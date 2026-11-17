Imperial Brands liefert, was der Kapitalmarkt von einem Tabakkonzern im Spätzyklus erwartet: Preissetzungsmacht statt Mengenwachstum, sprudelnde Barmittel und eine großzügige Ausschüttung an die Aktionäre. Die am Dienstagmorgen in London vorgelegten Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 (bis 30. September) – faktisch der Abschluss des vierten Geschäftsquartals – zeigen einen Konzern, der seine Margenmaschine im Griff hat, aber mit einem schrumpfenden Kerngeschäft lebt.
Imperial Brands-Aktie: Quartalszahlen und Jahreszahlen Q4 GJ 2026 – Gewinn über Konsens, 1,5 Mrd. Pfund Rückkauf, aber die Zigaretten-Volumen schrumpfen weiter
Imperial Brands übertrifft mit einem bereinigten operativen Gewinn von 4,13 Mrd. Pfund (+3,7 % währungsbereinigt) und einem bereinigten EPS von 341,0 Pence die Analystenerwartungen. Die Dividende steigt um 4 %, ein neues Rückkaufprogramm über 1,5 Mrd. Pfund folgt. Belastend wirken Volumenrückgänge, Sonderkosten und ein Angriff auf das Werk in der Ukraine.
IMBIMB
Die Imperial Brands-Aktie (Ticker London: IMB, ADR: IMBBY, ISIN: GB0004544929) gehört zum britischen Leitindex FTSE 100. Der Konzern hinter Marken wie Davidoff, West, JPS und Gauloises steigerte den Netto-Umsatz aus Tabak und Next Generation Products (NGP) auf 8,506 Mrd. Pfund, ein Plus von 2,1 % zu konstanten Wechselkursen. Der bereinigte operative Gewinn kletterte um 3,7 % auf 4,13 Mrd. Pfund, das bereinigte Ergebnis je Aktie um 8,8 % auf 341,0 Pence. Damit verbucht Imperial nach eigenen Angaben das sechste Jahr in Folge mit Wachstum bei Umsatz und bereinigtem operativem Gewinn.
Zur Einordnung der Wertpapierkennung: Die Stammaktie wird an der London Stock Exchange unter IMB gehandelt, in Deutschland unter dem Kürzel ITB.
Imperial Brands-Zahlen gegen Konsens: kleiner, aber klarer Beat
Gemessen an den von Imperial Brands selbst veröffentlichten Konsensschätzungen (Visible Alpha, Stand 2. November 2026) fällt das Ergebnis solide aus. Beim bereinigten operativen Gewinn lag der Konzern mit 4,13 Mrd. Pfund rund 0,6 % über der Erwartung von 4,104 Mrd. Pfund und am oberen Ende der Spanne. Deutlicher war der Vorsprung beim bereinigten Ergebnis je Aktie: 341,0 Pence entsprechen einem Beat von rund 2,1 % gegenüber 334,1 Pence. Hier zahlt sich der aggressive Aktienrückkauf aus – laut Tobacco Insider steuerten die Rückkäufe 18,3 Pence zum EPS-Anstieg bei, mehr als das operative Wachstum mit 17,8 Pence.
|Kennzahl
|GJ 2026
|Konsens
|Abweichung
|Vorjahr / Veränderung
|Netto-Umsatz Tabak & NGP
|8.506 Mio. £
|8.491 Mio. £
|+0,2 %
|+2,1 % (kWk)
|Bereinigter operativer Gewinn
|4.130 Mio. £
|4.104 Mio. £
|+0,6 %
|+3,7 % (kWk)
|Bereinigtes EPS
|341,0 p
|334,1 p
|+2,1 %
|+8,8 % (kWk)
|Dividende je Aktie
|166,72 p
|166,9 p
|-0,1 %
|+4,0 %
|NGP-Umsatz
|419 Mio. £
|412 Mio. £
|+1,7 %
|368 Mio. £
|Tabakvolumen
|180,6 Mrd. Stück
|182,5 Mrd. Stück
|-1,0 %
|-3,4 %
|Free Cashflow
|2,64 Mrd. £
|–
|–
|2,75 Mrd. £
kWk = zu konstanten Wechselkursen. Konsens: Visible Alpha, vom Unternehmen veröffentlicht (2.11.2026). Vorjahr soweit belegt.
Quelle: Imperial Brands; Tobacco Insider; Investing.com
Weniger glänzend sieht die berichtete Rechnung aus. Der operative Gewinn nach IFRS sank um 10,2 % auf 3,13 Mrd. Pfund, das berichtete Ergebnis je Aktie um 3,3 % auf 242,9 Pence. Verantwortlich waren laut Tobacco Insider ein Vergleich in einem Rechtsstreit in Delaware über 313 Mio. Pfund sowie Transformationskosten von 327 Mio. Pfund nach 122 Mio. Pfund im Vorjahr.
