Die Infineon-Aktie (Handelssymbol IFX, ISIN DE0006231004) erlebt einen Absturz trotz Rekordzahlen: Der Chipkonzern hat im Geschäftsjahr 2026 so viel umgesetzt wie nie, seinen Umsatz mit KI-Rechenzentren verdoppelt und für 2027 rund 20 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht gestellt. Dennoch kostete die Infineon Aktie die Woche mehr als 8 Prozent.
Infineon-Aktie: 16,35 Mrd. Euro Umsatz, 20 Mrd. Euro Ziel für 2027 – warum fällt der Kurs trotzdem?
Infineon-Aktie bei rund 44 Euro, rund 45 Prozent unter dem Junihoch, obwohl der KI-Umsatz sich verdoppelt hat. Bernstein sieht 82 Euro: Was steckt hinter dem Streit der Analysten?
Steckbrief
- Unternehmen
- Infineon Technologies AG
- ISIN
- DE0006231004
- Handelssymbol
- IFX
- Segmentmarge 2026
- 19,7 % (Vorjahr 17,5 %)
- Dividendenvorschlag
- 0,38 € je Aktie (+0,03 €)
Stand: 26.11.2026, Kurs: verzögert, Donnerstag 8:29 Uhr (44,22 €); Schluss 25.11. laut boerse-express 42,88 €
Am Mittwoch schloss die Aktie nach Angaben von boerse-express.com bei 42,88 Euro, ein Tagesminus von 4,82 Prozent. Am Donnerstagmorgen erholte sie sich auf 44,22 Euro (plus 2,09 Prozent). Auf Wochensicht liegt das Minus laut Kurswidgets bei rund 8 bis 13 Prozent, auf Monatssicht bei rund 12 bis 13 Prozent. Vom Junihoch trennen die Aktie rund 45 Prozent, auf Jahressicht steht noch ein Plus von rund 27 Prozent.
Die Zahlen
Wie gut waren die Jahreszahlen der Infineon-Aktie – wirklich?
Am 10. November legte Infineon die Jahreszahlen vor. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 16,35 Milliarden Euro, die Segmentmarge verbesserte sich von 17,5 auf 19,7 Prozent. Im Schlussquartal wuchs der Umsatz um 19 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro, das Segmentergebnis sprang um 56 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro (Marge 23,8 Prozent). Nur das Ergebnis je Aktie von 0,60 Euro fiel etwas schwächer aus als erwartet.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2026
|Ausblick 2027
|Umsatz
|16,35 Mrd. €
|rund 20 Mrd. €
|Segmentmarge
|19,7 %
|mittlerer 20-%-Bereich
|KI-Rechenzentrumsumsatz
|1,7 Mrd. €
|rund 4 Mrd. €
|Investitionen
|–
|3,0 bis 3,5 Mrd. €
|Freier Cashflow
|–
|rund 1,8 Mrd. €
Ausblick laut Unternehmensangaben, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: boerse-express.com, 10.11.2026
Der Ausblick enthält allerdings einen Haken: Der freie Cashflow soll 2027 bei rund 1,8 Milliarden Euro liegen, Analysten hatten gut 2 Milliarden Euro erwartet, und die Investitionen steigen auf 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro. Das KI-Rechenzentrumsgeschäft soll nach Unternehmensangaben auf rund 4 Milliarden Euro wachsen, wobei das klassische Rechenzentrumsgeschäft mit zuletzt rund 500 Millionen Euro eingerechnet ist.
Das große Bild
Warum verliert die Infineon Aktie – trotz Rekordumsatz?
Die Zahlen sind nur ein Teil der Geschichte. Nach einem Bericht von boerse-express.com belasteten laut Deutscher Bank weniger die Zahlen als Zweifel an der KI-Monetarisierung, Kreditsorgen und Makrorisiken. Hinzu kommt der Autobereich: Dort bleibt die Nachfrage nach Hochvoltkomponenten verhalten. Als Nvidia am 18. November starke Zahlen lieferte, sprang die Infineon-Aktie zunächst an, der Abverkauf der Vorwochen setzte sich aber später fort. Siemens Energy, Hochtief und Infineon bewegen sich derzeit im Gleichklang mit der KI-Stimmung an der Nasdaq.
Die Analysten
Welche Kursziele gibt es für die Infineon-Aktie – und wer liegt richtig?
Die Analysten sehen überwiegend Kaufgelegenheiten, bei großer Spanne. Bernstein bestätigte am 18. November nach der Messe Electronica die Einstufung Outperform mit einem Kursziel von 82 Euro. Jefferies hat Buy mit 96 Euro, Susquehanna Buy mit 85 Euro. Die Deutsche Bank hält den Rückgang laut boerse-express.com für übertrieben, ein Kursziel nennt die Quelle nicht. Das Konsensziel liegt laut Bericht bei knapp 86 Euro, die Spanne reicht von 64 bis 102 Euro; Verkaufsempfehlungen gibt es nicht.
|Bank
|Einstufung
|Kursziel
|Bernstein (Aleksander Peterc, 18.11.)
|Outperform
|82 €
|Jefferies
|Buy
|96 €
|Susquehanna
|Buy
|85 €
Urteile und Kursziele stammen von den genannten Häusern, nicht von aktiencheck.de. Daten teils ohne Datum in der Quelle.
Quelle: goldesel.de, boerse-express.com
Die Kursziele liegen damit fast doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs der Infineon Aktie. Das zeigt, wie weit Marktstimmung und Analystenmodelle derzeit auseinanderliegen.
Dividende
Was zahlt die Infineon-Aktie als Dividende – und wann entscheidet die Hauptversammlung?
Infineon schlägt für 2026 eine Dividende von 0,38 Euro je Aktie vor, drei Cent mehr als im Vorjahr. Darüber entscheidet die Hauptversammlung; ein Termin wird in den ausgewerteten Quellen nicht genannt.
FAQ
Häufige Fragen zur Infineon-Aktie
Wo steht die Infineon-Aktie aktuell? Am Donnerstagmorgen bei rund 44 Euro, nach einem Schlusskurs von 42,88 Euro am Mittwoch.
Wie viel Umsatz hat Infineon gemacht? 16,35 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2026, plus 12 Prozent.
Welche Kursziele nennen Analysten? Bernstein 82 Euro, Susquehanna 85 Euro, Jefferies 96 Euro. Die Einschätzungen stammen von den Banken.
Wie hoch ist die Dividende? Vorgeschlagen sind 0,38 Euro je Aktie; die Hauptversammlung entscheidet.
Was ist das Umsatzziel für 2027? Rund 20 Milliarden Euro, darunter rund 4 Milliarden Euro im KI-Rechenzentrumsgeschäft.
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