Das Unternehmen selbst hat am 10. November Rekordwerte vorgelegt: Im vierten Geschäftsquartal erzielte Infineon laut Pressemitteilung 4,71 Milliarden Euro Umsatz, im Gesamtjahr 2026 waren es 16,35 Milliarden Euro (+12 %). Für 2026/27 peilt das Management rund 20 Milliarden Euro Umsatz an. Aus dem Geschäft mit Strom für KI-Rechenzentren erwartet es annähernd 4 Milliarden Euro. Die Dividende soll auf 0,38 Euro je Aktie steigen, die Hauptversammlung ist für den 25. Februar 2027 geplant. Zusätzlich läuft nach Medienberichten ein Aktienrückkauf von bis zu 450 Millionen Euro, der spätestens am 27. November endet.

Der Kurs hat sich trotz dieser Zahlen vom Geschäft entkoppelt: Seit dem Juni-Hoch haben die Sorgen um den KI-Ausbau und politische Debatten um Nvidia den gesamten Sektor belastet. Der heutige Anstieg entspringt deshalb vor allem der Stimmung, nicht neuen Unternehmenszahlen.