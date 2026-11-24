Ibiden Aktie: So viele Kaufaufträge, dass stundenlang kein Kurs zustande kam – plus 15 Prozent am Limit

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 08:35 3 Min.

Die Ibiden Aktie schließt am Dienstag mit plus 14,98 Prozent am zulässigen Tageslimit und ist größter Gewinner im Nikkei 225. Der japanische Chipträger-Hersteller macht rund 30 Prozent seines Umsatzes mit Nvidia. Der Andrang war so groß, dass der Handel zeitweise nicht möglich war.

Bild: KI-generiert (CMS-Bildgenerator, Medium 5869), auf 1200x675 skaliert

An der Börse in Tokio gibt es eine Besonderheit: Übersteigen die Kaufaufträge die Verkaufsaufträge zu stark, kommt kein Kurs zustande. Genau das ist am Dienstag bei Ibiden passiert. Die Ibiden Aktie blieb laut Reuters bis kurz vor Schluss ohne Umsatz und wurde dann zum höchsten erlaubten Preis zugeteilt: 5.372 Yen, ein Plus von 700 Yen oder 14,98 Prozent. Kein Wert im Nikkei 225 stieg stärker. Schlusskurs der Ibiden Aktie 5.372 JPY Tagesgewinn, Platz 1 im Nikkei 225 +14,98 % Umsatzanteil mit Nvidia rund 30 % Tagesgewinn des Nikkei 225 +3,91 % Quelle : Investing.com, Schlusskurse 24.11.2026; Reuters via Rallies Der Grund Kaum ein Unternehmen hängt so an Nvidia wie Ibiden Ibiden stellt die Trägerplatten her, auf denen Hochleistungschips sitzen. Ohne diese Substrate lässt sich kein KI-Prozessor verbauen. Rund 30 Prozent des Umsatzes erzielt das Unternehmen laut Reuters mit Nvidia. Als Jensen Huang am 12. November zurücktrat, traf das Ibiden deshalb härter als fast jeden anderen japanischen Wert. Mit seiner Rückkehr kam die Gegenbewegung mit voller Wucht. Tokio hatte am Montag wegen eines Feiertags geschlossen, die Nachricht traf den Markt also erst am Dienstag. Der Nikkei 225 schloss 3,91 Prozent höher bei 58.644,63 Punkten. Die Einordnung Ein Limit nach oben sagt nichts über den nächsten Tag Für Anleger ist ein Schluss am Tageslimit zweischneidig. Er zeigt, dass am Dienstag nicht alle Käufer zum Zug kamen. Ein Teil der Nachfrage könnte sich also am Mittwoch entladen. Zugleich war der Kurs der Ibiden Aktie am Freitag stark gefallen, sie gehörte damals zu den größten Belastungen für den Nikkei. Der heutige Sprung ist damit vor allem eine Korrektur des Ausverkaufs. Die Abhängigkeit von einem einzigen Kunden bleibt das zentrale Risiko. Was für die Ibiden Aktie spricht Schlüssellieferant für KI-Chips

Nachfrage am Dienstag nicht vollständig bedient

Führungsfrage bei Nvidia geklärt

Starke Erholung des gesamten Sektors Was Anleger bedenken sollten Rund 30 Prozent Umsatz mit einem Kunden

Untersuchung bei Nvidia läuft weiter

Extreme Tagesschwankungen

Offene Fragen zu Exportregeln für China Einordnung der Redaktion: Die Ibiden Aktie ist die japanische Variante einer Wette auf Nvidia, mit allen Vor- und Nachteilen. Analysten in Tokio wiesen am Dienstag darauf hin, dass Huangs Rückkehr die Unsicherheit über Beschränkungen beim Bau von Rechenzentren und über Exportkontrollen nicht beseitigt. Wer das Papier beobachtet, sollte deshalb weniger auf den Limit-Tag schauen als auf die Tage danach. FAQ Häufige Fragen zur Ibiden Aktie Warum stieg die Ibiden Aktie um fast 15 Prozent?

Ibiden liefert Chipträger an Nvidia. Nach der Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef erholten sich die Zulieferer kräftig. Was bedeutet ein Schluss am Tageslimit in Tokio?

Die Börse begrenzt die tägliche Kursbewegung. Bei Ibiden lag die Grenze am Dienstag bei 700 Yen. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Ibiden Aktie?

Handelssymbol in Tokio: 4062. Handelssymbol an deutschen Börsen: IBI. ISIN und WKN werden nachgetragen.

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