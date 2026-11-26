Wo steht die Infineon-Aktie aktuell? Am Donnerstagmorgen bei rund 44 Euro, nach einem Schlusskurs von 42,88 Euro am Mittwoch.

Wie viel Umsatz hat Infineon gemacht? 16,35 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2026, plus 12 Prozent.

Welche Kursziele nennen Analysten? Bernstein 82 Euro, Susquehanna 85 Euro, Jefferies 96 Euro. Die Einschätzungen stammen von den Banken.

Wie hoch ist die Dividende? Vorgeschlagen sind 0,38 Euro je Aktie; die Hauptversammlung entscheidet.

Was ist das Umsatzziel für 2027? Rund 20 Milliarden Euro, darunter rund 4 Milliarden Euro im KI-Rechenzentrumsgeschäft.