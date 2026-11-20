Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, FSE: IFX) gehört am Freitag zu den größten Verlierern im DAX: Laut Reuters verlor das Papier im frühen Handel rund fünf bis sechs Prozent – gemeinsam mit AIXTRON und SUSS MicroTec. Der Auslöser sitzt nicht im Unternehmen, sondern an den Märkten: Der DAX steuert auf den sechsten Verlusttag in Folge, die Sorge um den Ausbau der US-Rechenzentren und die Folgen der Nvidia-Krise drücken auf alles, was am KI-Zyklus hängt.
Infineon-Aktie: 5% Minus im Chip-Ausverkauf - Wiegt das 20-Milliarden-Ziel schwerer als die KI-Angst?
Infineon-Aktie verliert im Tech-Ausverkauf rund 5% bis 6%. Dabei liegen Rekordquartal, 20-Milliarden-Ziel und KI-Strom-Geschäft auf dem Tisch.
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- Handelssymbol
- IFX (Xetra)
- ISIN
- DE0006231004
- Umsatz Geschäftsjahr 2026
- 16,35 Mrd. € (+12%)
- Dividendenvorschlag
- 0,38 € je Aktie
- Nächste Zahlen
- 3. Februar 2027
Stand: 20.11.2026, Kursbewegung vom Morgen, keine Schlusskurse
Dabei ist die Ausgangslage bei Infineon eine andere als bei vielen KI-Wetten: Der Münchner Konzern hat erst vor gut einer Woche ein Rekordquartal und ein Umsatzziel von rund 20 Milliarden Euro für das neue Geschäftsjahr vorgelegt. Die Frage, die Anleger nun umtreibt, lautet: Reicht dieses Fundament, um den Kursrückgang abzufedern – oder zieht der Sektor auch die Solidesten mit?
Der Auslöser
Warum fällt die Infineon-Aktie heute so stark?
Laut dpa-AFX standen am Morgen Infineon und Siemens Energy im DAX sowie AIXTRON und SUSS im MDAX wieder deutlich unter Verkaufsdruck. Der DAX lag nach der ersten Handelsstunde rund 1,5 Prozent im Minus bei etwa 25.085 Punkten und fiel unter seine 200-Tage-Linie. Das Jahresplus ist von zeitweise rund 10 Prozent auf etwa 2,5 Prozent geschmolzen, das Rekordhoch von 27.001 Punkten liegt erst eine Woche zurück.
Als Gründe nennen die Agenturen Unsicherheit über den Ausbau der US-Rechenzentren, mögliche Folgen der Nvidia-Krise, Zinssorgen und den starken US-Dollar. Reuters weist darauf hin, dass Nvidia zwar starke Zahlen vorgelegt hatte, das den Markt aber nicht beruhigte. Der südkoreanische Kospi fiel auf den tiefsten Stand seit Januar, der Nasdaq 100 lag wieder auf einem Tief seit April. UBS verweist auf Signale der US-Notenbank: Nahezu alle Notenbanker hielten weitere Zinserhöhungen für nötig, falls die US-Wirtschaft nicht positiv überrasche – das belastet Tech-Firmen mit hohen Vorabinvestitionen.
Die Zahlen
Wie stark sind die Infineon-Quartalszahlen wirklich?
Infineon hat das Geschäftsjahr 2026 am 10. November mit einem Umsatz von 16,35 Milliarden Euro (+12 Prozent) abgeschlossen. Im vierten Quartal stieg der Umsatz auf 4,71 Milliarden Euro, rund 19 Prozent mehr als vor einem Jahr und leicht über dem Konsens von etwa 4,69 Milliarden. Die Segmentergebnismarge lag bei 23,8 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie von 0,60 Euro blieb allerdings unter den Erwartungen von 0,62 bis 0,64 Euro.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Geschäftsjahr 2026
|16,35 Mrd. €
|Segmentergebnis Geschäftsjahr 2026
|3,22 Mrd. € (Marge 19,7%)
|Umsatz 4. Quartal
|4,71 Mrd. €
|Segmentergebnismarge 4. Quartal
|23,8%
|Ausblick Umsatz Geschäftsjahr 2027
|rund 20 Mrd. €
|Ausblick 1. Quartal 2027
|rund 4,6 Mrd. € bei rund 23% Marge
|Dividendenvorschlag
|0,38 € je Aktie
Ausblick laut Unternehmen; Dollarkurs 1,15 je Euro unterstellt.
