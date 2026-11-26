Die Infineon Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Handelssymbol: IFX, US-Handelssymbol: IFNNY) schlägt zurück. Am Donnerstagmorgen steigt das Papier des Münchner Chipkonzerns auf 42,785 Euro, ein Plus von 4,62 Prozent. Damit gehört Infineon zu den größten DAX Gewinnern am Morgen. Am Mittwoch war die Infineon-Aktie noch um 6,72 Prozent eingebrochen und größter DAX Verlierer.
Infineon Aktie: DAX Gewinner am Morgen – nach dem Absturz der Konter, ist das der Boden für den Chip-Riesen?
Die Infineon Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den größten DAX Gewinnern: Plus 4,62 Prozent auf 42,785 Euro. Einen Tag nach einem Minus von fast sieben Prozent schlagen die Käufer zurück, weil die KI-Werte an der Nasdaq drehen. Was hinter dem Anstieg der Infineon Aktie steckt.
Der Auslöser
Chip-Erholung von Seoul bis New York: warum die Infineon Aktie steigt
Was am Mittwoch noch wie ein Ausverkauf ohne Ende aussah, dreht über Nacht.
Rückenwind kommt aus den USA und Asien. Der Nasdaq 100 erholte sich am Mittwochabend von einem Tagesminus von knapp fünf Prozent. In Asien zogen Chipwerte nach: Advantest gewann 7,3 Prozent, SK Hynix zeitweise mehr als 4 Prozent. Vorbörslich lag die Infineon Aktie zeitweise bis zu acht Prozent im Plus. Jochen Stanzl von der Consorsbank sieht einen technisch getriebenen Markt, der an einem Boden arbeitet, warnt aber: Das volle Vertrauen in den Megatrend KI sei noch nicht zurück.
Nasdaq-Wende
Der späte Umschwung an der Wall Street erreicht Europas Chipwerte.
Asiens Chips ziehen an
Advantest und SK Hynix legen deutlich zu.
Tiefe Bewertung
Seit dem Rekord im Juni hat die Aktie rund die Hälfte verloren.
Starker Ausblick
Infineon peilt 2027 mehr als 20 Prozent Umsatzwachstum an.
Die Fundamentaldaten
Rekordquartal und KI-Strom: die Zahlen passen nicht zum Kurs
Fundamental steht Infineon stark da. Im Geschäftsjahr 2026 wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 16,35 Milliarden Euro, im Schlussquartal erreichte die Segmentergebnis-Marge 23,8 Prozent. Für 2027 stellt Konzernchef Jochen Hanebeck rund 20 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von etwa 25 Prozent in Aussicht. Allein mit der Stromversorgung von Rechenzentren will Infineon knapp 4 Milliarden Euro umsetzen. Genau diese KI-Abhängigkeit macht die Infineon Aktie aber anfällig, wenn Zweifel am Investitionsboom aufkommen.
Die Marken
Infineon Aktie: 44 Euro als Prüfstein
Charttechnisch muss die Infineon Aktie jetzt die Zone um 44 Euro zurückerobern, die sie vor dem Einbruch vom Mittwoch noch hielt. Gelingt das, wäre der Ausverkauf vorerst gestoppt. Nach unten bildet das Mittwochstief um 40 Euro die entscheidende Unterstützung.
Häufige Fragen zur Infineon Aktie
Warum ist die Infineon Aktie heute DAX Gewinner?
Nach dem Einbruch vom Mittwoch profitiert sie von der späten Erholung der US-Techwerte und steigenden Chipaktien in Asien.
Welche ISIN und WKN hat die Infineon Aktie?
Die ISIN lautet DE0006231004, die WKN 623100, das Handelssymbol IFX. In den USA wird ein ADR unter IFNNY gehandelt.
Welchen Umsatz erwartet Infineon für 2027?
Rund 20 Milliarden Euro, ein Plus von mehr als 20 Prozent.
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