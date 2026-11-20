Laut dpa-AFX standen am Morgen Infineon und Siemens Energy im DAX sowie AIXTRON und SUSS im MDAX wieder deutlich unter Verkaufsdruck. Der DAX lag nach der ersten Handelsstunde rund 1,5 Prozent im Minus bei etwa 25.085 Punkten und fiel unter seine 200-Tage-Linie. Das Jahresplus ist von zeitweise rund 10 Prozent auf etwa 2,5 Prozent geschmolzen, das Rekordhoch von 27.001 Punkten liegt erst eine Woche zurück.

Als Gründe nennen die Agenturen Unsicherheit über den Ausbau der US-Rechenzentren, mögliche Folgen der Nvidia-Krise, Zinssorgen und den starken US-Dollar. Reuters weist darauf hin, dass Nvidia zwar starke Zahlen vorgelegt hatte, das den Markt aber nicht beruhigte. Der südkoreanische Kospi fiel auf den tiefsten Stand seit Januar, der Nasdaq 100 lag wieder auf einem Tief seit April. UBS verweist auf Signale der US-Notenbank: Nahezu alle Notenbanker hielten weitere Zinserhöhungen für nötig, falls die US-Wirtschaft nicht positiv überrasche – das belastet Tech-Firmen mit hohen Vorabinvestitionen.