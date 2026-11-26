Rückenwind kommt aus den USA und Asien. Der Nasdaq 100 erholte sich am Mittwochabend von einem Tagesminus von knapp fünf Prozent. In Asien zogen Chipwerte nach: Advantest gewann 7,3 Prozent, SK Hynix zeitweise mehr als 4 Prozent. Vorbörslich lag die Infineon Aktie zeitweise bis zu acht Prozent im Plus. Jochen Stanzl von der Consorsbank sieht einen technisch getriebenen Markt, der an einem Boden arbeitet, warnt aber: Das volle Vertrauen in den Megatrend KI sei noch nicht zurück.