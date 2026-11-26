Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich im November etwas eingetrübt, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
ifo-Exporterwartungen leicht gesunken (November 2026)
Die Erholung im Exportgeschäft verliert etwas an Schwung
Die ifo-Exporterwartungen sanken auf 9,6 Punkte, nach 11,7 Punkten im Oktober. „Die Erholung im Exportgeschäft verliert etwas an Schwung“, sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo-Umfragen. „In vielen Industriebranchen rechnen die Unternehmen aber weiterhin mit steigenden Ausfuhren.“
Die Automobilindustrie konnte ihren im Vormonat gewonnenen Optimismus weitgehend halten. Im Maschinenbau rechnen die Unternehmen ebenfalls mit steigenden Exporten, wenn auch in geringerem Umfang als zuletzt. Besonders zuversichtlich bleiben die Hersteller elektrischer Ausrüstungen sowie von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen. In der Metallerzeugung und -bearbeitung gehen die Unternehmen dagegen wieder von leicht rückläufigen Exporten aus.
Einen deutlichen Rückschlag gab es in der Getränkeindustrie. Nach sehr optimistischen Erwartungen in den vergangenen Monaten rechnen die Unternehmen nun mit sinkenden Ausfuhren. Auch in der Chemischen Industrie und im Papiergewerbe hat der Pessimismus weiter zugenommen. In der Möbelindustrie erwarten die Unternehmen ebenfalls ein rückläufiges Auslandsgeschäft.
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