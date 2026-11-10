Infineon Aktie: Analyst lobt Ausblick für 2027 - 96 EUR Kursziel bestätigt

Analyst Sandeep Deshpande sieht die schwierigste Phase für den Halbleiterkonzern überwunden und erwartet, dass die Börse die verbesserte Planungssicherheit honorieren wird. In seiner aktuellen Aktienanalyse vom 10.11.2026 bestätigt J.P. Morgan das Kursziel von 96 EUR und das Rating "overweight". Besonders bemerkenswert: Die Prognosen für das neue Geschäftsjahr erfüllen die Erwartungen des Marktes weitgehend oder übertreffen sie sogar leicht - und das bei einem Unternehmen, das für seine vorsichtige Prognosepolitik bekannt ist.