Nach der Bundesagentur für Arbeit stieg die Arbeitslosigkeit im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 44.000, gegenüber September ging sie um 40.000 zurück. Saisonbereinigt kamen 4.000 Arbeitslose hinzu, die Quote lag bei 6,3 Prozent. Es gab 654.000 gemeldete Stellen, 31.000 mehr als vor einem Jahr. BA-Chefin Andrea Nahles sagte, der Rückgang der Arbeitslosigkeit falle vergleichsweise schwach aus. Das Statistische Bundesamt meldet für September rund 45,6 Millionen Erwerbstätige, 211.000 weniger als vor einem Jahr; von Januar bis August sank die Zahl im Schnitt um 19.000 pro Monat.

Besonders hart trifft es die Industrie: Laut einer Auswertung von Destatis-Daten durch EY arbeiteten Ende September rund 5,3 Millionen Menschen in der Industrie, 140.200 oder 2,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. In der Autoindustrie gingen 36.100 Stellen (minus 5 Prozent) verloren. Eine Analyse des ifo Instituts auf Basis von BA-Daten kommt für den Zeitraum 2019 bis Ende 2025 auf rund 496.000 weniger Industriejobs (minus 7,1 Prozent), davon rund 123.500 in der Autoindustrie und bei Zulieferern.