Eine Nachricht, die den Kursrutsch erklärt, gab es nicht. Koreanische Marktberichte halten nur fest, dass Autowerte auf breiter Front nachgaben. Der Sektor Transportausrüstung verlor 2,72 Prozent, Hyundai Motor 3,90 Prozent, Kia 2,40 Prozent. Der KOSPI drehte am Nachmittag, als die Verluste der Autoaktien größer wurden und ausländische Anleger auf Verkauf umschwenkten.

Auffällig ist, wen es am stärksten traf. Die Hyundai Mobis Aktie war in den Wochen zuvor der Fels der Branche. Nach einer Auswertung der Zeitung Etoday verloren acht koreanische Autowerte binnen eines Monats im Schnitt 14 Prozent, während Hyundai Mobis leicht zulegte. Wer bei fallenden Kursen Kasse machen will, verkauft oft das, was noch Gewinn zeigt.