Die Illumina Aktie (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Nasdaq-Symbol: ILMN) hat am Mittwochabend nachbörslich 6,15 Prozent auf 212,72 Dollar gewonnen. Das sind 12,33 Dollar mehr als der Schlusskurs von 200,39 Dollar. Illumina ist damit der drittgrößte nachbörsliche Gewinner des Abends in den USA. Im regulären Handel hatte die Aktie noch 2,02 Prozent verloren. Eine Unternehmensmeldung lag bis Redaktionsschluss nicht vor, gehandelt wurden nachbörslich nur rund 30.600 Aktien.
Illumina Aktie: Nachbörslicher Gewinner mit 6 Prozent Plus – kommt nach dem Oktober-Schock die Erholung?
Die Illumina Aktie steigt nachbörslich um 6,15 Prozent auf 212,72 Dollar und zählt zu den größten nachbörslichen Gewinnern in den USA. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Kurs holt einen Teil der Verluste auf, die der Gensequenzierer seit den Quartalszahlen Ende Oktober erlitten hat. Was dahintersteckt und was jetzt zählt.
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Der Rückblick
Der Oktober-Schock wirkt nach
Um den Abend einzuordnen, hilft ein Blick vier Wochen zurück. Am 29. Oktober notierte die Illumina Aktie noch bei 290 Dollar.
Dann kamen die Zahlen zum dritten Quartal. Der Gewinn je Aktie lag mit 1,44 Dollar über den Erwartungen, die Jahresprognose wurde angehoben. Der Umsatz enttäuschte aber: Er stieg nur um 4,2 Prozent auf 1,13 Milliarden Dollar und verfehlte die Schätzungen. Tags darauf brach die Aktie um 18,6 Prozent auf 235,99 Dollar ein. Seitdem ging es weiter abwärts, bis auf rund 200 Dollar.
Die Enttäuschung hatte einen Grund. Die Aktie war in den zwölf Monaten zuvor um fast 150 Prozent gestiegen, entsprechend hoch lagen die Erwartungen. Dazu kommt China: Illumina steht dort auf einer Liste unzuverlässiger Unternehmen, was das Geschäft belastet.
Das Geschäft
Was für Illumina spricht
Illumina ist Weltmarktführer bei Geräten zur Entschlüsselung des Erbguts. Das Management verweist auf eine robuste Nachfrage von Kliniken und Diagnostiklaboren. Im dritten Quartal platzierte der Konzern mehr als 80 Geräte der neuen Generation NovaSeq X. Jedes verkaufte Gerät bringt über Jahre Folgeumsätze mit Verbrauchsmaterial.
Für das Gesamtjahr erwartet Illumina einen Umsatz von 4,64 bis 4,66 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn von 5,40 bis 5,45 Dollar je Aktie. Das vierte Quartal soll mit 1,22 bis 1,24 Milliarden Dollar das stärkste des Jahres werden. Die Zahlen dazu werden Anfang Februar erwartet.
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