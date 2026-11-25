Bis 2030 will Indra einen Umsatz von mehr als 12 Milliarden Euro erreichen. Der bisherige Plan hatte 10 Milliarden Euro vorgesehen. Das operative Ergebnis (EBIT) soll auf mehr als 1,5 Milliarden Euro steigen, die EBIT-Marge auf über 12,5 Prozent nach bislang angepeilten 12 Prozent. Beim freien Cashflow peilt der Konzern für die Jahre 2026 bis 2030 im Schnitt mehr als 620 Millionen Euro pro Jahr an, nach zuvor rund 510 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen 15 bis 25 Prozent des bereinigten Gewinns als Dividende erhalten. Für 2035 formuliert Indra eine Ambition von mehr als 20 Milliarden Euro Umsatz, die Hälfte davon im Ausland.