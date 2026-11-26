Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag 6,9 Pence über dem Konsens. Für 2027 stellt das Management ein ähnliches Gewinnwachstum und mindestens ein hohes einstelliges Wachstum beim Ergebnis je Aktie in Aussicht. Das Jahr soll aber stärker auf die zweite Hälfte konzentriert sein, unter anderem wegen der Integration einer Übernahme, Lieferproblemen in der Ukraine und einer Normalisierung der Mengen in Australien. Der freie Cashflow soll mindestens 2,2 Milliarden Pfund erreichen, nach 2,6 Milliarden im Geschäftsjahr 2026. Auf Basis des bereinigten Ergebnisses je Aktie liegt das KGV beim aktuellen Kurs bei rund 10 (Redaktionsrechnung).