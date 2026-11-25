Zu Wochenbeginn stieg die Infineon-Aktie noch um 6,56%, am Dienstag folgte ein Minus von 9,68% auf 43,74 Euro, damit war Infineon größter DAX-Verlierer. Am Mittwoch geht es weiter bergab. Nvidia verlor am Dienstag 5,9%, die Nasdaq-Futures lagen am Mittwochvormittag rund 2,5% im Minus. In Asien fiel der Kospi um 6,2%, SK Hynix brach um 11% ein.

Laut Commerzbank zweifeln Anleger an den Bewertungen, der zunehmenden Fremdfinanzierung und der Rentabilität der KI-Investitionen. Die Kreditausfallversicherungen von Oracle stiegen auf ein Rekordniveau von 356 Basispunkten. Infineon wird als KI-Wert mitverkauft, obwohl der Großteil des Geschäfts in Auto- und Industriechips liegt, auch wenn Stromversorgung für Rechenzentren eine wachsende Rolle spielt.