Preis schlägt Menge: das alte Tabak-Rezept
Das Kerngeschäft folgt dem bekannten Muster der Branche. Die Absatzmenge im Tabak sank um 3,4 % auf 180,6 Mrd. Stück-Äquivalente und verfehlte damit auch die Konsenserwartung von 182,5 Mrd. Stück. Ausgeglichen wurde das über Preis- und Mix-Effekte von +5,1 %. Der Tabak-Nettoumsatz stieg so um 1,7 % auf 8,09 Mrd. Pfund. Besonders drastisch fiel der Volumeneinbruch in Australien mit 39 % aus – ein Markt, in dem hohe Steuern und illegaler Handel das legale Geschäft unter Druck setzen.
Regional zeigt sich ein gemischtes Bild. Europa erzielte bei einem Umsatz von 3,58 Mrd. Pfund (+0,9 %) einen um 6,5 % höheren bereinigten operativen Gewinn von 1,77 Mrd. Pfund, obwohl die Volumen um 7,8 % fielen. Die Region Americas wuchs beim Umsatz um 2,8 % auf 2,90 Mrd. Pfund und beim Gewinn währungsbereinigt um 3,6 % auf 1,21 Mrd. Pfund. In der Region AAACE (Afrika, Asien, Australasien, Zentral- und Osteuropa) stieg der Umsatz um 3,2 % auf 2,03 Mrd. Pfund, der Gewinn gab aber um 1,8 % auf 805 Mio. Pfund nach. Ohne Australien hätte AAACE den Umsatz um 8,0 % gesteigert.
Next Generation Products: Verluste schrumpfen, Wachstum zweistellig
Der Hoffnungsträger NGP – E-Zigaretten, Tabakerhitzer und moderne Oralprodukte – steigerte den Umsatz währungsbereinigt um 11,4 % auf 419 Mio. Pfund und lag damit leicht über dem Konsens. Der bereinigte operative Verlust verringerte sich von 76 auf 63 Mio. Pfund. Motor waren moderne Oralprodukte wie Nikotinbeutel mit einem Volumenplus von 27,8 %. In den USA ging der NGP-Umsatz dagegen um 17,1 % auf 56 Mio. Pfund zurück. Ab dem Geschäftsjahr 2027 bündelt Imperial das Geschäft unter der Bezeichnung „Smokeless“; pro forma kommt die neue Sparte für 2026 auf 554 Mio. Pfund Umsatz und 14 Mio. Pfund bereinigten operativen Gewinn.
Ausschüttung: 2,8 Mrd. Pfund an die Aktionäre
Für Einkommensinvestoren bleibt Imperial Brands eine Cash-Story. Die Dividende steigt um 4,0 % auf 166,72 Pence. Das Rückkaufprogramm für das Geschäftsjahr 2026 über 1,45 Mrd. Pfund ist abgeschlossen; dabei wurden rund 52,5 Mio. Aktien beziehungsweise 6,5 % des Kapitals eingezogen. Für das Geschäftsjahr 2027 kündigte der Konzern ein neues Programm über 1,5 Mrd. Pfund an, das bis Ende Oktober 2027 laufen soll. Insgesamt flossen 2026 rund 2,8 Mrd. Pfund an die Anteilseigner. Der Free Cashflow ging leicht auf 2,64 Mrd. Pfund zurück, die Cash Conversion verbesserte sich auf 102 %. Die bereinigte Nettoverschuldung stieg auf 8,79 Mrd. Pfund, entsprechend dem 2,0-Fachen des EBITDA.
Ausblick 2027: Stabilität mit Ukraine-Delle
Für das Geschäftsjahr 2027 stellt das Management unter CEO Lukas Paravicini währungsbereinigt ein niedriges einstelliges Wachstum des Tabak-Nettoumsatzes, ein zweistelliges Plus bei NGP und einen Anstieg des bereinigten operativen Gewinns in ähnlicher Größenordnung wie 2026 in Aussicht. Beim bereinigten EPS peilt Imperial mindestens ein hohes einstelliges Wachstum an, der Free Cashflow soll mindestens 2,2 Mrd. Pfund erreichen. Die Gewinnentwicklung dürfte stark auf das zweite Halbjahr entfallen: Ein Angriff auf Anlagen in der Ukraine hat die Lieferkette gestört und belastet das erste Halbjahr. Hinzu kommt ein Währungsgegenwind von 0,5 bis 1,5 %.
Gemessen an der Konsensschätzung für 2027 – bereinigter operativer Gewinn von 4,212 Mrd. Pfund, bereinigtes EPS von 363,9 Pence – liegt die Guidance eher am oberen Rand: Ein Gewinnplus von 3 bis 4 % ginge über die rund 2 % hinaus, die der Konsens unterstellt, und ein hohes einstelliges EPS-Wachstum würde die erwarteten knapp 7 % übertreffen. Begleitend läuft das Transformationsprogramm bis 2030 mit jährlichen Einsparungen von mindestens 320 Mio. Pfund; weitere 2.100 bis 2.500 Stellen sollen wegfallen.
Eine belastbare Kursreaktion lag bei Redaktionsschluss am Morgen noch nicht vor.
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