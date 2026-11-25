Am Dienstag war sie der gefeierte Star, am Mittwoch das Gegenteil. Die Ibiden Aktie (ISIN: JP3148800000, WKN: 854866, Tokio-Kürzel: 4062, deutsches Handelssymbol: IBI, US-Handelssymbol: IBIDF) war am Vortag um das Tageslimit von 700 Yen auf 5.372 Yen gesprungen, ein Plus von fast 15 Prozent. Einen Tag später ist Ibiden einer der größten Nikkei 225 Verlierer. Am späten Vormittag lag das Minus in Tokio bei 17,5 Prozent, am Nachmittag notierte die Aktie bei rund 4.430 Yen und damit etwa 940 Yen unter dem Vortag. Im deutschen Handel stand die Ibiden Aktie am Morgen bei 26,00 Euro, ein Minus von 10,96 Prozent.