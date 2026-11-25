Mit einem Minus von 9,51% belegte die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) am Dienstag das Tabellenende im DAX, so die Experten von XTB.
Infineon Aktie: Chart klar bärisch
Größter DAX-Verlierer am Dienstag
Im Tageschart zeige sich: Mitte September habe sich die Aktie von der SMA200 (aktuell 57,72 EUR) zunächst über die SMA20 (49,33 EUR) und mit Mühe auch über die SMA50 (53,59 EUR) geschoben. Zwar habe sie sich von der SMA50 gelöst, im Zuge von Gewinnmitnahmen habe sie aber alle drei Durchschnittslinien wieder aufgegeben.
Seitdem notiere die Infineon-Aktie verbindlich unter der SMA200. Mehrfach habe sie es bei Entlastungsbewegungen an die SMA20 geschafft, habe sich darüber aber nicht etablieren können. Gestern sei es folgerichtig wieder abwärtsgegangen.
Szenario nach unten: Sollte der gestrige Schlusskurs heute bestätigt werden, drohe eine weitere rote Tageskerze. Mögliche Anlaufziele auf der Unterseite seien 41,84 EUR und danach das Gap bei 39,93 EUR.
Szenario nach oben: Erholungen könnten erneut die SMA20 erreichen. Dort sollten die Kursmuster engmaschig beobachtet werden. Denkbar sei, dass eine Erholung in diesem Bereich erneut auslaufe.
Übergeordnete Einschätzung Daily: bärisch
Im 4h-Chart sei der Rücksetzer im Oktober an der SMA200 (aktuell 53,06 EUR) zunächst noch gut unterstützt worden. Diese Unterstützung sei später aufgegeben worden. Die Aktie habe sich zwar immer wieder über die SMA20 (47,61 EUR) und die SMA50 (49,22 EUR) geschoben, habe sich dort aber nicht verbindlich festsetzen können.
Es seien stetig tiefere Hochs und tiefere Tiefs entstanden, ein klassisches Abwärtstrendbild. Zuletzt sei die Bewegung über die SMA20 an der SMA50 ausgelaufen, von dort habe die Aktie unter die 44-EUR-Marke zurückgesetzt.
Solange die Aktie unter der SMA20 notiere, bestehe die Gefahr, dass sich die Schwäche in Richtung der Ziele aus der Tagesbetrachtung fortsetze. Erholungen könnten bis an die SMA20 oder darüber hinaus bis an die SMA50 laufen. Vorstellbar sei, dass eine Entlastung spätestens dort ende. (Analyse vom 25.11.2026)
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