Es war ein Schock für die Anleger: Im Juli verlor die IBM-Aktie nach enttäuschenden Zahlen rund ein Viertel ihres Werts an einem Tag. Das Softwaregeschäft war viel langsamer gewachsen als erwartet. Drei Monate später meldet sich IBM zurück – mit beschleunigtem Wachstum und einer höheren Prognose für den freien Cashflow. Doch die Börse blieb skeptisch, die Aktie fiel nach den Zahlen erneut um rund 6 Prozent. Inzwischen hat sie sich erholt und notiert bei 247,13 Dollar. Diese IBM Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen wirklich bedeuten und was das für die IBM Aktienprognose heißt.
IBM Aktienanalyse: Nach dem 25-Prozent-Crash das Comeback? – Software wächst wieder, doch die Zweifel bleiben
Im Juli erlebte IBM einen der schwersten Kursstürze seiner Geschichte. Im dritten Quartal kehrt das Wachstum zurück: Umsatz plus 5 Prozent, Software plus 8 Prozent, die Cashflow-Prognose steigt. Trotzdem fiel die Aktie erneut. Unsere IBM Aktienanalyse zerlegt die Zahlen: Software, Red Hat, Mainframes, Beratung, Bewertung und Analystenziele – und zeigt, was die IBM Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- International Business Machines Corp.
- Sitz
- Armonk, New York
- Ticker
- IBM (NYSE)
- Kurs
- 247,13 Dollar
- Börsenwert
- rund 230 Milliarden Dollar
- KGV (letzte 12 Monate)
- rund 21
- Dividende
- 1,69 Dollar je Quartal
- Vorstandschef
- Arvind Krishna
Stand: 14.11.2026, Kurs NYSE-Schluss 13.11.2026; KGV auf Basis der Gewinne der letzten zwölf Monate laut Yahoo Finance; Börsenwert und Dividendenrendite eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Absturz im Juli, Skepsis im Oktober: die IBM-Aktie 2026
Um die IBM Aktie zu verstehen, muss man auf den Sommer zurückblicken.
Bis zum Frühsommer war die IBM-Aktie auf bis zu 332 Dollar gestiegen – getragen von der Hoffnung, dass der Konzern zu den Gewinnern der künstlichen Intelligenz gehört. Mitte Juli kam der Absturz: Die Software wuchs im zweiten Quartal nur um 5 Prozent, Analysten hatten mehr als doppelt so viel erwartet. Die Aktie verlor rund 25 Prozent. Im dritten Quartal beschleunigte sich das Wachstum zwar wieder deutlich. Doch Analysten wiesen darauf hin, dass ein Teil davon auf Großaufträge zurückging, die vom zweiten ins dritte Quartal gerutscht waren. Die Aktie fiel vorbörslich um 6,5 Prozent, erholte sich bis Ende Oktober aber auf über 250 Dollar.
Die Quartalszahlen
Mehr Wachstum, höhere Marge: IBM übertrifft die Erwartungen
Für jede IBM Aktienanalyse zählt vor allem die Software – der profitabelste Teil des Konzerns.
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 5 Prozent auf 17,1 Milliarden Dollar, währungsbereinigt sogar um 6 Prozent. Analysten hatten mit 16,8 Milliarden Dollar gerechnet. Der operative Gewinn je Aktie kletterte um 11 Prozent auf 2,95 Dollar und lag damit gut 6 Cent über den Schätzungen. Die operative Vorsteuermarge verbesserte sich um 0,7 Punkte auf 19,3 Prozent. Besonders stark war der Cashflow: Der freie Cashflow stieg im Quartal um 0,7 Milliarden auf 3,0 Milliarden Dollar, nach neun Monaten waren es 7,8 Milliarden Dollar. 1,6 Milliarden Dollar flossen als Dividende an die Aktionäre.
IBM: Umsatzwachstum nach Bereichen im dritten Quartal 2026
Prozent
Veränderung zum Vorjahresquartal in US-Dollar. IBM Z: Großrechner (Mainframes).
Quelle: IBM, Mitteilung vom 21. Oktober 2026; Constellation Research; Stockhub
Daten als Tabelle
|Bereich
|Wachstum
|Verteilte Infrastruktur
|31
|Daten
|19
|Red Hat (Hybrid Cloud)
|11
|Transaktionsverarbeitung
|9
|Software gesamt
|8
|Infrastruktur gesamt
|4
|Beratung
|0
|Automatisierung
|-3
|IBM Z (Großrechner)
|-20
Die Geschäftsbereiche
Red Hat und Daten glänzen: wo IBM wächst
IBM ist heute vor allem ein Softwarekonzern. Die alten Großrechner und die Beratung spielen aber weiter eine wichtige Rolle.
