aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 05:51 4 Min.

Nach dem Kurssturz auf rund 41 Euro greifen Anleger in Asien bei Chipwerten wieder zu. Ob die Infineon-Aktie folgt, hängt an KI-Sorgen, Zöllen und dem 20-Milliarden-Ziel.

Kursverlust am Dienstag, 24.11. (Schluss 43,735 EUR) –9,68 % Umsatzplus im vierten Geschäftsquartal (4,706 Mrd. EUR) +19 % angepeilter Umsatz im Geschäftsjahr 2027 rund 20 Mrd. € Quelle : Infineon-Zahlen vom 10.11.2026 laut Börsenberichten; Kurse Xetra Steckbrief Unternehmen Infineon Technologies AG Handelssymbol IFX (Xetra) ISIN DE0006231004 Schlusskurs 43,735 EUR 52-Wochen-Spanne 33,22 bis rund 89 EUR Stand: 24.11.2026, Xetra-Schlusskurs Dienstag

Die Infineon-Aktie (Handelssymbol IFX, ISIN DE0006231004) erlebt eine Achterbahnfahrt, wie es sie bei einem DAX-Konzern selten gibt: Am Montag plus 6,6 Prozent auf 48,42 Euro, am Dienstag minus 9,7 Prozent auf 43,735 Euro – ohne eine einzige Nachricht aus dem Unternehmen. Am Donnerstag kommt nun ein Signal aus Asien: Dort greifen Anleger nach der Rout vom Mittwoch bei Chipwerten wieder zu. Ob das reicht, die Infineon-Aktie dauerhaft zu stabilisieren, ist die Frage des Tages.

Der Auslöser Was steckt hinter dem Absturz?

Börsenberichten zufolge fiel die Infineon-Aktie am Dienstag mit der gesamten Branche: Nvidia verlor rund 5,9 Prozent, der Philadelphia Semiconductor Index gab etwa 7,9 Prozent nach, dazu kam eine Abstufung von Aixtron durch die UBS und Berichte über neue US-Zölle. Mit dem Rutsch unter das Novembertief von 44,74 Euro wurde der Abwärtstrend beschleunigt. Auf Mittwoch folgte nach Redaktionsberichten ein weiterer Rückgang in Richtung 41 Euro.

Was zeigt Asien am Donnerstag?

Am Donnerstagmorgen drehten die Märkte in Asien ins Plus. Nach Berichten stieg der Nikkei um 1,4 Prozent, der Kospi um rund ein Prozent, der Hang Seng um 1,4 Prozent. SK Hynix legte etwa 4 Prozent zu, Samsung Electronics rund 2 Prozent. Die Bank of Korea hob außerdem ihre Wachstumsprognose für 2027 auf 4,1 Prozent an und verwies auf starke Chipexporte; der Leitzins stieg um 0,25 Punkte auf 3,25 Prozent. Für Infineon ist das ein Stimmungsimpuls, mehr nicht: Eine Erholung der Branche bedeutet nicht automatisch eine Erholung beim deutschen Chipwert.

Wie stark ist das Geschäft der Infineon-Aktie hinter dem Kurs?

Das Gegenargument zum Kursverfall liefern die Zahlen vom 10. November. Im vierten Quartal stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 4,706 Milliarden Euro, das Segmentergebnis um 56 Prozent auf 1,119 Milliarden Euro, die Segmentmarge lag bei 23,8 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2026 meldete Infineon 16,353 Milliarden Euro Umsatz (+12 Prozent). Für 2027 peilt das Unternehmen rund 20 Milliarden Euro Umsatz an, eine Segmentmarge in den mittleren 20er-Prozent und einen bereinigten Free Cashflow von rund 2,2 Milliarden Euro. Die Stromversorgung für KI-Rechenzentren soll knapp 4 Milliarden Euro beitragen.

Infineon in Zahlen Kennzahl Wert Umsatz Q4 Geschäftsjahr 2026 4,706 Mrd. € (+19 %) Segmentergebnis Q4 1,119 Mrd. € (+56 %) Umsatz Geschäftsjahr 2026 16,353 Mrd. € (+12 %) Ziel Umsatz 2027 rund 20 Mrd. € Investitionen 2027 3,0 bis 3,5 Mrd. € Quelle : Infineon laut Börsenberichten vom 10.11.2026

Was sagen Analysten zur Infineon-Aktie?

Nach einer Marktdaten-Auswertung raten 23 von 25 Häusern zum Kauf, zwei zum Halten, keines zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 80 Euro bei einer Spanne von 50 bis 124 Euro; mehrere Häuser haben ihre Ziele nach den Zahlen gesenkt. Einzelne Banken nennt die Quelle nicht. aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab.

Der Rückkauf stützte den Kurs bislang: Das Aktienrückkaufprogramm endete am 23. November mit rund 7,0 Millionen Aktien für rund 346 Millionen Euro zum Schnittkurs von 49,43 Euro. Mit dem Ende fällt ein Käufer weg.

Was die Infineon-Aktie belasten könnte Der KI-Ausverkauf an der Nasdaq kann jederzeit auf die Chipwerte durchschlagen.

Neue US-Zölle: Höhe und Zeitpunkt sind laut Berichten noch offen.

Das Rückkaufprogramm ist beendet.

Die hohe Bewertungsspanne zwischen Kurs und Analystenzielen zeigt große Unsicherheit.

Welche Termine stehen bei der Infineon-Aktie an?

Am 3. Februar 2027 legt Infineon die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal vor, am 25. Februar 2027 findet die Hauptversammlung statt. Nach Berichten soll eine Dividende von 0,38 Euro je Aktie vorgeschlagen werden (Vorjahr 0,35 Euro), was noch nicht aus einer Unternehmensquelle bestätigt ist. Kurzfristig bestimmen aber US-Daten, die Zolldebatte und die Wall Street die Richtung; die US-Börsen sind am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen.

Fazit Zwischen starken Geschäftszahlen und einem Kurs, der binnen einer Woche um mehr als ein Fünftel schwankt, klafft eine Lücke. Der Rebound in Asien liefert Rückenwind, löst die Sorgen um KI, Zölle und Liquidität aber nicht.

Häufige Fragen zur Infineon-Aktie