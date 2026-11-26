An einem Tag, an dem fast alles steigt, fällt ein Dividendenklassiker. Die Imperial-Brands-Aktie (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Symbol London: IMB, Symbol Deutschland: ITB, US-Symbol: IMBBY) gibt am Donnerstagvormittag um 2,74 Prozent auf 2.947 Pence nach und gehört zu den FTSE 350 Verlierern.
Imperial-Brands-Aktie FTSE 350 Verlierer: Dividende weg, Kurs runter – doch das Minus ist doppelt so groß wie der Abschlag
Die Imperial-Brands-Aktie verliert am Donnerstagvormittag 2,7 Prozent und zählt zu den FTSE 350 Verlierern. Sie wird erstmals ohne die Quartalsdividende von 41,68 Pence gehandelt. Das erklärt etwa die Hälfte des Rückgangs – für den Rest gibt es keine Nachricht.
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FTSE 350 Verlierer Imperial Brands
Warum die Imperial-Brands-Aktie fällt: Der Dividendenabschlag und ein Rest
Der größte Teil der Erklärung steht im Kalender: Der 26. November ist der erste Handelstag ohne Anspruch auf die nächste Dividende.
Imperial Brands zahlt am 31. Dezember 41,68 Pence je Aktie. Wer die Aktie erst am Donnerstag kauft, erhält diese Zahlung nicht mehr, der Kurs wird entsprechend niedriger gestellt.
Hintergrund
Die Zahlen vom 17. November: Mehr Gewinn, mehr Dividende
Im Geschäftsjahr 2026 steigerte Imperial Brands den bereinigten Gewinn je Aktie um 8,8 Prozent und hob die Dividende um 4 Prozent an. Der Konzern, zu dem Zigarettenmarken wie West, Davidoff und JPS gehören, schüttet vierteljährlich aus und kauft zusätzlich eigene Aktien zurück.
Dividende
Die Ausschüttung ist der wichtigste Grund, die Aktie zu halten. Entsprechend sichtbar ist der Abschlag.
Zinsen
Steigen die Zinsen, verlieren Dividendenaktien relativ an Reiz. Die US-Kerninflation lag zuletzt über den Erwartungen.
Regulierung
Strengere Regeln für Tabak und E-Zigaretten bleiben das Dauerrisiko der Branche.
Absatz
Der Zigarettenabsatz sinkt seit Jahren; Wachstum kommt über Preise und neue Produkte.
Steckbrief
- Unternehmen
- Imperial Brands PLC
- Geschäft
- Tabakwaren und Nikotinprodukte
- ISIN
- GB0004544929
- WKN
- 903000
- Symbol London / Deutschland
- IMB / ITB
- US-Symbol
- IMBBY
- Kurs London
- 2.947 Pence (−2,74 %)
- Dividende
- 41,68 Pence, Zahlung am 31. Dezember 2026
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ
Häufige Fragen zur Imperial-Brands-Aktie
Warum ist die Imperial-Brands-Aktie heute FTSE 350 Verlierer?
Weil sie erstmals ohne die Dividende von 41,68 Pence gehandelt wird. Der Rückgang ist allerdings etwa doppelt so groß wie der Abschlag.
Wann wird die Dividende gezahlt?
Am 31. Dezember 2026.
Wie lief das Geschäftsjahr 2026?
Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 8,8 Prozent, die Dividende um 4 Prozent.
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