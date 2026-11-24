Tabak statt Technologie: Die Imperial-Brands-Aktie (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Symbol London: IMB, Symbol Deutschland: ITB, US-Symbol: IMBBY) gehört am Dienstag zu den FTSE Gewinnern. Im späten deutschen Handel legte das Papier um 3,17 Prozent auf 34,53 Euro zu. In London notierte die Imperial-Brands-Aktie am Nachmittag bei rund 2.837 Pence im Plus.
Imperial-Brands-Aktie FTSE Gewinner: Zwei Tage vor dem Dividendenabschlag greifen Anleger beim Tabakkonzern zu
Die Imperial-Brands-Aktie zählt am Dienstag zu den FTSE Gewinnern. Im späten deutschen Handel steigt der Tabakkonzern um 3,17 Prozent auf 34,53 Euro. Am Donnerstag wird die Aktie ohne die nächste Quartalsdividende gehandelt – und an einem nervösen Börsentag sind verlässliche Ausschüttungen gefragt.
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FTSE Gewinner Imperial Brands
Warum die Imperial-Brands-Aktie steigt: Sicherheit hat an diesem Tag ihren Preis
Neue Nachrichten von Imperial Brands gab es am Dienstag nicht. Zwei Umstände erklären das Interesse dennoch recht gut.
Der erste ist das Marktumfeld. An der Wall Street verlor der Nasdaq Composite 2,3 Prozent, in London rissen die Bergbauwerte den Leitindex ins Minus. Anleger schichteten in defensive Schwergewichte um; Pharma- und Konsumwerte standen auf der Gewinnerliste. Tabakkonzerne gelten wegen ihrer stabilen Mittelzuflüsse als klassischer Rückzugsort an unruhigen Tagen.
Der zweite ist der Kalender. Am Donnerstag, 26. November, wird die Imperial-Brands-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Wer die Quartalsdividende von 41,68 Pence erhalten will, muss das Papier spätestens am Mittwoch besitzen. Ausgezahlt wird am 31. Dezember. Auf Jahressicht entspricht die Ausschüttung einer Rendite von knapp 6 Prozent.
Hintergrund
Die Jahreszahlen: Wachstum in kleinen Schritten, Dividende plus 4 Prozent
Am 17. November hatte Imperial Brands die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 vorgelegt. Der Nettoumsatz mit Tabak und neuartigen Produkten wie E-Zigaretten und Nikotinbeuteln stieg um 2,1 Prozent, der bereinigte operative Gewinn währungsbereinigt um 3,7 Prozent und der bereinigte Gewinn je Aktie um 8,8 Prozent. Die Dividende wurde um 4 Prozent angehoben. Für das neue Geschäftsjahr stellte das Management ein stärker auf das zweite Halbjahr ausgerichtetes Ergebnis in Aussicht. Die Aktie reagierte damals kaum und fiel in den Tagen danach unter ihren 200-Tage-Durchschnitt.
Dividende
Die vierteljährliche Ausschüttung ist das Hauptargument der Anleger. Nächster Abschlag ist am 26. November, der übernächste am 18. Februar 2027.
Neue Produkte
Das Geschäft mit Alternativen zur Zigarette wächst, ist aber noch klein gegenüber dem klassischen Tabak.
Sonderlasten
Der ausgewiesene Gewinn lag wegen Umbaukosten und Rechtsaufwendungen unter dem bereinigten Wert.
Jahresverlauf
Seit Jahresbeginn lag die Imperial-Brands-Aktie am Montag noch rund 10 Prozent im Minus.
Steckbrief
- Unternehmen
- Imperial Brands PLC
- Geschäft
- Tabak und neuartige Nikotinprodukte
- ISIN
- GB0004544929
- WKN
- 903000
- Symbol London / Deutschland
- IMB / ITB
- US-Symbol
- IMBBY
- Kurs in Euro
- 34,53 Euro (+3,17 %)
- Dividendenabschlag
- 26. November 2026, 41,68 Pence
- Zahltag
- 31. Dezember 2026
Stand: 24.11.2026, Eurokurs comdirect 25.11.2026, 00:06 Uhr
Häufige Fragen zur Imperial-Brands-Aktie
Warum ist die Imperial-Brands-Aktie heute FTSE Gewinner?
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Anleger suchten am Dienstag defensive Werte, und zwei Tage später steht der Dividendenabschlag an.
Wann zahlt Imperial Brands die nächste Dividende?
Die Quartalsdividende von 41,68 Pence wird am 31. Dezember 2026 gezahlt. Ex-Tag ist der 26. November.
Wie liefen die Jahreszahlen?
Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg im Geschäftsjahr 2026 um 8,8 Prozent, die Dividende um 4 Prozent.
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