Quelle: aktiencheck.de (18.11.2026) und investing.com (16.11.2026) zu den Unternehmensangaben vom 10.11.2026
Das große Bild
Was steckt hinter der KI-Strom-Story der Infineon-Aktie?
Der wichtigste Wachstumstreiber ist die Stromversorgung für KI-Rechenzentren. Infineon will den Umsatz in diesem Bereich von rund 2,2 Milliarden Euro auf knapp vier Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2027 steigern. Hinzu kommt der Autosektor mit erwartetem Wachstum im mittleren Zehnprozentbereich; das neue Dresdner Werk könnte bei voller Auslastung rund fünf Milliarden Euro Zusatzumsatz bringen. Das Rechenzentrumsgeschäft sei laut Management ausverkauft.
Das Spannungsfeld liegt in der Finanzierung: Investitionen von drei bis dreieinhalb Milliarden Euro und ein freier Cashflow von rund 1,8 Milliarden Euro liegen laut investing.com unter dem Konsens von knapp 2,26 Milliarden. Und wenn die Rechenzentrums-Investitionen der KI-Konzerne ins Stocken geraten, wäre auch Infineons Wachstumspfad betroffen – genau diese Sorge treibt die Märkte derzeit um.
Die Analysten
Was sagen Analysten zum Infineon-Kursziel nach dem Rücksetzer?
Die Meinungen von Banken gehen derzeit auseinander, überwiegend positiv: Das Kursziel der Analysten liegt laut InvestingPro im Schnitt bei 80,79 Euro (Stand 16. November, 24 Analysten, 22 mit Kaufen, 2 mit Halten). Einzelne Häuser haben zuletzt gekürzt.
|Bank
|Einstufung
|Kursziel
|Berenberg
|Buy
|100 €
|Bernstein
|Outperform
|82 €
|Bank of America
|Buy
|80 € (zuvor 88 €)
|JPMorgan
|Overweight
|80 € (zuvor 96 €)
|Deutsche Bank
|Buy
|75 € (zuvor 85 €)
|UBS
|Neutral
|64 €
Einschätzungen der genannten Banken, nicht von aktiencheck.de.
Quelle: aktiencheck.de (18.11.2026), investing.com (16.11.2026)
Ausblick
Was kommt als Nächstes für die Infineon-Aktie im Kalender?
30. November: UBS Tech Conference in Scottsdale, auf der Infineon laut aktiencheck.de vertreten ist.
3. Februar 2027: Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027.
25. Februar 2027: Hauptversammlung mit Beschluss über die Dividende von 0,38 Euro je Aktie.
Bis dahin dürften Nvidia, Rechenzentrums-Investitionen und die Zinsdebatte die Kursrichtung prägen.
Häufige Fragen zur Infineon-Aktie
Warum fällt die Infineon-Aktie am 20. November? Laut Reuters und dpa-AFX belasten ein breiter Tech-Ausverkauf, Sorgen um den US-Rechenzentrumsausbau, Zinssorgen und der starke Dollar. Ein Unternehmensereignis wurde nicht gemeldet.
Wie hoch ist das Kursziel der Analysten für Infineon? Im Schnitt 80,79 Euro laut InvestingPro, Stand 16. November; die Spanne reicht von 50 bis 124 Euro.
Zahlt Infineon eine Dividende? Vorgeschlagen sind 0,38 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2026; die Hauptversammlung entscheidet am 25. Februar 2027.
Wann kommen die nächsten Quartalszahlen? Am 3. Februar 2027.
Gibt es eine Kaufempfehlung von aktiencheck.de? Nein. aktiencheck.de gibt weder ein Kauf- oder Verkaufsurteil noch ein eigenes Kursziel ab.
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