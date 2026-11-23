Die Infineon Aktie (Xetra: IFX, ISIN DE0006231004) ist am Montag, 23.11.2026, mit einem Plus von 6,56 % auf 48,42 Euro zum Xetra-Schluss zweitbester Wert im DAX und damit klarer DAX Gewinner. Hauptgrund ist die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia, die den zuvor schwer angeschlagenen KI- und Chipsektor stabilisiert. Eine eigene Unternehmensnachricht von Infineon gab es an diesem Tag nach unserer Recherche nicht.
Infineon Aktie DAX Gewinner: Plus 6,6 Prozent nach Huang-Rückkehr bei Nvidia – trägt die Erholung nach dem Chip-Crash?
Die Infineon Aktie ist DAX Gewinner Nummer zwei: Zum Xetra-Schluss am 23.11.2026 legt sie um 6,56 % auf 48,42 Euro zu. Auslöser ist die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze, die KI-Werte stützt.
Infineon Aktie DAX Gewinner
Warum steigt die Infineon Aktie heute so kräftig?
Der Montag war ein Tag der Erleichterung für Technologiewerte: Der DAX schloss 2,2 % höher bei 25.337 Punkten und kehrte damit über die Marke von 25.000 zurück.
Huang kehrt zu Nvidia zurück
Nvidia hat den Mitgründer Jensen Huang laut Medienberichten mit sofortiger Wirkung wieder als Präsident und Vorstandschef eingesetzt, er zieht auch wieder in den Verwaltungsrat ein. Der Beschluss fiel einstimmig. Der Markt deutet das als Zeichen, dass die Führungsfrage beim wichtigsten KI-Konzern geklärt ist.
KI-Stimmung dreht
Timo Emden, Chefanalyst des Brokers Captrader, sprach von einem möglichen Signal der Stabilität für fragile Märkte. Davon profitierten die Chip- und Infrastrukturwerte: Neben Infineon legten Siemens Energy und Hochtief kräftig zu, im MDax sprangen unter anderem Aixtron und Suss MicroTec um bis zu rund 10 % nach oben.
Gegenbewegung nach dem Absturz
Infineon war am Freitag mit einem Abschlag von rund 8 % auf ein Sechsmonatstief gefallen. Die Aktie notiert trotz des Sprungs weiter rund 45 % unter ihrem Juni-Hoch von knapp 88 Euro, sodass auch eine technische Erholung eine Rolle spielen dürfte.
Zur Einordnung: Mit 48,42 Euro bewegt sich der Kurs wieder knapp unter der 50-Euro-Marke, die Anfang November nach den Jahreszahlen nicht gehalten werden konnte. Ob sich die Marke zurückerobern lässt, zeigt erst der weitere Handelsverlauf.
Marktumfeld
Wer lag im DAX noch vorn und wer hinten?
Gewinner waren fast ausschließlich Werte mit KI- oder Rechenzentrumsbezug. Nur vier der 40 DAX-Werte schlossen im Minus: Deutsche Börse (-1,33 %), Bayer (-0,71 %), Deutsche Telekom (-0,34 %) und Beiersdorf (-0,23 %).
|Rang
|Unternehmen
|Veränderung
|Kurs in Euro
|1
|Siemens Energy
|+6,88 %
|126,46
|2
|Infineon
|+6,56 %
|48,42
|3
|Hochtief
|+5,38 %
|356,20
|4
|Deutsche Bank
|+4,79 %
|30,525
|5
|Rheinmetall
|+4,59 %
|725,20
Rang 6 war Siemens mit +4,12 % auf 265,15 Euro.
Quelle: Xetra-Schlusskurse vom 23.11.2026
Die Geschäftslage
Was ist von Infineon operativ zu erwarten?
Das Unternehmen selbst hat am 10. November Rekordwerte vorgelegt: Im vierten Geschäftsquartal erzielte Infineon laut Pressemitteilung 4,71 Milliarden Euro Umsatz, im Gesamtjahr 2026 waren es 16,35 Milliarden Euro (+12 %). Für 2026/27 peilt das Management rund 20 Milliarden Euro Umsatz an. Aus dem Geschäft mit Strom für KI-Rechenzentren erwartet es annähernd 4 Milliarden Euro. Die Dividende soll auf 0,38 Euro je Aktie steigen, die Hauptversammlung ist für den 25. Februar 2027 geplant. Zusätzlich läuft nach Medienberichten ein Aktienrückkauf von bis zu 450 Millionen Euro, der spätestens am 27. November endet.
Der Kurs hat sich trotz dieser Zahlen vom Geschäft entkoppelt: Seit dem Juni-Hoch haben die Sorgen um den KI-Ausbau und politische Debatten um Nvidia den gesamten Sektor belastet. Der heutige Anstieg entspringt deshalb vor allem der Stimmung, nicht neuen Unternehmenszahlen.
Ausblick
Was entscheidet über die nächsten Tage?
Für die Infineon Aktie bleiben die Nachrichten rund um Nvidia, die Debatte über die KI-Investitionen und die Zinserwartungen die wichtigsten Einflussgrößen. Die Fed entscheidet am 9. Dezember, im Dezember tagt auch die EZB. Konkrete Unternehmenstermine sind der Ablauf des Rückkaufprogramms am 27. November und die Zahlen zum ersten Quartal Anfang Februar 2027.
FAQ zur Infineon Aktie
Warum steigt die Infineon Aktie heute? Die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze beruhigt den KI-Sektor. Die Infineon Aktie (IFX, ISIN DE0006231004) legt zum Xetra-Schluss um 6,56 % auf 48,42 Euro zu. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht.
Welchen Platz belegt die Infineon Aktie im DAX heute? Rang 2 der DAX Gewinner, hinter Siemens Energy (+6,88 %) und vor Hochtief (+5,38 %).
Wie weit liegt die Infineon Aktie unter ihrem Hoch? Rund 45 % unter dem Juni-Hoch von knapp 88 Euro.
Wie hat sich der DAX am Montag entwickelt? Er stieg um 2,2 % auf 25.337 Punkte, nur vier Werte schlossen im Minus.
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