Mehr als nur Jakafi: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ für die Incyte-Aktie und nennt ein Kursziel von 130 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 120,97 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 7 Prozent. Das Biotech-Unternehmen hat im dritten Quartal kräftig zugelegt.
Incyte-Aktie: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 130 Dollar
Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ für die Incyte-Aktie und nennt ein Kursziel von 130 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 120,97 US-Dollar sind das rund 7 Prozent Potenzial. Opzelura wächst kräftig, wichtige Studiendaten stehen bevor.
Steckbrief
- Unternehmen
- Incyte Corporation
- Handelssymbol
- INCY (Nasdaq)
- Analystin
- Allison Bratzel
- Bank
- Piper Sandler
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 130 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Piper Sandler zur Incyte-Aktie
Breiteres Fundament – Bratzel bleibt positiv
Allison Bratzel sieht Incyte auf dem Weg, die Abhängigkeit von seinem Blockbuster Jakafi zu verringern. Ihr Kursziel liegt leicht über dem aktuellen Kurs.
Jakafi wird bei Knochenmarkerkrankungen eingesetzt und ist bislang der wichtigste Umsatzbringer. In den kommenden Jahren laufen jedoch Patente aus.
Die Aktienanalyse von Piper Sandler setzt deshalb auf neue Produkte wie die Creme Opzelura und Wirkstoffe in der Entwicklung.
Die Argumente von Allison Bratzel
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel stützt:
Kräftiges Wachstum
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 14 Prozent auf 1,56 Milliarden US-Dollar.
Opzelura legt zu
Die Creme gegen Hautkrankheiten erzielte 255 Millionen US-Dollar, ein Plus von 36 Prozent. Jakafi wuchs um 4 Prozent auf 827 Millionen US-Dollar.
Klare Prognose
Für das Gesamtjahr erwartet Incyte Nettoumsätze von 5,21 bis 5,30 Milliarden US-Dollar.
Daten stehen an
Noch im vierten Quartal sollen Daten zu Povorcitinib bei Prurigo nodularis und zur Ruxolitinib-Creme bei Hidradenitis suppurativa folgen.
Sonderbelastung durch Zukauf
Im Quartal verbuchte Incyte eine Belastung von 1,23 Milliarden US-Dollar für erworbene Forschungsprojekte im Zusammenhang mit der Übernahme von Vega. Das drückt den ausgewiesenen Gewinn, ändert aber nichts am operativen Geschäft.
Die anstehenden Studiendaten könnten der Aktie kurzfristig Impulse geben – in beide Richtungen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analystin Allison Bratzel. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 130 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Incyte Corporation (INCY): Kaufen, Kursziel 130,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Allison Bratzel, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:54 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:54 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Allison Bratzel, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co..
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