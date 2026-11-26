Die Imperial Brands Aktie (ISIN: GB0004544929, FSE: ITB, LSE: IMB) ist am Donnerstag, dem 26. November 2026, in London zeitweise um rund 15% auf 34,84 Pfund gesprungen, den höchsten Stand seit etwa neun Jahren. Auslöser ist ein Bericht von Bloomberg, wonach Japan Tobacco eine mögliche Übernahme des britischen Tabakkonzerns prüft. Kurz darauf erklärte auch Altria, eine mögliche Transaktion mit Imperial zu prüfen. Für Anleger der Imperial Brands Aktie stellt sich die Frage nach einer möglichen Übernahmeprämie und nach der Dividende. Diese Imperial Brands Aktienanalyse zeigt, was belegt ist, was offen bleibt und was die Imperial Brands Aktie Prognose kurzfristig und langfristig bestimmt.
Imperial Brands Aktienanalyse: Kurssprung von 15% auf Neunjahreshoch - Kommt jetzt die Übernahme durch Japan Tobacco?
Bloomberg berichtet über Übernahmeüberlegungen von Japan Tobacco, auch Altria prüft eine Transaktion. Die Imperial Brands Aktienanalyse ordnet Kurssprung, Dividende, Jahreszahlen und den Stellenabbau samt Reemtsma-Werk Langenhagen ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Imperial Brands PLC
- Börse / Ticker
- London: IMB, Xetra: ITB
- ISIN
- GB0004544929
- Kerngeschäft
- Zigaretten, Feinschnitt und Next Generation Products
- Marken
- West, Davidoff, JPS, Golden Virginia, Drum
- Deutschland
- Reemtsma, Hamburg
- Geschäftsjahr
- bis 30. September
- Offenes Thema
- Mögliche Übernahme durch Japan Tobacco
Stand: 26.11.2026, Kurs London, 26.11.2026, 14:33 Uhr (intraday)
Was ist passiert?
Zwei Interessenten - aber noch kein Angebot
Nach Bloomberg-Informationen steht die Prüfung noch am Anfang, ein konkretes Angebot liegt nicht vor.
Japan Tobacco erwägt laut Bloomberg einen Deal für Imperial Brands, möglicherweise gemeinsam mit einem Partner, um die Vermögenswerte des Konzerns anschließend aufzuteilen. Imperial wollte sich nicht äußern. Altria teilte mit, eine mögliche Transaktion mit den Briten zu prüfen und mit einer dritten Partei über die Übernahme von Unternehmensteilen zu sprechen. Ein konkretes Barangebot wird nicht genannt. Der Handel mit der Imperial Brands Aktie wurde zeitweise unterbrochen. Eine Übernahme wäre laut Bloomberg die größte eines börsennotierten britischen Unternehmens seit mehr als acht Jahren.
Die Spekulation ist nicht neu: Japan Tobacco gilt seit Jahren als möglicher Käufer, und die Überschneidung der Märkte, etwa in Großbritannien, macht eine Übernahme komplex. Ob Japan Tobacco tatsächlich weitermacht, ist offen. Die Imperial Brands Aktie preist die Möglichkeit bereits ein; wie hoch eine Prämie ausfiele, lässt sich ohne Angebotspreis nicht sagen.
Dividende und Rückkauf
Was Anleger der Imperial Brands Aktie sicher haben
Für das Geschäftsjahr 2026 hat Imperial die Dividende auf 166,72 Pence je Aktie angehoben, nach 160,32 Pence im Vorjahr (+4,0%). Die beiden letzten Raten von je 41,68 Pence werden am 31. Dezember 2026 und am 31. März 2027 gezahlt. Bei einem Kurs von 34,84 Pfund entspricht das einer Rendite von rund 4,8% (Redaktionsrechnung). Zusätzlich läuft ein neues Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Milliarden Pfund für das Geschäftsjahr 2027, nachdem das Programm über 1,45 Milliarden Pfund im Geschäftsjahr 2026 abgeschlossen wurde. Ob diese Ausschüttungen bei einer Übernahme fortgeführt würden, wäre Teil eines Angebots; Angaben dazu liegen nicht vor.
Die Zahlen
Wachstum trotz Mengenrückgang - 2027 startet holprig
|Kennzahl
|Vorjahr
|Geschäftsjahr 2026
|Veränderung
|Bereinigtes Ergebnis je Aktie
|-
|341,0 Pence
|+8,8%
|Bereinigtes operatives Ergebnis
|-
|4,13 Mrd. £
|+3,7%
|Umsatz Next Generation Products
|-
|419 Mio. £
|+11,4%
|Dividende je Aktie
|160,32 Pence
|166,72 Pence
|+4,0%
|Gewinn vor Steuern (berichtet)
|3,13 Mrd. £
|2,75 Mrd. £
|-12%
|Freier Cashflow
|-
|2,6 Mrd. £
|-
Statutory = berichtet nach IFRS inklusive Rückstellung für den Delaware-Vergleich und Strategiekosten.
Quelle: Imperial Brands, Jahreszahlen vom 17.11.2026 (über Medienberichte)
Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag 6,9 Pence über dem Konsens. Für 2027 stellt das Management ein ähnliches Gewinnwachstum und mindestens ein hohes einstelliges Wachstum beim Ergebnis je Aktie in Aussicht. Das Jahr soll aber stärker auf die zweite Hälfte konzentriert sein, unter anderem wegen der Integration einer Übernahme, Lieferproblemen in der Ukraine und einer Normalisierung der Mengen in Australien. Der freie Cashflow soll mindestens 2,2 Milliarden Pfund erreichen, nach 2,6 Milliarden im Geschäftsjahr 2026. Auf Basis des bereinigten Ergebnisses je Aktie liegt das KGV beim aktuellen Kurs bei rund 10 (Redaktionsrechnung).
