Ganztägige Warnstreiks, sogenannte 24-Stunden-Streiks, hat die IG Metall nach Angaben aus der Berichterstattung zuletzt 2018 eingesetzt. Seit dem Wochenende und am Montagvormittag standen Medienberichten zufolge unter anderem Werke von Mercedes, BMW und Opel still. Im Norden waren im Bezirk Küste mehr als 23.000 Beschäftigte in 19 Betrieben aufgerufen, genannt werden Mercedes in Hamburg und Bremen, ZF in Schwerin, Siemens Gamesa in Cuxhaven und die Meyer Werft in Papenburg.

Am Dienstag, dem 24. November, sollen weitere 22 Betriebe im Norden folgen, darunter mehrere Standorte von Airbus. Welche Werke genau betroffen sind, war am Montagnachmittag noch nicht bekannt. Die Aktionen sollen zunächst bis einschließlich Dienstag dauern. Die Gewerkschaft zahlt ihren Mitgliedern für die Streikzeit Streikgeld.