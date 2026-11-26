Große Industrieverbraucher zahlten in Deutschland 2025 im Schnitt 14 Cent je Kilowattstunde Strom, in den USA, Kanada und China nur rund 8 Cent. Das geht aus einer bislang unveröffentlichten Studie der Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) hervor, über die das Handelsblatt am 26. November 2026 (04:00 Uhr) berichtet. Auftraggeber ist die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW). Für Anleger zählt das bei Chemieaktien wie der BASF Aktie, bei Stahl und Metall und beim DAX insgesamt: Energiekosten gehören zu den Faktoren, die über Standortentscheidungen und Margen mitentscheiden.
Industriestrom: Deutschland zahlt 14 Cent je Kilowattstunde, die USA 8 – wie viel Standortnachteil steckt in BASF Aktie und DAX-Industrie?
Eine bislang unveröffentlichte FfE-Studie vergleicht Industriestrompreise weltweit: Deutschland liegt rund 18 Prozent über dem EU-Schnitt, die USA, Kanada und China bei etwa 8 Cent. Was der Energiepreis-Vergleich für Chemieaktien, DAX und Energiepolitik bedeutet.
Die Studie
Wie teuer ist Industriestrom in Deutschland im Vergleich?
Nach dem Handelsblatt-Bericht liegt Deutschland beim Industriestrompreis für große Verbraucher rund 18 Prozent über dem EU-27-Durchschnitt von etwa 12 Cent je Kilowattstunde. Skandinavische Länder sind demnach besonders günstig, ohne dass der sichtbare Teil Zahlen nennt. In den USA, Kanada und China liegt das Preisniveau bei rund 8 Cent. Japan ist das einzige der untersuchten Länder, in dem Industriestrom teurer ist als in Deutschland.
|Region
|Industriestrompreis
|Deutschland
|14 ct/kWh
|EU-27-Durchschnitt
|rund 12 ct/kWh
|USA, Kanada, China
|rund 8 ct/kWh
|Japan
|höher als Deutschland
Preise für große industrielle Verbraucher; Skandinavien laut Studie besonders günstig, ohne Zahl im frei lesbaren Teil.
Quelle: FfE-Studie im Auftrag der VBW, zitiert nach Handelsblatt, 26.11.2026
Für die Zukunft rechnet die FfE laut Handelsblatt damit, dass die Strompreise in Deutschland bis 2030 zunächst sinken und danach bis 2050 leicht steigen. In den USA bleibt das Preisniveau demnach auch langfristig vergleichsweise niedrig und stabil. Haushaltsstrompreise, Gaspreise und politische Reaktionen stehen im Teil des Artikels, der hinter der Bezahlschranke liegt und uns nicht vorliegt.
Einordnung: Die Studie wurde von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft in Auftrag gegeben, einem Interessenverband der Unternehmen. Das macht die Zahlen nicht falsch, ist aber bei der Bewertung zu berücksichtigen. Die Studie selbst liegt uns nicht vor.
Die Politik
Was tut die Politik gegen hohe Energiekosten?
Die Debatte um Strompreise läuft parallel auf mehreren Ebenen. Auf EU-Ebene hat Brüssel nach aktiencheck-Berichterstattung vom 25. November die Energie-Beihilfen bis Juni 2027 verlängert und erlaubt demnach bis zu 70 Prozent Zuschuss. In Deutschland ist eine Senkung der Stromsteuer Teil der Haushaltsberatungen für 2027. Ob und wie stark das den Abstand zu den USA und China schließt, sagt die Studie im sichtbaren Teil nicht.
Dass die Debatte politisch brisant ist, zeigt auch der Zeitpunkt: In derselben Woche beschließt der Bundestag den Etat 2027, und die Koalition streitet über Steuern und Arbeitsmarkt. Ein günstigerer Industriestrompreis wäre aus Sicht von Verbänden ein Hebel für Investitionen, ein höherer Zuschuss kostet allerdings Haushaltsgeld, das an anderer Stelle fehlt.
Die Börse
Was bedeuten hohe Strompreise für BASF Aktie, Chemieaktien und den DAX?
Energieintensive Branchen sind bei hohen Preisen am stärksten betroffen: Chemie, Stahl, Metall, Glas und Papier. Die BASF Aktie und andere Chemieaktien gelten als Gradmesser für den Standort Deutschland, weil Energie dort einen großen Teil der Kosten ausmacht. Einschätzung der Redaktion: Die Studie liefert keine Aussage über einzelne Unternehmen, und Konzerne haben Energiekosten über Standorte im Ausland, Absicherung und Preisweitergabe unterschiedlich im Griff.
Am Donnerstag stand der DAX um 10:02 Uhr nach dpa-AFX rund 2 Prozent im Plus bei etwa 25.191 Punkten, nach einem Tief seit Juli am Vortag. Der Markt reagierte damit auf KI- und Zinsthemen stärker als auf Energiepolitik. Dennoch bleibt der Preisabstand zu den USA eines der Argumente für Standortverlagerungen und Investitionszurückhaltung, wie sie Verbände seit Jahren anführen. Das zeigt sich auch im Arbeitsmarkt, wo laut aktiencheck-Berichten fast 3 Millionen Arbeitslose und ein schwaches Beschäftigungsbarometer die Industrie belasten.
Was Anleger jetzt beobachten
Die Veröffentlichung der FfE-Studie im Volltext und die Reaktion von Politik und Industrieverbänden.
Die Entscheidung des Bundestags über den Etat 2027 mit der geplanten Stromsteuer-Senkung.
Die Entwicklung der Gas- und Strompreise im Winter und deren Wirkung auf Chemie- und Stahlkonzerne.
Die nächsten Konjunkturdaten, etwa ifo-Index und Beschäftigungsbarometer.
Häufige Fragen zu Industriestrompreisen
Wie hoch ist der Industriestrompreis in Deutschland? Laut FfE-Studie 14 Cent je Kilowattstunde für große Verbraucher 2025.
Wie viel teurer ist Strom in Deutschland als in den USA? Die USA, Kanada und China liegen bei rund 8 Cent je Kilowattstunde, also deutlich darunter.
Welche Aktien sind besonders betroffen? Energieintensive Branchen wie Chemie und Stahl, etwa die BASF Aktie. Die Studie nennt keine einzelnen Unternehmen.
Sinken die Strompreise in Deutschland? Laut FfE zunächst bis 2030, danach bis 2050 leicht steigend.
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