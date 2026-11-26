Am Morgen stand die Aktie noch im Plus, am Abend war sie einer der größten Verlierer. Die Hyundai Mobis Aktie fiel am Donnerstag um 5,72 Prozent auf 329.500 Won und gehört zu den größten KOSPI 100 Verlierern des Tages. Im frühen Handel hatte der Kurs noch 355.000 Won erreicht. Der Autozulieferer verlor damit stärker als die Konzernschwestern Hyundai Motor und Kia.
Hyundai Mobis Aktie: KOSPI 100 Verlierer mit minus 5,7 Prozent – jetzt erwischt es auch den Fels der Autobranche
Die Hyundai Mobis Aktie fällt um 5,72 Prozent und zählt zu den größten KOSPI 100 Verlierern des Tages. Autowerte sind der schwächste große Sektor in Seoul. Der Zulieferer hatte sich wochenlang besser gehalten als die Branche, nun holt ihn die Krise der Hyundai-Gruppe ein.
Die Gründe
Autowerte fallen geschlossen – ein Auslöser fehlt
Eine Nachricht, die den Kursrutsch erklärt, gab es nicht. Koreanische Marktberichte halten nur fest, dass Autowerte auf breiter Front nachgaben. Der Sektor Transportausrüstung verlor 2,72 Prozent, Hyundai Motor 3,90 Prozent, Kia 2,40 Prozent. Der KOSPI drehte am Nachmittag, als die Verluste der Autoaktien größer wurden und ausländische Anleger auf Verkauf umschwenkten.
Auffällig ist, wen es am stärksten traf. Die Hyundai Mobis Aktie war in den Wochen zuvor der Fels der Branche. Nach einer Auswertung der Zeitung Etoday verloren acht koreanische Autowerte binnen eines Monats im Schnitt 14 Prozent, während Hyundai Mobis leicht zulegte. Wer bei fallenden Kursen Kasse machen will, verkauft oft das, was noch Gewinn zeigt.
Der Hintergrund
Gute Zahlen, schwieriger Hauptkunde
Operativ steht der KOSPI 100 Verlierer besser da als viele Wettbewerber. Im dritten Quartal stieg der operative Gewinn um 17 Prozent auf 914,1 Milliarden Won. Das Ersatzteilgeschäft erzielt eine Marge von rund 25 Prozent und stützt das Ergebnis. Zudem gewinnt Hyundai Mobis Kunden außerhalb der eigenen Gruppe: Im März ging in Ungarn ein Werk in Betrieb, das Fahrwerksmodule an einen deutschen Premiumhersteller liefert.
Das Problem ist der Hauptkunde. Hyundai Motor verkaufte im dritten Quartal 11,3 Prozent weniger Fahrzeuge, der Umsatz sank zum ersten Mal seit rund sechs Jahren. Im Heimatmarkt setzen chinesische Elektroautos den Konzern unter Druck. Auch die Hyundai Mobis Aktie hat das zu spüren bekommen: Vom Jahreshoch bei 822.000 Won ist sie mehr als 60 Prozent entfernt.
Schwäche des Hauptkunden
Hyundai Motor produziert und verkauft weniger Autos.
Druck aus China
Chinesische Hersteller gewinnen in Südkorea schnell Marktanteile.
US-Zölle
Das Handelsbüro der USA nannte Südkorea in einer neuen Zollliste, die Obergrenze von 15 Prozent bleibt laut Berichten bestehen.
Beide Aktien werden an der Korea Exchange gehandelt und sind im KOSPI 100 enthalten.
Häufige Fragen zur Hyundai Mobis Aktie
Warum ist die Hyundai Mobis Aktie KOSPI 100 Verlierer des Tages?
Autowerte fielen in Seoul geschlossen, ein konkreter Auslöser wurde nicht genannt. Die Aktie verlor 5,72 Prozent auf 329.500 Won.
Wie laufen die Geschäfte?
Der operative Gewinn stieg im dritten Quartal um 17 Prozent auf 914,1 Milliarden Won, getragen vom Ersatzteilgeschäft.
Was macht Hyundai Mobis?
Das Unternehmen ist der größte Zulieferer der Hyundai-Gruppe und liefert Module, Elektronik und Ersatzteile.
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