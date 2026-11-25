Eine Woche lang stand Indra unter Verdacht, am Mittwoch legte der Konzern seine Antwort vor – und die Börse applaudiert. Die Indra-Aktie (ISIN: ES0118594417, WKN: 873570, Handelssymbol Madrid: IDR, Xetra-Kürzel: IDA, US-OTC-Symbol: ISMAY) steigt am Morgen um 5,73 Prozent auf 55,00 Euro und ist damit der größte IBEX 35 Gewinner (Stand 9:33 Uhr). Zur Eröffnung hatte das Plus sogar 7,04 Prozent betragen. Auslöser ist der neue Strategieplan Forward2030, den Indra zu seinem Kapitalmarkttag veröffentlicht hat. Unsere Analyse zeigt, was hinter dem Kurssprung des IBEX 35 Gewinners Indra steckt.
Indra-Aktie IBEX 35 Gewinner: Neuer Plan lässt den Kurs springen – das Verteidigungsgeschäft soll sich vervierfachen
Die Indra-Aktie ist der größte IBEX 35 Gewinner am Mittwochmorgen: plus 5,73 Prozent auf 55,00 Euro. Der spanische Rüstungs- und Technologiekonzern hat seinen Strategieplan Forward2030 vorgelegt und die Umsatzziele deutlich angehoben. Unsere Analyse zeigt die Gründe für den Kurssprung, die Zahlen hinter dem Plan und die offenen Risiken.
Der Auslöser
Forward2030: mehr Umsatz, mehr Marge, mehr Cash
Indra hat auf seine schwächste Börsenwoche des Jahres nicht mit Zurückhaltung reagiert, sondern mit höheren Zielen.
Bis 2030 will Indra einen Umsatz von mehr als 12 Milliarden Euro erreichen. Der bisherige Plan hatte 10 Milliarden Euro vorgesehen. Das operative Ergebnis (EBIT) soll auf mehr als 1,5 Milliarden Euro steigen, die EBIT-Marge auf über 12,5 Prozent nach bislang angepeilten 12 Prozent. Beim freien Cashflow peilt der Konzern für die Jahre 2026 bis 2030 im Schnitt mehr als 620 Millionen Euro pro Jahr an, nach zuvor rund 510 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen 15 bis 25 Prozent des bereinigten Gewinns als Dividende erhalten. Für 2035 formuliert Indra eine Ambition von mehr als 20 Milliarden Euro Umsatz, die Hälfte davon im Ausland.
Die Gründe für den Kursgewinn
Was die Indra-Aktie antreibt
Verteidigung als Motor
Der Umsatz im Bereich Defensa soll von 1.291 Millionen Euro im Jahr 2025 auf 5.165 Millionen Euro im Jahr 2030 steigen – etwa das Vierfache. Dieser Bereich trägt den größten Teil des geplanten Wachstums.
Hohe Sichtbarkeit
Indra startet mit einem Auftragsbestand von 22,2 Milliarden Euro. Rund 70 Prozent davon sollen bis 2030 zu Umsatz werden.
Erreichbare Annahmen
Für die Ziele muss Indra laut Plan je Euro Umsatz weniger als 1,1 Euro an neuen Aufträgen gewinnen. In den Jahren 2021 bis 2025 lag dieser Wert im Schnitt bei 1,4.
Erholung nach dem Rückschlag
Die Aktie hatte nach Berichten über Ermittlungen der Antikorruptions-Staatsanwaltschaft deutlich verloren. Der Plan liefert Anlegern nun einen Anlass, wieder auf die Fundamentaldaten zu schauen.
Hintergrund
Ein Plan in einer schwierigen Woche
Der Kapitalmarkttag fiel in eine heikle Phase. Am 17. November war die Aktie um 6,41 Prozent auf 54 Euro gefallen, nachdem Medien berichtet hatten, dass die spanische Antikorruptions-Staatsanwaltschaft die Vergabe von Finanzierungen für Rüstungsprogramme des Verteidigungsministeriums prüft. Vor dem Kapitalmarkttag notierte die Aktie gut 21 Prozent unter ihrem Schlusshoch vom 29. Oktober. Die Ermittlungen sind nicht abgeschlossen, die Präsentation geht laut Marktberichten nicht darauf ein. Hinzu kommt eine politische Komponente: Der Plan rechnet mit spanischen Verteidigungsausgaben von 2,1 Prozent der Wirtschaftsleistung im Jahr 2030, und über diese Ausgaben entscheidet die nächste Regierung.
Häufige Fragen zur Indra-Aktie
Warum ist die Indra-Aktie heute IBEX 35 Gewinner?
Indra hat am 25. November 2026 den Strategieplan Forward2030 vorgestellt und die Umsatzziele für 2030 von 10 auf mehr als 12 Milliarden Euro angehoben. Die Aktie stieg am Morgen um 5,73 Prozent auf 55,00 Euro.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Indra-Aktie?
Die ISIN lautet ES0118594417, die WKN 873570. In Madrid wird die Aktie unter IDR gehandelt, auf Xetra unter IDA und in den USA außerbörslich unter ISMAY.
Welche Rolle spielt das Verteidigungsgeschäft?
Es ist der Wachstumsmotor des Plans: Der Umsatz in diesem Bereich soll von 1.291 Millionen Euro im Jahr 2025 auf 5.165 Millionen Euro im Jahr 2030 steigen.
Welche Risiken sehen Beobachter?
Die Ermittlungen zu Rüstungsverträgen sind offen. Zudem hängt der Plan stark an den Verteidigungsausgaben des spanischen Staates.
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