Die Software wuchs um 8 Prozent auf 7,8 Milliarden Dollar. Die Tochter Red Hat, die Unternehmen beim Betrieb von Anwendungen in verschiedenen Clouds hilft, legte um 11 Prozent zu, die Neuaufträge wuchsen sogar im hohen Zehnerprozentbereich. Das Datengeschäft, zu dem auch KI-Plattformen gehören, steigerte den Umsatz um 19 Prozent. Die Beratung trat mit 5,3 Milliarden Dollar auf der Stelle – Unternehmen schieben große Projekte zur Neugestaltung ihrer Abläufe mit KI auf. Die Infrastruktur wuchs um 4 Prozent: Die verteilten Systeme legten um 31 Prozent zu, die Großrechner der Z-Serie verloren dagegen 20 Prozent gegenüber dem starken Vorjahresquartal.
Disziplinierte Umsetzung im gesamten Quartal hat zu beschleunigtem Umsatzwachstum und starkem freien Cashflow geführt.
Der Ausblick
Mehr Cashflow, gleiches Umsatzziel: IBM setzt auf Effizienz
Für 2026 bestätigte IBM ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Der freie Cashflow soll nun um mehr als eine Milliarde Dollar steigen – das ist die eigentliche Anhebung. Für die Software rechnet IBM mit einem Plus von 7 bis 8 Prozent, wobei das Management das untere Ende als realistisch ansieht. Die operative Vorsteuermarge soll im Gesamtjahr um rund einen Prozentpunkt steigen. Ein Hebel dafür ist der Einsatz von KI im eigenen Unternehmen, der die Produktivität erhöhen soll. Entscheidend wird das vierte Quartal, traditionell das wichtigste des Jahres für große Softwareverträge.
Die Bewertung
KGV um 21: vom Hoffnungswert zum Normalfall
Gemessen an den Gewinnen der vergangenen zwölf Monate kommt die IBM-Aktie auf ein KGV von rund 21. Vor gut einem Jahr hatten Anleger auf Basis der erwarteten Gewinne noch das 26-Fache gezahlt. Die Bewertung hat sich also deutlich normalisiert. Ein Pluspunkt bleibt die Dividende: Mit 1,69 Dollar je Quartal kommt die IBM-Aktie auf eine Rendite von rund 2,7 Prozent – deutlich mehr als bei den meisten Technologiewerten. Für die IBM Aktienprognose heißt das: Die überzogenen KI-Erwartungen sind aus dem Kurs gewichen, die Aktie ist wieder ein solider Dividendenwert mit Wachstumschancen.
Die Analysten
Kursziele von 256 bis 280 Dollar: die Experten erhöhen
Trotz der Kursreaktion hoben fast alle Analysten ihre Kursziele nach den Zahlen an. Die Citigroup erhöhte von 245 auf 280 Dollar, Barclays von 262 auf 277 Dollar, JPMorgan von 250 auf 269 Dollar. Auch die neutral eingestellten Häuser BMO, Baird und Susquehanna zogen ihre Ziele auf 256 bis 265 Dollar nach oben. Das durchschnittliche Kursziel von 25 Analysten liegt laut S&P Global bei rund 257 Dollar, also knapp über dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
IBM-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten nach den Zahlen
Dollar
Kurs am 13. November 2026: 247,13 Dollar (NYSE-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Benzinga, Stocktwits, Beinsure; Stand Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|Citigroup
|280
|Barclays
|277
|JPMorgan
|269
|BMO Capital
|265
|Stifel
|260
|Durchschnitt (25 Analysten)
|257
|Schlusskurs 13. November
|247,13
Die Szenarien
IBM Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Software überzeugt im Schlussquartal
IBM schließt im vierten Quartal große Softwareverträge ab, Red Hat wächst weiter zweistellig, und der Ausblick auf 2027 ist robust. Dann könnte die IBM-Aktie in Richtung der höheren Analystenziele um 270 bis 280 Dollar steigen.
Szenario 2: Solides Wachstum, kein Feuerwerk
Software wächst um rund 7 Prozent, die Beratung stagniert, der Cashflow bleibt stark. Die Aktie pendelt zwischen 230 und 260 Dollar, gestützt von der Dividende.
Szenario 3: Neue Enttäuschung
Bleiben große Aufträge aus oder schwächelt die Software erneut, droht ein Rückfall in Richtung der Tiefs nach dem Juli-Crash um 220 Dollar.
Häufige Fragen zur IBM Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von IBM?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 5 Prozent auf 17,1 Milliarden Dollar, der operative Gewinn je Aktie um 11 Prozent auf 2,95 Dollar. Beides lag über den Erwartungen.
Warum fiel die IBM-Aktie trotzdem?
Weil ein Teil des Softwarewachstums aus Aufträgen stammte, die vom zweiten ins dritte Quartal verschoben worden waren. Analysten zweifeln, ob das Tempo anhält.
Was geschah im Juli mit der IBM-Aktie?
Nach enttäuschenden Zahlen zum zweiten Quartal verlor die Aktie rund ein Viertel ihres Werts, weil die Software deutlich langsamer wuchs als erwartet.
Wie hoch ist die Dividende von IBM?
IBM zahlt 1,69 Dollar je Quartal, die Rendite liegt bei rund 2,7 Prozent.
Welche Kursziele haben Analysten?
Im Schnitt rund 257 Dollar laut S&P Global. Citigroup nennt 280, Barclays 277 und JPMorgan 269 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
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