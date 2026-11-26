Dann kamen die Zahlen zum dritten Quartal. Der Gewinn je Aktie lag mit 1,44 Dollar über den Erwartungen, die Jahresprognose wurde angehoben. Der Umsatz enttäuschte aber: Er stieg nur um 4,2 Prozent auf 1,13 Milliarden Dollar und verfehlte die Schätzungen. Tags darauf brach die Aktie um 18,6 Prozent auf 235,99 Dollar ein. Seitdem ging es weiter abwärts, bis auf rund 200 Dollar.

Die Enttäuschung hatte einen Grund. Die Aktie war in den zwölf Monaten zuvor um fast 150 Prozent gestiegen, entsprechend hoch lagen die Erwartungen. Dazu kommt China: Illumina steht dort auf einer Liste unzuverlässiger Unternehmen, was das Geschäft belastet.