Infineon Aktie -2,76%: Euro Stoxx 50 Verlierer am Mittag im Chip-Ausverkauf - Tief seit April

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 13:36 1 Min.

Die Infineon Aktie fällt am Mittag um 2,76% auf 42,53 Euro und markiert den tiefsten Stand seit April. Der Ausverkauf bei Chipwerten rund um Nvidia reißt auch den Euro Stoxx 50 Verlierer mit.

Bild: Infineon Technologies AG

Infineon Aktie am Mittag -2,76% Kurs am Mittag 42,53 € Rekordhoch vom 3. Juni 89,67 € Die Infineon Aktie gehört am Mittwochmittag zu den Euro Stoxx 50 Verlierern: Mit einem Minus von 2,76% auf 42,53 Euro fällt der Chipkonzern auf den tiefsten Stand seit April. Der Titel steht damit rund die Hälfte unter dem Rekordhoch von 89,67 Euro, das am 3. Juni erreicht wurde. Kursverlust Infineon Aktie: Warum die Chipwerte leiden Hintergrund ist ein breiter Ausverkauf bei Halbleitertiteln. Der Branchenindex SOX hatte am Vortag 7,9% verloren, der Nasdaq 100 gab rund 2% nach und liegt seit Anfang Oktober etwa 20% unter seinem Hoch. In Asien fiel der südkoreanische Kospi um 3,7%. Die Marktberichte verweisen außerdem auf eine "Führungskrise" bei Nvidia, die die Anleger verunsichert. Da Nvidia als Taktgeber des KI-Booms gilt, belastet jede Verunsicherung bei dem US-Konzern die gesamte Lieferkette. Auch die Infineon Aktie wird in diesen Sog gezogen, obwohl der Konzern vor allem Leistungshalbleiter für Auto- und Industrieanwendungen liefert und nur teilweise vom KI-Thema abhängt. Einordnung Stimmung statt Unternehmensnachricht Eine unternehmensspezifische Meldung zu Infineon gibt es nicht. Der Rückgang ist damit stimmungsgetrieben und spiegelt die Sorge, dass die hohen Erwartungen an die Chipbranche zu optimistisch waren. Was die Aktie weiter belasten könnte Eine Ausweitung des Technologie-Ausverkaufs in den kommenden Handelstagen.

Neue US-Zollpläne gegenüber der EU und China.

Wachsende Skepsis gegenüber den KI-getriebenen Gewinnerwartungen der Branche. Für die Infineon Aktie entscheidet sich in den nächsten Tagen, ob die Unterstützung nahe dem Aprilniveau hält. Als Euro Stoxx 50 Verlierer bleibt sie vorerst vom Stimmungsbild der Technologiewerte abhängig.

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