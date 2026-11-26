Energieintensive Branchen sind bei hohen Preisen am stärksten betroffen: Chemie, Stahl, Metall, Glas und Papier. Die BASF Aktie und andere Chemieaktien gelten als Gradmesser für den Standort Deutschland, weil Energie dort einen großen Teil der Kosten ausmacht. Einschätzung der Redaktion: Die Studie liefert keine Aussage über einzelne Unternehmen, und Konzerne haben Energiekosten über Standorte im Ausland, Absicherung und Preisweitergabe unterschiedlich im Griff.

Am Donnerstag stand der DAX um 10:02 Uhr nach dpa-AFX rund 2 Prozent im Plus bei etwa 25.191 Punkten, nach einem Tief seit Juli am Vortag. Der Markt reagierte damit auf KI- und Zinsthemen stärker als auf Energiepolitik. Dennoch bleibt der Preisabstand zu den USA eines der Argumente für Standortverlagerungen und Investitionszurückhaltung, wie sie Verbände seit Jahren anführen. Das zeigt sich auch im Arbeitsmarkt, wo laut aktiencheck-Berichten fast 3 Millionen Arbeitslose und ein schwaches Beschäftigungsbarometer die Industrie belasten.