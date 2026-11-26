Die Automobilindustrie konnte ihren im Vormonat gewonnenen Optimismus weitgehend halten. Im Maschinenbau rechnen die Unternehmen ebenfalls mit steigenden Exporten, wenn auch in geringerem Umfang als zuletzt. Besonders zuversichtlich bleiben die Hersteller elektrischer Ausrüstungen sowie von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen. In der Metallerzeugung und -bearbeitung gehen die Unternehmen dagegen wieder von leicht rückläufigen Exporten aus.