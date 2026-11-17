Das Kerngeschäft folgt dem bekannten Muster der Branche. Die Absatzmenge im Tabak sank um 3,4 % auf 180,6 Mrd. Stück-Äquivalente und verfehlte damit auch die Konsenserwartung von 182,5 Mrd. Stück. Ausgeglichen wurde das über Preis- und Mix-Effekte von +5,1 %. Der Tabak-Nettoumsatz stieg so um 1,7 % auf 8,09 Mrd. Pfund. Besonders drastisch fiel der Volumeneinbruch in Australien mit 39 % aus – ein Markt, in dem hohe Steuern und illegaler Handel das legale Geschäft unter Druck setzen.

Regional zeigt sich ein gemischtes Bild. Europa erzielte bei einem Umsatz von 3,58 Mrd. Pfund (+0,9 %) einen um 6,5 % höheren bereinigten operativen Gewinn von 1,77 Mrd. Pfund, obwohl die Volumen um 7,8 % fielen. Die Region Americas wuchs beim Umsatz um 2,8 % auf 2,90 Mrd. Pfund und beim Gewinn währungsbereinigt um 3,6 % auf 1,21 Mrd. Pfund. In der Region AAACE (Afrika, Asien, Australasien, Zentral- und Osteuropa) stieg der Umsatz um 3,2 % auf 2,03 Mrd. Pfund, der Gewinn gab aber um 1,8 % auf 805 Mio. Pfund nach. Ohne Australien hätte AAACE den Umsatz um 8,0 % gesteigert.