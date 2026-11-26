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ifo Beschäftigungsbarometer: Unternehmen planen mit weniger Personal (November 2026)

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 12:24 1 Min. Statistisches Bundesamt

Das ifo Beschäftigungsbarometer fällt nach drei Anstiegen auf 94,7 Punkte, und die Autobranche plant weitere Stellenstreichungen.

Bild: ThisIsEngineering / Pexels

Die Unternehmen in Deutschland sind wieder zurückhaltender bei der Einstellung von Personal, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das ifo Beschäftigungsbarometer sank im November auf 94,7 Punkte, nach 95,5 Punkten im Oktober. Damit ging der Indikator nach drei Anstiegen in Folge wieder zurück. "Die leichte Erholung der vergangenen Monate hat einen Dämpfer erhalten", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo Umfragen. "Eine Trendwende am Arbeitsmarkt ist noch nicht in Sicht." In der Industrie hat sich die Situation erneut leicht verschlechtert. Die Unternehmen planen weiterhin mit weniger Personal. Insbesondere in der Automobilindustrie hat sich der Trend zum Stellenabbau verstärkt. Auch in der Möbelindustrie sollen deutlich mehr Stellen abgebaut werden. Bei den Herstellern von Datenverarbeitungsgeräten sowie elektronischen und optischen Erzeugnissen wächst dagegen die Einstellungsbereitschaft weiter. Bei den Dienstleistern ist der zuletzt geplante Beschäftigungsaufbau zum Erliegen gekommen. Die Personalplanungen sind insgesamt ausgeglichen. Insbesondere die IT-Dienstleister sind bei Neueinstellungen zurückhaltender geworden. Die Leiharbeitsfirmen sind hingegen weiter optimistisch. Im Handel und im Baugewerbe hat der Druck zum Stellenabbau etwas nachgelassen. Dennoch planen die Unternehmen in beiden Bereichen weiterhin mit weniger Beschäftigten.

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