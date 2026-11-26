Die deutsche Industrie schrumpft beim Personal weiter – und die Signale für den Arbeitsmarkt trüben sich ein. Das ifo-Beschäftigungsbarometer sank im November auf 94,7 Punkte nach 95,5 Punkten im Oktober und beendet damit eine Serie von drei Anstiegen. Die Autoindustrie baut laut ifo verstärkt Stellen ab, die Industrie insgesamt verschlechterte sich leicht. Am Freitag, 27.11.2026, um 10:00 Uhr veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit die Arbeitsmarktzahlen für November. Im Oktober lag die Zahl der Arbeitslosen bei 2,955 Millionen. Die Volkswagen Aktie schloss am Mittwoch bei 65,18 Euro und damit 4,5 Prozent im Plus; der DAX notierte laut Marktberichten vorbörslich rund 25.200 Punkte.
Industrie-Jobs: Beschäftigungsbarometer fällt auf 94,7 Punkte, fast 3 Millionen Arbeitslose – was verraten die Arbeitsmarktzahlen von morgen über Autoaktien?
Das ifo-Beschäftigungsbarometer sinkt, die Industrie baut weiter Stellen ab, und morgen um 10:00 Uhr legt die Bundesagentur die November-Zahlen vor. Was der Stellenabbau für Volkswagen Aktie, Schaeffler Aktie, Autoaktien und den DAX bedeutet.
Die Zahlen
Wie steht es um den deutschen Arbeitsmarkt – und wo bricht die Industrie ein?
Nach der Bundesagentur für Arbeit stieg die Arbeitslosigkeit im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 44.000, gegenüber September ging sie um 40.000 zurück. Saisonbereinigt kamen 4.000 Arbeitslose hinzu, die Quote lag bei 6,3 Prozent. Es gab 654.000 gemeldete Stellen, 31.000 mehr als vor einem Jahr. BA-Chefin Andrea Nahles sagte, der Rückgang der Arbeitslosigkeit falle vergleichsweise schwach aus. Das Statistische Bundesamt meldet für September rund 45,6 Millionen Erwerbstätige, 211.000 weniger als vor einem Jahr; von Januar bis August sank die Zahl im Schnitt um 19.000 pro Monat.
Besonders hart trifft es die Industrie: Laut einer Auswertung von Destatis-Daten durch EY arbeiteten Ende September rund 5,3 Millionen Menschen in der Industrie, 140.200 oder 2,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. In der Autoindustrie gingen 36.100 Stellen (minus 5 Prozent) verloren. Eine Analyse des ifo Instituts auf Basis von BA-Daten kommt für den Zeitraum 2019 bis Ende 2025 auf rund 496.000 weniger Industriejobs (minus 7,1 Prozent), davon rund 123.500 in der Autoindustrie und bei Zulieferern.
|Indikator
|Wert
|Vergleich
|Arbeitslose Oktober
|2,955 Mio.
|+44.000 zum Vorjahr
|Arbeitslosenquote
|6,3 %
|saisonbereinigt +4.000
|Industriebeschäftigte
|5,3 Mio.
|−140.200 binnen eines Jahres
|Autoindustrie
|− 36.100
|−5 % binnen eines Jahres
|ifo-Beschäftigungsbarometer
|94,7
|Oktober 95,5
Quellen: Bundesagentur für Arbeit (Oktober 2026), Statistisches Bundesamt, ifo Institut, EY-Auswertung. Stand 26.11.2026.
Die Barometer-Werte stehen laut ifo-Konjunkturexperte Klaus Wohrabe für eine Wende am Arbeitsmarkt, die noch nicht in Sicht sei. Die Elektronikbranche entwickelt sich laut ifo gegenläufig und plant eher mit mehr Personal.
Die Unternehmen
Welche Firmen bauen Stellen ab – und was steht schon fest?
Die Ankündigungen aus der Autoindustrie gehen weit über die laufenden Zahlen hinaus. Volkswagen will nach früheren Angaben mehr als 35.000 Stellen in Deutschland bis 2030 abbauen; Berichten zufolge umfasst der Abbau im Konzern inklusive Audi, Porsche und Cariad rund 50.000 Stellen. Mercedes startet im Dezember eine neue freiwillige Abfindungsrunde, eine Zahl nannte der Konzern nicht. Porsche kündigte im Juli 2026 weitere 5.000 Stellen bis 2035 an. Bosch, Continental, ZF und Schaeffler setzen ihre Programme ebenfalls fort – Schaeffler etwa rund 2.800 Stellen in Deutschland bis 2027, Continental weitere 3.000 Stellen in der Zuliefersparte bis Ende 2026. Bei Thyssenkrupp Steel sollen laut Berichten 11.000 von 27.000 Stellen wegfallen.
Hinweis: Viele dieser Zahlen beruhen auf älteren Ankündigungen und sind keine neuen Beschlüsse von heute. Sie zeigen aber die Richtung: Der Stellenabbau in Deutschland ist nach mehreren Jahren Industrierezession kein Randthema mehr, sondern Teil der Strategie der Konzerne.
Das große Bild
Was bedeutet das für Volkswagen Aktie, Schaeffler Aktie und den DAX – und für den Konsum?
Für die Börse sind Stellenabbau-Programme zwiespältig: Kurzfristig senken sie Kosten und können Margen stützen, mittelfristig belasten sie Konsum und Kaufkraft. Die Volkswagen Aktie erholte sich zuletzt von ihrem 52-Wochen-Tief bei 61,62 Euro (23.11.2026), gestützt von einer positiven Branchenstudie. Die Schaeffler Aktie notierte am 25.11.2026 um 09:14 Uhr bei 5,08 Euro (Börse Stuttgart), nahe ihrem Zwölfmonatstief von 4,82 Euro vom 20.11. Im DAX stehen Autowerte unter Druck von Zöllen, Elektro-Umbau und schwacher Nachfrage. Nach den Zahlen der Bundesagentur und dem ifo-Barometer bleibt die Frage, ob die Industrierezession auf die Gesamtwirtschaft durchschlägt.
Einen Zusammenhang zwischen Arbeitsmarktdaten und einzelnen Aktienkursen können wir nicht belegen; das ist eine Einschätzung der Redaktion. Klar ist: Weitere Hinweise auf Stellenabbau in der Autoindustrie wirken sich auf die Stimmung in Autoaktien und im DAX aus.
Was Anleger beobachten
Welche Termine sind jetzt wichtig – und wann kommen die nächsten Zahlen?
27.11.2026, 10:00 Uhr: Arbeitsmarktzahlen der Bundesagentur für November.
5.1.2027: Arbeitsmarktzahlen für Dezember.
Dezember: Mercedes startet eine neue Abfindungsrunde; bei Volkswagen laufen Tarifverhandlungen.
Häufige Fragen zum Stellenabbau in der Industrie
Wie viele Arbeitslose gibt es in Deutschland?
Im Oktober 2026 waren es nach Angaben der Bundesagentur 2,955 Millionen, die Quote lag bei 6,3 Prozent.
Wie viele Industriejobs gehen verloren?
Ende September arbeiteten 140.200 Menschen weniger in der Industrie als ein Jahr zuvor, in der Autoindustrie waren es 36.100 weniger.
Wann kommen die neuen Arbeitsmarktzahlen?
Die Bundesagentur veröffentlicht die November-Zahlen am Freitag, 27.11.2026, um 10:00 Uhr.
Was bedeutet das für Autoaktien?
Stellenabbau kann Kosten senken, zeigt aber auch die schwache Konjunktur; für die Volkswagen Aktie zählen auch Zölle und Nachfrage.
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