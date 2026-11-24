Der erste ist das Marktumfeld. An der Wall Street verlor der Nasdaq Composite 2,3 Prozent, in London rissen die Bergbauwerte den Leitindex ins Minus. Anleger schichteten in defensive Schwergewichte um; Pharma- und Konsumwerte standen auf der Gewinnerliste. Tabakkonzerne gelten wegen ihrer stabilen Mittelzuflüsse als klassischer Rückzugsort an unruhigen Tagen.

Der zweite ist der Kalender. Am Donnerstag, 26. November, wird die Imperial-Brands-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Wer die Quartalsdividende von 41,68 Pence erhalten will, muss das Papier spätestens am Mittwoch besitzen. Ausgezahlt wird am 31. Dezember. Auf Jahressicht entspricht die Ausschüttung einer Rendite von knapp 6 Prozent.