Im 4h-Chart sei der Rücksetzer im Oktober an der SMA200 (aktuell 53,06 EUR) zunächst noch gut unterstützt worden. Diese Unterstützung sei später aufgegeben worden. Die Aktie habe sich zwar immer wieder über die SMA20 (47,61 EUR) und die SMA50 (49,22 EUR) geschoben, habe sich dort aber nicht verbindlich festsetzen können.