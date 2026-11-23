Die Mercedes-Benz Aktie (Ticker MBG, ISIN DE0007100000) und die gesamte Autobranche geraten im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie in eine entscheidende Woche: Nach den ausgedehnten Warnstreiks setzt die IG Metall laut dpa-AFX (Montag, 23. November 2026, 15:50 Uhr MEZ) wieder auf Verhandlungen. Die Gewerkschaft fordert 5 Prozent mehr Geld bei einjähriger Laufzeit, die Arbeitgeber haben bisher 1,3 Prozent zum Juli 2028 angeboten. Am Mittwoch, 25. November, treffen sich beide Seiten in Mannheim zur vierten Runde.
IG-Metall-Tarifstreit: 5 Prozent gegen 1,3 Prozent, vierte Runde am Mittwoch in Mannheim – wie teuer wird die Lücke für Mercedes-Benz, BMW und den DAX?
Nach Warnstreiks mit rund 340.000 Beschäftigten setzt die IG Metall wieder auf Verhandlungen. Am Mittwoch treffen sich beide Seiten in Mannheim. Was die Mercedes-Benz Aktie, die BMW Aktie und Anleger jetzt beobachten.
Für Anleger ist das mehr als eine Lohnfrage. Die Warnstreiks haben nach Angaben der Agentur Werke von BMW und Mercedes-Benz stillgelegt, bei Opel in Eisenach gab es den ersten 24-Stunden-Streik der Werksgeschichte. Der DAX schloss am Montag nach Angaben von finanzen.at (Dow Jones, 18:59 Uhr) bei rund 25.300 Punkten und damit etwa 2,2 Prozent höher.
Was ist passiert?
Warum setzt die IG Metall jetzt wieder auf Verhandlungen?
Nach Mitteilung der IG Metall aus Frankfurt sollen die Bezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gemeinsam ein neues Arbeitgeberangebot entgegennehmen und verhandeln. Wie 2024 soll ein Tandem aus Bezirken eine Lösung finden, die dann meist als Pilotabschluss von den übrigen Tarifgebieten übernommen wird. Damals führten die Bezirke Küste und Bayern die Gespräche zu Ende.
Zugleich erhöht die Gewerkschaft den Druck. Rund 340.000 Beschäftigte beteiligten sich nach ihren Angaben an ganztägigen Warnstreiks, zuvor waren es 464.000 bei mehrstündigen Ausständen. Das Instrument der 24-Stunden-Warnstreiks war laut dpa-AFX zuletzt 2018 eingesetzt worden. Für Dienstag, 24. November, sind weitere Ausstände in Industriebetrieben angekündigt, unter anderem hat die IG Metall Küste dazu aufgerufen.
Die Arbeitgeber haben jetzt die Chance, ein Angebot auf den Tisch zu legen.
Zahlen und Fronten
Wie weit liegen Gewerkschaft und Arbeitgeber auseinander?
|Punkt
|IG Metall
|Arbeitgeber (Gesamtmetall)
|Lohnerhöhung
|5 %
|1,3 % zum Juli 2028
|Laufzeit
|1 Jahr
|26 Monate
|Einmalzahlung
|–
|ja, unter Bedingungen aussetzbar
|Abweichungen vom Tarif
|tarifliches Verfahren mit kontrollierbaren Zusagen
|betrieblich mit den Betriebsräten
Details eines möglichen neuen Arbeitgeberangebots lagen laut dpa-AFX zunächst nicht vor.
Quelle: dpa-AFX, 23.11.2026, 15:50 Uhr
Neben dem Geld ist die Frage der Abweichungen vom Tarifvertrag strittig. Die IG Metall will ein tarifliches Verfahren mit „kontrollierbaren Zusagen“, etwa wenn Beschäftigte für Investitionen zeitweise Abschläge hinnehmen. Die Arbeitgeber wollen das bislang nur betrieblich mit den Betriebsräten besprechen. Verhandlungsführer sind auf Arbeitgeberseite Peter Sebastian Krause (Südwestmetall) und Arndt G. Kirchhoff (Metall NRW), auf Gewerkschaftsseite die Bezirksleiter Barbara Resch (Baden-Württemberg) und Knut Giesler (Nordrhein-Westfalen).
Das große Bild
Was bedeutet der Tarifstreit für die Mercedes-Benz Aktie, die BMW Aktie und den DAX?
Die Metall- und Elektroindustrie beschäftigt rund 3,7 Millionen Menschen und ist damit ein Gradmesser für die deutsche Industrie. Für Autoaktien wirken drei Kanäle: Produktionsausfälle in bestreikten Werken, Lohnkosten nach einem Abschluss und die Signalwirkung auf Zulieferer und Maschinenbauer, die ebenfalls bestreikt wurden. Wie stark ein einzelner Streiktag auf Umsatz und Ergebnis durchschlägt, haben die Konzerne nicht beziffert; dazu liegen keine belastbaren Zahlen vor.
Die Redaktion ordnet ein: Ein Pilotabschluss in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen würde nach dem Muster von 2024 den Rahmen für die übrigen Bezirke setzen. Das macht die Mannheimer Runde auch für Zulieferer, Maschinenbauer und Metallerzeuger bedeutsam. Ob und wie der Markt darauf reagiert, lässt sich nicht seriös vorhersagen.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zum IG-Metall-Tarifstreit
Was fordert die IG Metall in der Tarifrunde? Fünf Prozent mehr Geld für 3,7 Millionen Beschäftigte bei einer Laufzeit von einem Jahr (dpa-AFX, 23.11.2026).
Was bieten die Arbeitgeber bisher? Eine Einmalzahlung, die unter Bedingungen ausgesetzt werden kann, sowie 1,3 Prozent mehr Geld zum Juli 2028 bei 26 Monaten Laufzeit.
Wann wird weiterverhandelt? Die vierte Runde findet am Mittwoch, 25. November 2026, in Mannheim statt.
Welche Aktien sind betroffen? Bestreikt wurden Werke von BMW und Mercedes-Benz sowie Maschinenbauer und Metallerzeuger; die Mercedes-Benz Aktie und die BMW Aktie stehen damit besonders im Blick der Anleger.
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