Die IG Metall zieht in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie die Eskalationsstufe nach oben: Am Montag, dem 23. November 2026, stehen in mehreren Werken ganztägig die Bänder still, darunter bei Mercedes, BMW und Opel. Nach Angaben der Gewerkschaft haben sich bislang rund 340.000 Beschäftigte an den ganztägigen Warnstreiks beteiligt, zuvor waren es 464.000 bei mehrstündigen Aktionen. Der DAX zeigte sich davon zunächst unbeeindruckt: Der Index lag am Montag am frühen Nachmittag (Xetra, Stand 14:38 Uhr) bei rund 25.001 Punkten, ein Plus von 0,8 Prozent. Ein belegter Kurstreiber für die Mercedes-Benz Aktie (ISIN DE0007100000, Ticker MBG) oder die BMW Aktie (ISIN DE0005190003) ist der Streik bislang nicht. Entscheidend ist aus Sicht der Redaktion (Einschätzung), wie lange der Konflikt dauert.
IG-Metall-Streik: 24 Stunden Stillstand bei Mercedes, BMW und Opel - Wie teuer wird der Tarifkonflikt für Autoaktien und den DAX?
Zum ersten Mal seit 2018 legt die IG Metall Betriebe ganztägig lahm: Mercedes, BMW und Opel stehen am Montag still, am Mittwoch folgt die vierte Verhandlungsrunde in Mannheim. Was die Streiks für die Mercedes-Benz Aktie, die BMW Aktie und den DAX bedeuten.
Tarifrunde Metall und Elektro
Was ist am Montag passiert – und warum ist das ungewöhnlich?
Ganztägige Warnstreiks, sogenannte 24-Stunden-Streiks, hat die IG Metall nach Angaben aus der Berichterstattung zuletzt 2018 eingesetzt. Seit dem Wochenende und am Montagvormittag standen Medienberichten zufolge unter anderem Werke von Mercedes, BMW und Opel still. Im Norden waren im Bezirk Küste mehr als 23.000 Beschäftigte in 19 Betrieben aufgerufen, genannt werden Mercedes in Hamburg und Bremen, ZF in Schwerin, Siemens Gamesa in Cuxhaven und die Meyer Werft in Papenburg.
Am Dienstag, dem 24. November, sollen weitere 22 Betriebe im Norden folgen, darunter mehrere Standorte von Airbus. Welche Werke genau betroffen sind, war am Montagnachmittag noch nicht bekannt. Die Aktionen sollen zunächst bis einschließlich Dienstag dauern. Die Gewerkschaft zahlt ihren Mitgliedern für die Streikzeit Streikgeld.
Positionen
Was fordert die IG Metall – und was bieten die Arbeitgeber?
Die IG Metall verlangt fünf Prozent mehr Geld bei zwölf Monaten Laufzeit. Dazu kommen nach früheren Angaben der Gewerkschaft eine tarifliche Beschäftigungssicherung, eine tarifliche Gewinnbeteiligung für Unternehmen mit guter Ertragslage und eine bessere Stellung der unteren Entgeltgruppen.
Die Arbeitgeberseite hält dagegen: Nach den vorliegenden Berichten bietet sie eine Einmalzahlung an, die unter bestimmten Bedingungen ausgesetzt werden kann, dazu 1,3 Prozent mehr ab Juli 2028 bei einer Laufzeit von 26 Monaten. Abweichungen vom Tarifvertrag will sie betrieblich mit den Betriebsräten regeln, die Gewerkschaft verlangt dafür ein tarifliches Verfahren mit überprüfbaren Zusagen.
|Punkt
|IG Metall
|Arbeitgeber (Gesamtmetall)
|Entgelt
|5 %
|Einmalzahlung (bedingt aussetzbar), 1,3 % ab Juli 2028
|Laufzeit
|12 Monate
|26 Monate
|Beschäftigung
|tarifliche Sicherung
|betriebliche Regelung mit Betriebsräten
|Gewinnbeteiligung
|tariflich für Boom-Unternehmen
|–
Die Angebotsdetails der Arbeitgeber sind nicht in allen Berichten identisch.
