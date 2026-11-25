Es gibt Kursgewinne, die sich mit einer Schlagzeile erklären lassen. Dieser nicht. IBM hat am Mittwoch nichts gemeldet, keine Zahlen, keinen Auftrag, keine Übernahme. Trotzdem war die IBM Aktie der stärkste Wert im Dow Jones. Laut Indikation schloss sie 3,33 Prozent höher bei 243,47 Dollar. Vom Tief kurz nach Handelsbeginn bei 232,17 Dollar legte sie fast 5 Prozent zu. Am selben Tag verlor Nvidia knapp 4 Prozent.
IBM Aktie: Plus 3,3 Prozent ohne jede Nachricht – wird der Oldie zum sicheren Hafen der Tech-Branche?
Während Nvidia und Amazon verloren, stieg die IBM Aktie am Mittwoch laut Indikation um 3,33 Prozent auf 243,47 Dollar und war stärkster Wert im Dow Jones. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Was hinter dem Kursgewinn steckt.
Die Erklärung
Anleger suchen Technologie ohne KI-Wette
Als am Morgen KI- und Chipaktien einbrachen, schichteten Investoren in etablierte Technologiekonzerne mit planbaren Erträgen um. Der Datendienst Quiver Quantitative nennt diese Rotation als wahrscheinlichsten Grund für den Anstieg. Der Sender CNBC zählte IBM zu den Aktien, die den Dow Jones stützten. Der Index holte ein Minus von zeitweise rund 1.100 Punkten auf und schloss 0,33 Prozent höher.
IBM verdient sein Geld vor allem mit Software, Beratung und der Tochter Red Hat. Die Einnahmen hängen weniger an den Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren, an deren Rendite der Markt gerade zweifelt. Marktbeobachter verweisen zudem auf das dritte Quartal, in dem IBM die Erwartungen übertraf und die Prognose anhob.
Die Einordnung
Ein starker Tag in einem schwachen Jahr
So stark der Mittwoch war, das Jahr 2026 verlief für IBM bisher enttäuschend. Bis Dienstag hatte die Aktie seit Jahresbeginn rund 18 Prozent verloren. Vom Hoch der vergangenen zwölf Monate bei 332,46 Dollar ist sie weit entfernt. Der Kursgewinn ist deshalb zunächst eine Gegenbewegung von niedrigem Niveau.
Ob daraus mehr wird, hängt nicht an IBM, sondern an der Stimmung gegenüber den hoch bewerteten KI-Werten. Wechseln Anleger dauerhaft in defensivere Technologietitel, könnte das Papier weiter profitieren. Dreht die Stimmung, kann die Rotation so schnell enden, wie sie begonnen hat. Hinzu kommt, dass die Aktie zuletzt stärker schwankte als der Gesamtmarkt.
IBM hat am Mittwoch nichts getan. Der Markt hat den Konzern neu einsortiert: vom Nachzügler der KI-Ära zum Ruhepol in einem nervösen Sektor.
Häufige Fragen zur IBM Aktie
Warum ist die IBM Aktie am 25. November 2026 gestiegen?
Anleger schichteten aus KI- und Chipaktien in etablierte Technologiewerte mit stabilen Erträgen um. Eine neue Unternehmensnachricht gab es nicht.
Wie hat die IBM Aktie geschlossen?
Laut Indikation 3,33 Prozent höher bei 243,47 Dollar.
Wie hat sich die IBM Aktie 2026 entwickelt?
Bis zum 24. November hatte sie seit Jahresbeginn rund 18 Prozent verloren.
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