-Aktie entscheidet kurzfristig jedoch vor allem, ob sich Nvidia und die asiatischen Halbleiterwerte stabilisieren.
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