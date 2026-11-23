Der ifo-Geschäftsklimaindex für November erscheint am Dienstag, den 24. November 2026, um 10:00 Uhr MEZ – und er trifft auf einen DAX, der nach der schwächsten Börsenwoche seit April 2025 am Montag um rund 2,2 Prozent auf etwa 25.300 Punkte gesprungen ist (Dow-Jones-Ticker, 23.11.2026, 18:59 Uhr; Index ISIN DE0008469008). Im Oktober hatte das ifo-Geschäftsklima mit 90,2 Punkten die Erwartungen leicht übertroffen. Für Anleger stellt sich damit eine einfache Frage: Bestätigt der Novemberwert die Konjunkturerholung, die viele Industrieaktien und Zykliker im DAX stützt?
ifo-Geschäftsklima: Dienstag um 10 Uhr entscheidet sich, ob der Aufschwung hält – was bedeutet das für den DAX?
Der ifo-Index steht auf dem höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren, am Dienstag kommt der Novemberwert. Was Konjunkturdaten, Ölpreis und Zinsen für den DAX bedeuten.
Was zeigt das ifo-Geschäftsklima aktuell?
Der Oktoberwert lag laut ifo Institut (26.10.2026) bei 90,2 Punkten nach 89,9 im September. Der Konsens hatte laut Commerzbank bei 89,9 Punkten gelegen, die Commerzbank selbst hatte 90,5 erwartet. Dahinter stand ein gemischtes Bild: Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Lage etwas schlechter, die Erwartungen dagegen besser.
Besonders auffällig war das Verarbeitende Gewerbe. Der Index stieg deutlich, und Lage wie Erwartungen drehten laut ifo erstmals seit mehr als drei Jahren wieder ins Plus; Auftragseingänge und Produktionspläne zogen an. Im Dienstleistungssektor gab es dagegen einen Dämpfer, im Handel blieb der Index unverändert, im Bauhauptgewerbe stieg er. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums (Monatsbericht, 13.11.2026) war es der sechste Anstieg in Folge und der höchste Wert seit knapp dreieinhalb Jahren.
Was erwarten Ökonomen für den November?
Die DekaBank rechnet laut Wochenausblick der Deutschen Börse (23.11.2026) mit einem leichten Anstieg des ifo-Index. Als Grund nennt sie den sinkenden Ölpreis, der die Analysten positiver stimme; politische Querelen dämpften allerdings. Ein konkreter Konsenswert lag uns bei Redaktionsschluss nicht vor.
Der Ölpreis ist tatsächlich ein wichtiger Hebel: Brent notierte zuletzt um 92 US-Dollar, nach deutlich höheren Werten Anfang des Monats (Deutsche Börse-News, 23.11.2026). Die Commerzbank wies im Kommentar zum Oktoberwert zudem darauf hin, dass die Stimmung im ifo-Index anders als der Einkaufsmanagerindex nicht rückläufig war; der PMI war im Oktober nach fünf Anstiegen deutlich gefallen. Beide Indikatoren können also auseinanderlaufen – ein Grund, den Novemberwert nicht isoliert zu lesen.
|Indikator
|Wert
|Stand
|ifo-Geschäftsklima
|90,2 Punkte (Vormonat 89,9)
|Oktober
|BIP Q3
|+0,2 % zum Vorquartal, +1,3 % zum Vorjahr
|Schnellschätzung 30.10.
|Inflationsrate
|2,8 % (September 3,3 %)
|Oktober
|Kerninflation ohne Energie und Nahrung
|2,1 % (zuvor 2,4 %)
|Oktober
|Energie und Kraftstoffe
|+12,2 % zum Vorjahr
|Oktober
|Industrieproduktion
|+1,7 % zum Vormonat
|September
|Auftragseingang Verarbeitendes Gewerbe
|+4,4 % zum Vormonat
|September
|Einzelhandelsumsatz real ohne Kfz
|-2,0 % zum Vormonat
|September
Quelle: ifo, Destatis, BMWE (13.11.2026), Deutsche Börse-News (23.11.2026)
Wie robust ist die deutsche Konjunktur wirklich?
Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im dritten Quartal laut Destatis-Schnellschätzung vom 30. Oktober um 0,2 Prozent zum Vorquartal und um 1,3 Prozent zum Vorjahr. Treiber waren nach Angaben des Wirtschaftsministeriums ein leicht positiver Konsum; Investitionen gingen erneut zurück, die Exportdynamik war schwächer. Detaildaten zum BIP sollen am 25. November folgen.
Die Commerzbank sieht in ihrem Aufschwungsmonitor (11.11.2026) die Wirtschaft in den vergangenen Quartalen „recht kräftig“ gewachsen – trotz Iran-Krieg und hoher Energiepreise – und erwartet auch im vierten Quartal ein Plus. Gleichzeitig bremsen aus ihrer Sicht fehlende Reformen, US-Zölle und Chinas Exportoffensive.
Welche Rolle spielen Inflation und Zinsen?
Die Inflationsrate sank im Oktober auf 2,8 Prozent (September: 3,3 Prozent), die Kernrate auf 2,1 Prozent. Energie und Kraftstoffe verteuerten sich aber noch um 12,2 Prozent zum Vorjahr. Für die EZB, die am 17. Dezember entscheidet, ist das ein zweischneidiges Signal: Fed und Bank of England haben die Zinsen bereits angehoben, und EZB-Chefvolkswirt Lane hält laut Reuters-Bericht vom 10.11.2026 einen Schritt im Dezember für angemessen, falls sich die Daten nicht ändern. Eine starke Konjunktur würde den Zinsspielraum eher verkleinern – das erklärt, warum gute Daten an der Börse nicht automatisch gute Nachrichten sind.
Wie stark belasten Insolvenzen und Konsumflaute?
Die Schattenseite der Erholung: Nach Destatis lag die Zahl der Unternehmensinsolvenzen im Zeitraum September 2025 bis August 2026 bei 25.131, ein Plus von 6,5 Prozent; das IWH zählt für November 2025 bis Oktober 2026 18.932 Fälle, plus 8,8 Prozent. Der reale Einzelhandelsumsatz fiel im September um 2,0 Prozent, und für das GfK-Konsumklima im November wird ein Wert von minus 30,8 Punkten prognostiziert. Die Erholung ruht also stark auf der Industrie, während Verbraucher zurückhaltend bleiben.
Was sollten Anleger am Dienstag beobachten?
Entscheidend sind drei Fragen: Steigt der Gesamtindex erneut, und bleibt das Verarbeitende Gewerbe im Plus? Verbessern sich die Erwartungen weiter, obwohl die Lage schwächer eingeschätzt wurde? Und wie reagiert der DAX, der nach dem Rebound vom Montag bereits Vorschusslorbeeren verteilt hat? Wie der Markt auf den Wert reagiert, hängt auch davon ab, wie er mit den Zinsfantasien umgeht – das ist eine Einschätzung der Redaktion, kein Kursziel und keine Prognose.
Weitere Termine der Woche: am Mittwoch um 14:30 Uhr die US-Daten zu Konsumausgaben-Preisen und Auftragseingängen, am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag folgt um 11:00 Uhr das Wirtschaftsvertrauen der Eurozone (Erwartung DekaBank: 96,9 Punkte, unverändert).
Häufige Fragen zum ifo-Geschäftsklima
Wann wird der ifo-Index für November veröffentlicht? Am Dienstag, 24. November 2026, um 10:00 Uhr MEZ.
Was misst das ifo-Geschäftsklima? Es beruht auf monatlichen Befragungen von Unternehmen zu ihrer aktuellen Lage und ihren Erwartungen und gilt als wichtiger Frühindikator für die deutsche Wirtschaft.
Was bedeutet ein steigender ifo-Index für den DAX? Er deutet auf bessere Geschäfte in Industrie und Handel hin, kann aber gleichzeitig Zinsängste nähren. Eine eindeutige Kursreaktion folgt daraus nicht.
Welche DAX-Aktien hängen besonders an der Konjunktur? Industrie-, Chemie- und Autowerte reagieren üblicherweise stärker auf Konjunkturdaten als defensive Titel; eine Garantie dafür gibt es nicht.
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