Incyte steigerte den Gesamtumsatz im dritten Quartal 2026 um 14 Prozent auf 1,56 Milliarden US-Dollar. Das Hauptprodukt Jakafi legte um 4 Prozent auf 827 Millionen US-Dollar zu, die Hautcreme Opzelura um 36 Prozent auf 255 Millionen US-Dollar und das Hämatologie- und Onkologie-Portfolio um 38 Prozent auf 235 Millionen US-Dollar.

Incyte hob die Prognose für den Nettoumsatz 2026 auf 5,21 bis 5,30 Milliarden US-Dollar an, nach zuvor 5,13 bis 5,26 Milliarden US-Dollar.