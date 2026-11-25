Am Dienstag war sie der gefeierte Star, am Mittwoch das Gegenteil. Die Ibiden Aktie (ISIN: JP3148800000, WKN: 854866, Tokio-Kürzel: 4062, deutsches Handelssymbol: IBI, US-Handelssymbol: IBIDF) war am Vortag um das Tageslimit von 700 Yen auf 5.372 Yen gesprungen, ein Plus von fast 15 Prozent. Einen Tag später ist Ibiden einer der größten Nikkei 225 Verlierer. Am späten Vormittag lag das Minus in Tokio bei 17,5 Prozent, am Nachmittag notierte die Aktie bei rund 4.430 Yen und damit etwa 940 Yen unter dem Vortag. Im deutschen Handel stand die Ibiden Aktie am Morgen bei 26,00 Euro, ein Minus von 10,96 Prozent.
Ibiden Aktie Nikkei 225 Verlierer: Der Nvidia-Zulieferer stürzt ab – vom Tageslimit direkt in den Ausverkauf
Die Ibiden Aktie gehört zu den größten Nikkei 225 Verlierern des Tages. Der Hersteller von Chipträgern für KI-Prozessoren verlor in Tokio zeitweise mehr als 17 Prozent – einen Tag nach dem Sprung ans Tageslimit. Warum der Nvidia-Zulieferer so heftig reagiert und was hinter dem Ausverkauf steckt.
Die Gründe für den Kursverlust
Wer an Nvidia hängt, fällt mit Nvidia
Teil der Nvidia-Lieferkette
Ibiden fertigt die Trägersubstrate, auf denen KI-Prozessoren montiert werden. Japanische Chipwerte aus der Nvidia-Lieferkette traf der Ausverkauf am härtesten.
Der Huang-Effekt verpufft
Die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef hatte Ibiden am Dienstag ans Limit getrieben. Am Dienstagabend gab die Nvidia-Aktie in New York rund 6 Prozent ab, der Halbleiterindex SOX verlor 7,88 Prozent.
Grundsatzzweifel am KI-Boom
Die Frage, ob sich die Investitionen in Rechenzentren rechnen, bleibt offen. Hinzu kommen Sorgen über strengere Auflagen für den Bau neuer Rechenzentren.
Zölle und Nachbarbörsen
Erwartete US-Zölle nach einer Section-301-Untersuchung belasten zusätzlich. In Südkorea und Taiwan brachen die chiplastigen Indizes um rund 6 beziehungsweise bis zu knapp 8 Prozent ein.
Gewinnmitnahmen
Nach einem Tagesplus von fast 15 Prozent nahmen kurzfristig orientierte Anleger Gewinne mit. Ibiden gehörte am Mittwoch zu den umsatzstärksten Titeln am Prime-Markt.
Einordnung
Ein Stimmungsbarometer für die KI-Hardware
Ibiden hat keine eigene schlechte Nachricht gemeldet. Die Aktie ist zu einem Gradmesser für das Vertrauen in die KI-Hardware geworden: Steigt die Zuversicht, schießt sie nach oben, kippt die Stimmung, fällt sie überproportional. Dass der Nikkei 225 am Mittwoch 2,78 Prozent auf 57.011,62 Punkte verlor, während am Prime-Markt mehr Aktien stiegen als fielen, zeigt: Der Ausverkauf konzentrierte sich auf wenige, schwer gewichtete KI-Werte – und Ibiden steht mittendrin.
Häufige Fragen zur Ibiden Aktie
Warum ist die Ibiden Aktie heute Nikkei 225 Verlierer?
Ibiden ist Zulieferer für KI-Prozessoren. Nach dem Kursrutsch von Nvidia und dem Einbruch des US-Halbleiterindex wurden die Gewinne vom Vortag abverkauft.
Was stellt Ibiden her?
Vor allem Trägersubstrate, auf denen Hochleistungschips montiert werden.
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