Stellenabbau
Reemtsma schließt Langenhagen - und der Konzern streicht bis zu 4.600 Stellen
Am 17. November hat Imperial angekündigt, bis Ende 2030 zwischen 4.200 und 4.600 Stellen abzubauen, das entspricht rund 16% bis 18% der 25.800 Beschäftigten Ende 2025. Das Programm kostet rund 740 Millionen Pfund, die jährlichen Einsparungen sollen bis 2030 mindestens 320 Millionen Pfund erreichen; 90 Millionen Pfund waren im Geschäftsjahr 2026 bereits umgesetzt.
In Deutschland sorgt vor allem die Schließung des Reemtsma-Werks in Langenhagen bei Hannover für Aufsehen. Dort sind rund 640 Beschäftigte betroffen, die Produktion soll bis 2027 schrittweise eingestellt werden. Es ist die letzte verbliebene Zigarettenfabrik von Reemtsma in Deutschland; ein Käufer für den Standort fand sich nicht. Als Gründe nennt Imperial überdurchschnittlich hohe Produktionskosten und eine zu geringe Auslastung.
Das Chartbild
Ausbruch auf Neunjahreshoch - über dem durchschnittlichen Kursziel
Charttechnisch hat die Imperial Brands Aktie den Sprung auf den höchsten Stand seit etwa neun Jahren gemacht, bei stark erhöhtem Handelsvolumen. Mit 34,84 Pfund liegt sie nun über dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten von 32,59 Pfund (Datenanbieter, Stand vor dem Kurssprung). Ein Teil des Aufschlags scheint die Übernahmefantasie einzupreisen. Japan Tobacco verlor am selben Tag laut finanzen.net rund 4,8%, Altria gewann etwa 2,1%.
Das große Bild
Schrumpfender Markt, steigende Margen - und viel Spielraum für Deals
Imperial profitiert von hoher Cash-Generierung und stabilen Margen, kämpft aber mit sinkenden Absatzmengen bei klassischen Zigaretten. Gleichzeitig wächst das Geschäft mit Next Generation Products um mehr als 11%. Genau diese Schwächen und Stärken machen die Imperial Brands Aktie zum Übernahmekandidaten: Japan Tobacco hat nach Einschätzung von Analysten ein zu stark auf Japan und Europa konzentriertes Geschäft und Nachholbedarf beim Dampfen, ein Zukauf von Imperial würde beide Themen adressieren.
Was für die Imperial Brands Aktie spricht
Dividende 166,72 Pence (+4,0%), Rückkauf über 1,5 Mrd. £ für 2027, bereinigtes Ergebnis je Aktie +8,8%, Übernahmefantasie durch Japan Tobacco und Altria.
Szenarien
Imperial Brands Aktie Prognose: drei Wege für die kommenden Monate
Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Szenario 1: Offizielles Angebot
Legt Japan Tobacco, möglicherweise mit Partner, ein Angebot vor, entscheidet der Preis über die Prämie. Die Imperial Brands Aktie Prognose hinge dann vor allem an Angebotshöhe, Zeitplan und kartellrechtlichen Hürden.
Szenario 2: Teilverkauf oder Aufspaltung
Altria spricht mit einem Dritten über Unternehmensteile. Denkbar ist eine Aufteilung der Vermögenswerte, bei der einzelne Regionen oder Marken an verschiedene Käufer gehen.
Szenario 3: Kein Deal
Bleiben Angebote aus, rücken wieder die Fundamentaldaten in den Vordergrund: Dividende, Rückkauf, Mengenrückgang und der holprige Start in 2027. Dann dürfte ein Teil des Kurssprungs wieder abgegeben werden.
Die Termine
Was Anleger der Imperial Brands Aktie jetzt beobachten
Laufend: Stellungnahmen von Imperial, Japan Tobacco und Altria zu möglichen Angeboten.
31. Dezember 2026: Zahlung der Dividendenrate von 41,68 Pence.
31. März 2027: Zahlung der letzten Dividendenrate von 41,68 Pence.
Laufend: Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Milliarden Pfund für das Geschäftsjahr 2027.
Frühjahr 2027: Halbjahreszahlen (Termin noch nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Imperial Brands Aktie
Warum steigt die Imperial Brands Aktie? Bloomberg berichtet, dass Japan Tobacco eine mögliche Übernahme prüft. Altria erklärte zudem, eine mögliche Transaktion zu prüfen.
Gibt es ein Übernahmeangebot? Nein. Die Gespräche stehen laut Bloomberg am Anfang, ein konkretes Angebot ist nicht bestätigt.
Wie hoch ist die Dividende? Für das Geschäftsjahr 2026 sind es 166,72 Pence je Aktie. Die letzten Raten von je 41,68 Pence folgen am 31.12.2026 und 31.03.2027.
Was passiert mit dem Reemtsma-Werk Langenhagen? Die Produktion soll bis 2027 schrittweise eingestellt werden, rund 640 Beschäftigte sind betroffen.
Wie lautet die Imperial Brands Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig bestimmen Übernahmemeldungen den Kurs, langfristig Dividende, Cashflow und der Umbau des Konzerns. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
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