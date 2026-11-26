Am Mittwoch schloss die Aktie bei rund 3.030 Pence. Die Dividende entspricht knapp 1,4 Prozent davon. Der Kurs liegt aber 2,7 Prozent tiefer – bereinigt um die Dividende bleibt ein Minus von rund 1,4 Prozent. Eine Unternehmensnachricht dazu gibt es nicht. Auffällig ist das Umfeld: Anleger kaufen am Donnerstag Technologie- und Minenwerte, die zuvor stark gefallen waren. Defensive Titel wie Tabakaktien sind an solchen Tagen weniger gefragt.