Nach Mitteilung der IG Metall aus Frankfurt sollen die Bezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gemeinsam ein neues Arbeitgeberangebot entgegennehmen und verhandeln. Wie 2024 soll ein Tandem aus Bezirken eine Lösung finden, die dann meist als Pilotabschluss von den übrigen Tarifgebieten übernommen wird. Damals führten die Bezirke Küste und Bayern die Gespräche zu Ende.

Zugleich erhöht die Gewerkschaft den Druck. Rund 340.000 Beschäftigte beteiligten sich nach ihren Angaben an ganztägigen Warnstreiks, zuvor waren es 464.000 bei mehrstündigen Ausständen. Das Instrument der 24-Stunden-Warnstreiks war laut dpa-AFX zuletzt 2018 eingesetzt worden. Für Dienstag, 24. November, sind weitere Ausstände in Industriebetrieben angekündigt, unter anderem hat die IG Metall Küste dazu aufgerufen.