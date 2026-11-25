Als am Morgen KI- und Chipaktien einbrachen, schichteten Investoren in etablierte Technologiekonzerne mit planbaren Erträgen um. Der Datendienst Quiver Quantitative nennt diese Rotation als wahrscheinlichsten Grund für den Anstieg. Der Sender CNBC zählte IBM zu den Aktien, die den Dow Jones stützten. Der Index holte ein Minus von zeitweise rund 1.100 Punkten auf und schloss 0,33 Prozent höher.

IBM verdient sein Geld vor allem mit Software, Beratung und der Tochter Red Hat. Die Einnahmen hängen weniger an den Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren, an deren Rendite der Markt gerade zweifelt. Marktbeobachter verweisen zudem auf das dritte Quartal, in dem IBM die Erwartungen übertraf und die Prognose anhob.