Quelle: Angaben der Tarifparteien laut Medienberichten, Stand 23.11.2026
Die Fronten sind damit nicht nur beim Prozentsatz, sondern auch bei der Laufzeit und der Frage verhärtet, ob Regeln im Flächentarifvertrag oder im Betrieb stehen sollen. Beide Seiten haben für ihre Position nachvollziehbare Argumente: Die Gewerkschaft verweist auf Beschäftigungssicherheit und Teuerung, die Arbeitgeber auf Kostendruck und eine schwache Auslastung in Teilen der Industrie.
Termine
Wie geht es weiter – was bringt die vierte Runde in Mannheim?
Für Mittwoch, den 25. November, ist die vierte Verhandlungsrunde in Mannheim angesetzt. Die IG Metall hat die Einladung der Arbeitgeber angenommen, die Bezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen verhandeln im Tandem. Für den Bezirk Küste ist eine vierte Runde mit Nordmetall bislang nicht vereinbart.
Die Arbeitgeber haben jetzt die Chance, ein Angebot auf den Tisch zu legen.
Kommt es am Mittwoch nicht zu einer Annäherung, ist eine weitere Ausweitung der Warnstreiks denkbar. Das ist eine Einschätzung der Redaktion; die Gewerkschaft hat dazu keine Ankündigung gemacht.
Das große Bild
Welche Aktien sind betroffen – und wie robust ist die Konjunktur?
Unmittelbar im Fokus stehen Autowerte und Zulieferer: neben der Mercedes-Benz Aktie und der BMW Aktie auch die Volkswagen Aktie und die Stellantis Aktie als Eigentümer von Opel, außerdem Industriewerte wie die Siemens Energy Aktie (Siemens Gamesa gehört zum Konzern) und die Airbus Aktie. Für die Autoaktien kommt der Tarifkonflikt in einem ohnehin schwierigen Umfeld: Der DAX hat seit seinem Rekordhoch bei 27.001,67 Punkten Mitte November mehr als acht Prozent verloren, am Freitag schloss er bei 24.803 Punkten (minus 2,6 Prozent).
Gleichzeitig sendet die Konjunktur gemischte Signale. Der HCOB-Einkaufsmanagerindex für Deutschland stieg im November auf 55,0 Punkte, den höchsten Stand seit März 2022; der Industrie-Index lag bei 55,0 (Prognose 54,1), und die Industrie stellte laut der Umfrage erstmals wieder Personal ein. In Frankreich dagegen fiel der Gesamtindex auf 46,2 Punkte. Für die Verhandlungen heißt das: Die Gewerkschaft sieht Spielraum bei Unternehmen mit guter Auslastung, die Arbeitgeber verweisen auf Unterschiede zwischen den Branchen und Standorten.
FAQ
Häufige Fragen zum IG-Metall-Streik
Was ist ein 24-Stunden-Warnstreik? Ein ganztägiger Arbeitskampf während der laufenden Tarifverhandlungen. Die IG Metall hat dieses Instrument nach Berichten zuletzt 2018 eingesetzt.
Welche Autoaktien sind vom Streik betroffen? Betroffen sind Werke von Mercedes-Benz, BMW und Opel (Stellantis); Volkswagen und Zulieferer stehen wegen der Tarifrunde ebenfalls im Fokus. Wie stark der Streik die Kurse bewegt, ist bislang nicht belegt.
Wann wird weiter verhandelt? Die vierte Runde für Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen ist für Mittwoch, den 25. November 2026, in Mannheim angesetzt.
Was bedeutet die Tarifrunde für den DAX? Der Konflikt betrifft mit Autoherstellern und Industriewerten Schwergewichte des Index. Ein direkter Zusammenhang mit der Kursentwicklung ist derzeit nicht belegt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.