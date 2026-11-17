Zuversicht für die Zeit nach dem Bestseller: Canaccord-Analyst John Newman bestätigt für die Incyte-Aktie das Rating „Buy“ und ein Kursziel von 152 US-Dollar. Beim Kurs von 120,36 US-Dollar am 17. November ergibt sich ein Potenzial von rund 26 Prozent.
Incyte-Aktie: Canaccord bleibt beim Kauf – neue Mittel sollen Jakafi-Lücke füllen
Canaccord-Analyst John Newman bestätigt „Buy“ für die Incyte-Aktie mit einem Kursziel von 152 US-Dollar. Das Biotech-Unternehmen hat seine Umsatzprognose angehoben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Incyte Corporation
- Handelssymbol
- INCY (Nasdaq)
- Analyst
- John Newman
- Bank
- Canaccord Genuity
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 152 US-Dollar
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Canaccord Genuity zur Incyte-Aktie
Umsatz wächst – Newman bleibt beim Kauf
John Newman setzt auf das wachsende Geschäft abseits von Jakafi.
Incyte steigerte den Gesamtumsatz im dritten Quartal 2026 um 14 Prozent auf 1,56 Milliarden US-Dollar. Das Hauptprodukt Jakafi legte um 4 Prozent auf 827 Millionen US-Dollar zu, die Hautcreme Opzelura um 36 Prozent auf 255 Millionen US-Dollar und das Hämatologie- und Onkologie-Portfolio um 38 Prozent auf 235 Millionen US-Dollar.
Incyte hob die Prognose für den Nettoumsatz 2026 auf 5,21 bis 5,30 Milliarden US-Dollar an, nach zuvor 5,13 bis 5,26 Milliarden US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Canaccord-Genuity-Analyst John Newman zu lesen ist:
Breiteres Geschäft
Die Umsätze ohne Jakafi stiegen auf rund 490 Millionen US-Dollar im Quartal.
Höhere Prognose
Incyte erhöhte die Ziele für Opzelura, das Krebs-Portfolio und den Gesamtumsatz.
Volle Pipeline
Mehrere späte Studien laufen, darunter Opzelura bei der Hautkrankheit Hidradenitis suppurativa.
Sondereffekt
Der Quartalsverlust geht auf eine einmalige Belastung von 1,23 Milliarden US-Dollar aus einer Übernahme zurück.
Das Patentende im Blick
Der Patentschutz für Jakafi läuft gegen Ende des Jahrzehnts aus. Das Management will bis 2029 einen Teil des Geschäfts mit einer Retard-Version halten.
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Canaccord Genuity LLC, Analyst John Newman. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 152 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: canaccordgenuity.bluematrix.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Incyte Corporation (INCY): Kaufen, Kursziel 152,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von John Newman, Aktienanalyst, Canaccord Genuity LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:42 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:42 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: John Newman, Aktienanalyst, Canaccord Genuity LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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