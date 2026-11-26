Die Indra-Aktie (ISIN: ES0118594417, WKN: 873570, deutsches Handelssymbol: IDA, US-Handelssymbol: ISMAF) zählt am Donnerstagmorgen zu den stärksten IBEX 35 Gewinnern. Um 9:28 Uhr steigt das Papier des spanischen Technologie- und Rüstungskonzerns um 3,15 Prozent auf 55,70 Euro. Damit liegt Indra auf Platz drei im spanischen Leitindex. Eine neue Unternehmensnachricht liegt heute früh nicht vor. Die Indra-Aktie profitiert von der breiten Gegenbewegung nach dem Kurssturz vom Mittwoch.
Indra-Aktie IBEX 35 Gewinner: Rüstungs- und IT-Wert dreht nach oben – was hinter dem Plus steckt
Die Indra-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den größten IBEX 35 Gewinnern: Um 9:28 Uhr legt der spanische Verteidigungs- und IT-Konzern 3,15 Prozent auf 55,70 Euro zu. Nach dem Rücksetzer des Gesamtmarkts kaufen Anleger wieder Werte mit starkem Wachstumsprofil. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Morgen
Der IBEX 35 erholt sich – und Indra ist vorne mit dabei
Nach dem Fünfmonatstief vom Mittwoch steigen Anleger wieder in den spanischen Markt ein. Die Indra-Aktie gehört zu den Werten, die davon am stärksten profitieren.
Der Hintergrund ist ein breiter Erholungsschub. Am Mittwoch hatte der IBEX 35 knapp 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte verloren und war auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Belastet hatten drei Faktoren: Die US-Handelsbehörde USTR schlug Strafzölle nach Section 301 gegen 14 Volkswirtschaften vor, für die EU sind 15 Prozent im Gespräch. Spanien verlängerte per Eilverordnung die Sondersteuer für Banken bis 2027. Und der Ölpreis der Sorte Brent stieg um 3,5 Prozent auf 94,61 US-Dollar. Am Donnerstagmorgen setzte die Gegenbewegung ein: Der IBEX 35 startete rund 1,7 Prozent fester, um 9:28 Uhr lagen alle 35 Werte im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Indra-Aktie heute stark zulegt
Für die Indra-Aktie gibt es am Donnerstagmorgen keinen eigenen Auslöser. Der Konzern zählt aber zu den gefragtesten Wachstumswerten an der Madrider Börse, weil er stark vom Ausbau der europäischen Verteidigungsausgaben profitiert. Solche Titel werden bei einer Marktschwäche oft verkauft, um Gewinne zu sichern – und bei einer Erholung schnell wieder zurückgekauft. Genau dieses Muster zeigt sich heute.
Breite Erholung
Nach dem Minus von rund 2 Prozent am Mittwoch steigt der IBEX 35 am Donnerstag auf breiter Front.
Verteidigungsthema
Europas höhere Militärausgaben bleiben ein zentrales Argument für die Indra-Aktie.
Hohe Bewertung, hohe Schwankung
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis über dem Marktdurchschnitt reagiert die Aktie empfindlich auf Stimmungswechsel.
Das Unternehmen
Indra: Verteidigung, Flugsicherung und IT
Indra Sistemas mit Sitz in Alcobendas bei Madrid ist Spaniens wichtigster Anbieter von Verteidigungs- und Sicherheitselektronik. Dazu gehören Radarsysteme, Simulatoren und Elektronik für Militärprogramme. Ein zweites Standbein sind Systeme für die Flugsicherung und den Verkehr sowie IT-Dienstleistungen über die Tochter Minsait. 2025 setzte Indra rund 5,5 Milliarden Euro um.
Wichtig für die Einordnung: Die US-Zölle sind bisher nur ein Vorschlag. Stellungnahmen sind bis 5. Januar 2027 möglich, Anhörungen beginnen am 25. Januar 2027. In Spanien steht zudem am 29. November die Parlamentswahl an. Wall Street bleibt am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, deshalb fehlen dem europäischen Handel Impulse aus New York.
Häufige Fragen zur Indra-Aktie
Warum ist die Indra-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Indra-Aktie profitiert von der breiten Erholung des spanischen Leitindex nach dem Kurssturz vom Mittwoch. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Donnerstagmorgen nicht.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Indra-Aktie?
Die ISIN lautet ES0118594417, die WKN 873570. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel IDA gehandelt, in den USA unter ISMAF (OTC).
Wie stark steigt die Indra-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 9:28 Uhr notierte die Indra-Aktie bei 55,70 Euro und damit 3,15 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch.
Womit verdient Indra sein Geld?
Indra liefert Verteidigungs- und Sicherheitselektronik, Systeme für Flugsicherung und Verkehr sowie IT-Dienstleistungen über die Tochter Minsait.
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