IBM Aktienanalyse: Nach dem 25-Prozent-Crash das Comeback? – Software wächst wieder, doch die Zweifel bleiben

Wie waren die Quartalszahlen von IBM?

Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 5 Prozent auf 17,1 Milliarden Dollar, der operative Gewinn je Aktie um 11 Prozent auf 2,95 Dollar. Beides lag über den Erwartungen.

Warum fiel die IBM-Aktie trotzdem?

Weil ein Teil des Softwarewachstums aus Aufträgen stammte, die vom zweiten ins dritte Quartal verschoben worden waren. Analysten zweifeln, ob das Tempo anhält.

Was geschah im Juli mit der IBM-Aktie?

Nach enttäuschenden Zahlen zum zweiten Quartal verlor die Aktie rund ein Viertel ihres Werts, weil die Software deutlich langsamer wuchs als erwartet.

Wie hoch ist die Dividende von IBM?

IBM zahlt 1,69 Dollar je Quartal, die Rendite liegt bei rund 2,7 Prozent.

Welche Kursziele haben Analysten?

Im Schnitt rund 257 Dollar laut S&P Global. Citigroup nennt 280, Barclays 277 und JPMorgan 269 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.